Filmpje van Maïlys krijgt hele assisenzaal stil: “Er moeten hier geen drama’s gebeuren hé!”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, hebben de speurders het filmpje laten zien dat Maïlys Descamps met haar gsm maakte vlak voor ze werd vermoord. “Er moeten hier geen drama’s gebeuren”, zegt haar grootvader Gery Cappon op het filmpje.

Speurders Marnix Vandewalle en Andy Dewulf hervatten bij het begin van de zitting de presentatie die ze gisteren samen met onderzoeksrechter Kathleen Vandenberghe begonnen. In een eerste luik kwamen ze terug op de reconstructie van de feiten in Sint-Amandsberg. “Hij heeft daar, en ook in Moere daags nadien, zeer goed meegewerkt en in detail getoond hoe de feiten volgens hem gebeurd zijn”, zei de onderzoeksrechter.

Mojito

Op een groot scherm in de zaal toonden de speurders vervolgens de foto’s van de reconstructie. Daarop is te zien hoe Jeroen Verstraete meteen neergeslagen werd door Alexander Dean met een honkbalknuppel en pepperspray op zich gespoten kreeg. De man moet zich uitkleden en op zijn knieën naar de fotoruimte kruipen. Daar moet hij zichzelf vast tapen en naar de woonkamer kruipen. Na een tijdje krijgt Alexander Dean honger en gaan de twee in de keuken zalm opwarmen in de microgolfoven. Dean drinkt daarbij een alcoholvrije mojito.

Reconstructie van de feiten in Sint-Amandsberg. (archief LK)

Volgens Dean praatten ze acht uren lang met elkaar in de woonkamer en overlegden ze finaal over hoe Jeroen Verstraete zou gedood worden. Uiteindelijk buigt Alexander Dean voorover naar Jeroen Verstraete, die gekneveld in de zetel ligt. Het slachtoffer zou daarbij geholpen hebben om de juiste plaats – vlak boven het hart – te zoeken. Op de foto’s is te zien hoe Alexander Dean met twee handen zijn mes in de borst van Jeroen Verstraete duwt en het er meteen weer uithaalt.

Bleekwater

Na de steek kuist Alexander Dean zijn mes af met bleekwater en verzamelt zijn materiaal. “Hij is dan teruggegaan naar het slachtoffer, dat volgens hem nog zwaar ademde. Hij is achter hem gaan staan en zei ‘ik ben hier nog’. Hij deed dat omdat het slachtoffer dan niet alleen zou zijn toen hij stierf”, vertelde hoofdinspecteur Marnix Vandewalle. Daarna wachtte hij aan de voordeur tot Jeroen Verstraete effectief dood was en nam nog een foto van het lichaam.

Tomaten en ham

De speurders kwamen ook terug op de wedersamenstelling in Moere, waar de beschuldigde Maïlys Descamps, Gery Cappon en Marie-José Vanleene vermoordde. Daar brak Alexander Dean eerst in door ladder tegen de gevel te plaatsen en het vliegenraam in Maïlys’ kamer weg te nemen. Hij checkte al haar chatgesprekken en at nog wat tomaten en ham in de keuken. Toen hij plots de fiets van Maïlys zag staan, ging hij naar beneden om het meisje op te wachten aan de voordeur. Minuten lang gebeurde er niets, waarop Dean besliste om naar de tuin te gaan. Daar botste hij uiteindelijk op Maïlys.

Reconstructie van de feiten in Moere. (archief LK)

Het meisje had kort voordien haar moeder gebeld, die op reis was in Frankrijk en haar grootouders optrommelde. Nadat de moeder Maïlys daarvan verwittigde, begon ze te filmen met haar gsm. Dat filmpje toonden de speurders ook. Het filmpje start met een beeld van struiken, waar Maïlys zich in verbergt. Je ziet de grootouders aankomen met hun blauwe Citroën. Marie-Josée doet de voordeur open, waarop Gery Cappon eerst binnen gaat. Hij loopt voorop in de richting van de achterdeur. “Ze is open”, zegt de grootvader. “Mam had nochtans gezegd dat ze die gesloten had”, antwoordt Maïlys.

