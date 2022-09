Drugs vormden rode draad in het leven van slachtoffer campingmoord Middelkerke

Op het assisenproces over de campingmoord hebben meerdere getuigen verteld over het hardnekkige drugsprobleem van Mihael Parrent (37). De vader van het slachtoffer riep alle jongeren zelfs uitdrukkelijk op om van de drugs te blijven. De band met zijn gezin vertroebelde toen Parrent geld zou gestolen hebben uit de kassa van hun bakkerij.

Als kind was Mihael wel beschermend voor zijn jongere broer Nicolas. “Maar van kleins af aan stak hij al dingen uit die niet moesten. Hij liep weg van school of nam wel eens geld uit de kassa van onze bakkerij. Dat is al geen kattenkwaad meer”, getuigde Nicolas Parrent.

Altijd getriggerd

De broer van het slachtoffer gaf toe dat hij het heel moeilijk had met zijn latere levensstijl. “Hij heeft me op latere leeftijd ook altijd gewaarschuwd van nooit de dingen te doen die hij deed. Meer specifiek over drugs.”

“De Mih was de Mih”, bevestigde oudere broer Samuel. “Hij ging geen vlieg kwaad doen, maar het was een kastaar. Hij was altijd getriggerd om dingen te doen die niet mochten.” Daarnaast werd opgemerkt dat Mihael wel voor het ongeluk geboren leek. “Ik heb hem nooit weten vechten of ruziemaken. Eigenlijk was het een lieve, ja. Maar hij wou niet luisteren.”

Instellingen

Vader Yves Parrent verklaarde hoe het slachtoffer op jonge leeftijd al in instellingen belandde. “Het is misgelopen toen hij geld begon te stelen uit de kassa van de bakkerij. Hij was ook vaak ‘s nachts weg en wilde niet zeggen waar hij geweest was.”

In die periode kampte Mihael Parrent al met een drugsverslaving. “Ik heb maar één boodschap voor de jonge gasten: blijf eraf, iedereen weet dat het verkeerd loopt als je daaraan begint”, benadrukte zijn vader.

Excuses Julien Butera

Na de getuigenissen van de familie bood Julien Butera (33) hen nog zijn excuses aan. “Mihael was een goeie vriend van mij, maar ik heb hem op een moment niet behandeld als een goeie vriend”, klonk het.

Nicolas Parrent reageerde dat de beschuldigden zich niet kunnen voorstellen hoe de nabestaanden al vijf jaar afzien. “Vergeven en vergeten ga ik nooit kunnen. Jamais. Niemand van ons. Ik kan enkel maar hopen dat jullie alle drie de waarheid en de volledige waarheid zeggen, om ons rust te geven.”

Ex-partner Lotte

Mihael Parrent had als volwassene eigenlijk zo goed als geen contact meer met zijn familie. Zo werd zijn begrafenis georganiseerd en betaald door zijn ex-partner. “We leerden elkaar kennen in De Sleutel”, getuigde Lotte D.

“We keken naar elkaar en we waren op slag verliefd. We hadden dezelfde achtergrond, dezelfde problemen.” De getuigde woonde uiteindelijk twee jaar samen met het slachtoffer.

“Hij kookte enorm graag en kon goed koken. Hij genoot van het leven toen ik samen was met hem. Het is geen verwijt, maar hij miste heel veel liefde. Ik heb een poging gedaan om hem een warm gezin te geven.”

“Ik heb hem zien veranderen na de geboorte. Ik denk dat de verantwoordelijkheid voor hem te groot was en dat hij daardoor weer verdween” Ex-partner Lotte D.

In 2011 werd het slachtoffer vader van een dochter, maar herviel hij ook in zijn destructief gedrag. “Dat was niet alleen gebruiken, maar hij heeft me ook enkele keren bedrogen. Ik heb hem zien veranderen na de geboorte. Ik denk dat de verantwoordelijkheid voor hem te groot was en dat hij daardoor weer verdween.”

Een maand voor zijn overlijden vroeg de Oostendenaar wel nog of hij weer contact kon hebben met zijn dochter, wanneer hij zijn leven op de rails had. Het meisje stelt zich uiteraard veel vragen over de moord. “Ze is ook enorm kwaad op de drie mannen hier. Zij denkt dat ze spijt gaan hebben als ze zich eens goed kwaad maakt.”

“Ze stelt ook soms de vraag hoe ze papa vermoord hebben, maar dat is moeilijk voor een kind van 11 jaar”, vulde meter Nele B. aan. Ze bevestigde ook dat Parrent de druk van het vaderschap niet aankon. “Hij wist dat hij fouten had gemaakt, maar hij wilde dat in handen nemen. Hij wou dat goed doen, maar het was gewoon teveel voor hem.”

Psychiatrisch ziekenhuis

Mihael Parrent liet zich in totaal drie keer opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis van Eeklo. De Oostendenaar werd behandeld voor zijn verslavingen, maar ook voor een psychiatrische problematiek.

“Het probleem was dat hij een muur rond zich had opgebouwd als defensie. Hij had in zijn leven geleerd dat weinig mensen te vertrouwen zijn”, aldus dokter Peter De Wolf.

Zowel voor als na die opnames werd Parrent jarenlang begeleid door De Sleutel. “Hij heeft zijn belangrijkste product achter zich kunnen laten, maar sowieso bleven alcohol en cannabis een valkuil voor hem”, vertelde Linda Doom.

Onwettig afwezig

Het alcoholprobleem van het slachtoffer kostte hem in 2012 ook zijn job bij een sanitair bedrijf in Oostkamp. Volgens de zaakvoerder deed Parrent goed zijn werk als hulpmonteur, maar was hij vaak onwettig afwezig. Na een periode als dakloze trok het slachtoffer vervolgens in bij iemand die hij in het opvangcentrum had leren kennen.

“Mihael was heel normaal als hij niet dronken was, maar hij dronk enorm veel. Hij nam veel drugs, alles wat maar mogelijk was. Dat bracht zeer veel spanningen”, verklaarde Miquel B., die naar eigen zeggen ook klappen kreeg van het slachtoffer.

Alcohol weggegoten

Kort voor zijn overlijden verbleef Parrent nog twee maanden bij een jeugdvriendin en haar gezin. “In die periode wou hij echt zijn leven herpakken en het contact met zijn dochter herstellen.”

Ook met de kinderen van Tina V. had het slachtoffer een goed contact. “Toen hij bij hen was, heeft hij bij mij thuis eens alle alcohol weggegoten. Omdat hij bang was dat hij er anders niet kon afblijven.”

Na de middagpauze komt de persoonlijheid van Alain Deltrude aan bod.