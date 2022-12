Geen derde assisenproces voor Duivelskoppel

Jean-Claude Lacote (56) en Hilde Van Acker (59), het zogenaamde ‘Duivelskoppel’, krijgen geen derde kans om zich op een assisenhof te verantwoorden voor de moord op een Britse zakenman in 1996 in Wenduine. Dat heeft het Hof van Cassatie dinsdag beslist.

Lacote en Van Acker werden in maart 2021 respectievelijk tot 30 en 24 jaar cel veroordeeld voor hun aandeel in de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell in 1996 in Wenduine. Volgens hof en jury leed het geen twijfel dat een geldkwestie aan de basis lag. Het slachtoffer had het zogenaamde Duivelskoppel geld geleend, eiste het terug en bekocht dat met zijn leven, zo oordeelde het assisenhof.

Voor de beschuldigden was het al de tweede keer dat ze veroordeeld werden voor de moord. Al in 2011 kregen ze bij verstek een levenslange celstraf opgelegd, maar Lacote en Van Acker leidden toen al een leven in Zuid-Afrika en Ivoorkust. Pas eind 2019 werden ze in dat laatste land bij de lurven gevat, na een tip door een voormalige minnaar van Van Acker. Eenmaal terug in België, tekenden ze verzet aan tegen hun veroordeling en kregen ze dus een nieuw proces.

Gelijkheidsbeginsel

Tegen de uitspraak in dat nieuw proces tekenden hun advocaten echter beroep aan bij het Hof van Cassatie. Volgens de verdediging was het proces niet eerlijk verlopen omdat een aantal getuigen die zij graag hadden zien opdraven door de voorzitter van het assisenhof geweigerd werden. Dat er tegen die beslissing geen cassatieberoep mogelijk was, zag het Grondwettelijk Hof eerder al als een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Volgens het parket-generaal was dat echter geen reden om de veroordeling van Lacote en Van Acker te verbreken. Het openbaar ministerie argumenteerde dat de voorzitter zijn beslissing om de negen getuigen te weigeren voldoende had gemotiveerd. De advocaten van de verdediging gingen daar niet mee akkoord en drongen aan op een nieuw proces.

De advocaten van Lacote en Van Acker reageren ontgoocheld. “Dit is heel jammer. We zullen bekijken of we nog een procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen starten”, klinkt het bij Bram Casier, die samen met Filip De Reuse optreedt voor Jean-Claude Lacote.