Paniek

Grootvader Cappon gaat daarop rechts de tuin in. Maïlys loopt naar links en ziet er Alex Dean. Maïlys slaat in paniek, begint te roepen en loopt vervolgens terug naar binnen. Het meisje probeert de achterdeur dicht te doen maar wordt achtervolgd door Alexander Dean tot in de keuken. Bij het zien van die beelden in de zaal – en vooral het luide gekrijs van haar dochter – breekt de moeder van Maïlys. Ze valt huilend in de armen van haar partner, maar blijft aanwezig in de zaal.

Op de beelden is ondertussen te zien hoe grootvader Gery Cappon Alex Dean bij de arm probeert e grijpen, maar die haalt een wapen boven en dwingt iedereen om aan tafel te gaan zitten. Maïlys legt daarop haar gsm op het keukenblad, waardoor het beeld zwart wordt. De klank blijft opgenomen worden. “Hier blijven! Deur dicht!”, schreeuwt Dean. “Alex, zo werkt het niet. Je moet mijn kleindochter met rust laten. Dat meiske heeft problemen met je gehad en ze is gefrut. Ik denk dat je het wel goed verstaat. Er moeten hier geen drama’s gebeuren”, hoor je Gery Cappon zeggen.

De wapens die Alexander Dean gebruikte. (foto LK)

“Ga zitten aan tafel. Daar. Nu!”, beveelt Alex Dean. Terwijl het gezelschap dat doet, hoor je Marie-José Vanleene praten. “Kom, Gery, je moet hier niet de held uithangen. We hebben elkaar nog nodig. En wat ga je daarmee doen?”, vraagt de vrouw aan Alex Dean, doelend op zijn wapen. “Praten. Daarom ben ik hier. Dat heb ik gisteren ook bij Jeroen gedaan. Het was interessant. Achttien uur ben ik er geweest”, antwoordt die.

Drie kruisjes

Vervolgens haalt hij allerlei zaken uit zijn rugzak die hij meegenomen had uit het kasteeltje van Jeroen Verstraete. “Hier, een harde schijf met al je naaktfoto’s. Hier, zijn adresboekje. Je staat erin, met drie kruisjes. Als enige met drie kruisjes. Luister. Luister! Gisteren had ik iemand die niet wou luisteren. Hij zei dat je vijf of zes keer bij hem bent geweest. Klopt dat?”, vraagt hij aan Maïlys. Of het meisje antwoordde, is niet te horen. “Al die shit”, hoor je Alex Dean nog zeggen, waarna de opname stopt. De maximale opnamecapaciteit van de gsm is bereikt.

Beschuldigde Alexander Dean. (gf)

Tijdens het tonen van het filmpje begon Alexander Dean in de beschuldigdenbank te beven en te huilen. De man zakte nog dieper onderuit dan hij de hele week al zit. Het contrast met de Alexander Dean op de foto’s van de reconstructie is groot. Daar is te zien hoe hij op theatrale wijze een einde maakt aan het leven van Maïlys. “Het neersteken van Maïlys wil hij niet tonen op de stand-in, ook niet op een pop”, vertelt hoofdinspecteur Andy Dewulf.

“Wel op een lege stoel. Hij zou gezegd hebben ‘ik hou van jou’ en ‘het spijt mij’ en geknield hebben. Dan zou zij gezegd hebben ‘niet doen’. Hij gaf haar nog een kus op de wang en zei ‘wacht op me, ik kom eraan maar het zal nog effe duren, het spijt me’. Uiteindelijk wou hij de steek wel tonen met een mannelijke collega, maar hij wou daarbij niet knielen”, vertelde de speurder.

