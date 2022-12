Drie verdachten naar assisen voor schlagermoord

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling heeft drie verdachten naar het hof van assisen verwezen voor de moord op schlagerfan Roland Roelens (66) in Oostrozebeke in 2016. Het gaat om de dochter, de echtgenote en een vriend van de man die de fatale messteken uitdeelde maar in de cel overleed.

De moord op Roland Roelens, vaste waarde bij lokale radiozender Molenland FM, dateert van eind oktober 2016. Toen werd het lichaam van de man in een grote plas bloed gevonden in zijn appartement in residentie Ter Ginste in Oostrozebeke. Hij bleek om het leven gekomen te zijn door meer dan vijftig messteken. Het was zijn buurman Nico T. (40) die de hulpdiensten alarmeerde, maar al snel bleek dat T. zelf de dader was. Hij vloog achter tralies en overleed daar al na enkele dagen aan de gevolgen van diabetes.

Het onderzoek stopte echter niet en anderhalve maand later pakte de politie echtgenote Christelle V., dochter Melissa T. en de zestienjarige zoon van Nico T. op. Uit het onderzoek bleek dat zowat het voltallige gezin op de hoogte was van het plan van vader Nico T. om hun buurman te doden en geld te stelen uit de kluis. De jeugdrechtbank oordeelde eerder dat de minderjarige tot zijn eenentwintigste in een gesloten jeugdinstelling moet blijven.

Naast het gezin T., belandde ook nog Pedro B. uit Pittem in de cel. De vriend van Nico T. zou in de buit gedeeld hebben en na de moord ook geholpen hebben om bewijsmateriaal te vernietigen. Tot zijn eigen grote verbazing besloot de raadkamer in Kortrijk in mei om ook hem mee te vervolgen voor de moord. Pedro B. ging echter met zijn advocaat Filip De Reuse in beroep tegen die beslissing, waardoor het de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent was die finaal moest oordelen.

Die rechtbank heeft nu beslist dat Christelle V., haar dochter Melissa T. en kennis Pedro B. zich ook effectief gaan moeten verantwoorden voor het hof van assisen wegens de roofmoord op Roland Roelens. Ze zijn allen voorlopig in vrijheid maar kunnen vlak voor het assisenproces opnieuw opgesloten worden.