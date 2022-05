Echtgenote, dochter én vriend overleden dader naar Assisen voor schlagermoord in Oostrozebeke: “Hallucinant, na al die jaren plots moordverdachte”

Ruim 5 jaar na de dood van schlagerfan Roland Roelens (66) in Oostrozebeke is het onderzoek afgerond. De echtgenote, dochter en een vriend van de overleden dader Nico T. worden als verdachten naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent verwezen met het oog op een proces voor het Hof van Assisen.

Op 29 oktober 2016 vond de politie in residentie Ter Ginste het lijk van schlagerfan en medewerker van de lokale radiozender Molenland FM Roland Roelens. Het lichaam lag al meer dan een dag in een grote plas bloed en was met meer dan vijftig messteken toegetakeld. Het was onderbuur Nico T. (40) die de politie verwittigde, maar al snel bleek hij zelf zijn overbuur om het leven te hebben gebracht om met 8.000 euro in een kluis aan de haal te gaan. Amper enkele dagen na zijn aanhouding overleed de zwaarlijvige diabetespatiënt in zijn cel.

Op de hoogte van plannen

Zo’n anderhalve maand later vlogen zijn echtgenote Christelle V. (52), dochter Melissa T. (26) en oudste zoon A., 16 toen, achter tralies of in een gesloten instelling. Volgens het gerecht beraamden ze samen de moord, waren ze op de plek van de misdaad of waren ze minstens van de moordplannen op de hoogte. De intenties van Nico T. lieten weinig aan de verbeelding over toen ze de trap naar boven namen, want hij hield een mes achter de handpalm verborgen. Maar volgens zoon, dochter en echtgenote was Nico T. op andere gedachten brengen onmogelijk omdat ze onder druk van hun echtgenoot/vader stonden.

We wisten dat dit er ooit nog aan zat te komen en dat er naar de hele familie zou gekeken worden – advocaat Robbie Dewaele

De beroepskamer van de bijzonder jeugdkamer besliste al eerder dat zoon A. tot zijn 21ste in een gesloten instelling moest blijven, maar over het lot van de andere betrokkenen moet nog geoordeeld worden. En dat moet door het Hof van Assisen gebeuren, zo vindt de raadkamer in Kortrijk. Het sloot het onderzoek af en verwees Christelle V. uit Waregem en Melissa T. uit Zwevegem naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent, met het oog op een doorverwijzing naar het Hof van Assisen in Brugge. Beiden zijn al enkele jaren op vrije voeten. In de aanloop naar het Assisenproces is een nieuwe aanhouding niet nodig, zo oordeelde de raadkamer.

“We wisten dat dit er ooit nog aan zat te komen en dat er naar de hele familie zou gekeken worden”, aldus advocaat Robbie Dewaele, die Melissa T. verdedigt. “Ondertussen heeft ze wel een gezin en is ze onbesproken. Dat proces hangt inderdaad wel als een zwaard van Damocles boven haar hoofd.”

Mededader?

Mee in het bad getrokken is Pedro B. (48) uit Pittem. Hij zat in 2017 twee maanden in voorhechtenis omdat hij er van verdacht wordt op vraag van zijn vriend Nico T. bebloede kledij verbrand te hebben. Hij zou ook geholpen hebben om met een slijpschijf de gestolen brandkoffer te openen en zou in de buit gedeeld hebben. Zelf ontkent hij dit ten stelligste. “Al die jaren is hij aanzien als heler”, reageert advocaat Filip De Reuse. “Maar plots wordt hij zonder extra onderzoek mededader aan moord. Hij is daar niet één keer over verhoord. En dan wordt hij zomaar zonder enige motivering naar het hoogste gerechtshof van het land verwezen. Dat is hallucinant, een democratische rechtsstaat anno 2022 onwaardig. Hij was in de verste verte niet bij de moord betrokken. Hij is er kapot van.”

B. gaat tegen de doorverwijzing dan ook in beroep. Sowieso heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling het laatste woord over een doorverwijzing naar het Assisenhof. (LSi)