Pannenkoeken

Na de feiten vluchtte Alex Dean naar Oostende. Ook daarvan hadden de speurders camerabeelden mee. Daarop was te zien hoe Dean rustig nog ‘American pancakes’ en een ‘parfait caramel’ eet in de McDonalds, gaat shoppen in drie winkels in de Kapellestraat en daarna nog een ‘bacon menu’ verorbert, opnieuw in de McDonalds. Ook de beelden van de arrestatie, later die dag in de Delhaize, worden getoond.

De jury toonde zich na de presentatie van het onderzoeksteam bijzonder alert. Eén vrouwelijk jurylid had verschillende vragen voor het team. Uiteindelijk antwoordde Alexander Dean zelf op één van de vragen. Daarvoor hield hij even op met snotteren en stond traag recht. “U hebt gezegd dat Jeroen Verstraete met het idee afkwam om de moord op een afrekening tussen motorbendes te laten lijken. Waarom moest dat?”, wou het jurylid weten. “Ik ondervond aan zijn gedrag dat hij op een bepaalde manier spijt had van de situatie met Maïlys en hij wou op die manier iets goedmaken, leek het”, antwoordde Alexander Dean. “Hij wou ons een nieuwe start gunnen. Zodoende kwam hij met een hele uitleg om die vest kapot te maken en een stuk van zijn baard af te knippen. Meer kan ik er eigenlijk ook niet van maken”, antwoordde Dean.

Onwaarheden

“U hebt ook gezegd dat u een monster bent geworden om een monster aan te kunnen, doelend op Jeroen Verstraete. Is dat een fysieke verandering of eerder mentaal?”, vroeg het jurylid nog aan Alex Dean. “Maïlys en ik begonnen ons voor te bereiden, zowel fysiek als mentaal. Ook qua uitrusting. Om ons te harden voor de strijd”, antwoordde Alexander Dean. “Na de feiten lijkt het alsof u zich veel beter voelde. Is dat ook zo of was dat een façade?”, vroeg het jurylid nog.

“Ik zou het niet zo willen zeggen, maar er zijn hier al onwaarheden verteld”, antwoordde Alexander Dean. “In het begin probeerde ik te ontkennen en dus wou ik niet verdacht overkomen. Daarom deed ik zo rustig en deed ik alsof er niets aan de hand was. Ten tweede was ik op dat moment eigenlijk niet zo bewust van wat er zich allemaal afgespeeld had. Het was allemaal zo snel gegaan. Ik was in een soort van shock. Ik kon het ook moeilijk allemaal geloven toen ze het mij vertelden. Toen ik hoorde dat ik verdacht werd van moord, heb ik een zware uitbarsting gehad en ben ik beginnen huilen. Maar ik probeerde mijn gevoelens vooral weg te steken, daarom gaf ik zo’n arrogante indruk”, klonk het.

“Toen u in Sint-Amandsberg was, geloofde u nog altijd dat Maïlys door Jeroen Verstraete misbruikt was?”, ging het jurylid verder. “Ik heb sowieso altijd haar geloofd over Jeroen. Daar bestaat geen twijfel over”, antwoordde Alexander Dean. “U zei ook dat u dubbele signalen kreeg van Maïlys over Jeroen. Wat bedoelde u daarmee? “Hoe langer wij samen waren, hoe meer informatie ze prijs gaf. Eerst zei ze dat ze maar één keer was geweest, later werd dat drie of vier keer”, klonk het antwoord.

Naaktfoto’s

“Als ze al loog over het aantal keren dat ze daar was, waarom zou ze dan ook niet liegen over die verkrachting?”, vroeg de voorzitter die merkte dat Alexander Dean plots veel spraakzamer was dan tijdens zijn ondervraging vrijdag. “Ik geloofde haar gewoon. Ze zei dat ze moest blijven langskomen want anders zou hij haar naaktfoto’s online zetten. Jeroen Verstraete chanteerde haar. Hij zette ook een foto van Maïlys op internet, waarop ze op de grond ligt met een mes in haar buik, en schreef daarbij dat dit was wat er gebeurde met modellen die niet wilden meewerken”, antwoordde Alex Dean.

Na een korte pauze gaat de vragenronde straks verder.