Campingmoord Middelkerke: “We moeten assisen werkbaar houden” (voorzitter)

Op het assisenproces over de campingmoord in december 2017 in Middelkerke hebben ‘case officer’ David Roelant van de federale politie en onderzoeksrechter Koen Wittouck hun getuigenis afgelegd. Vooraf waarschuwde voorzitter Bart Meganck hen om niet al te lang uit te weiden. “We moeten assisen werkbaar houden”, klonk het.

Voorzitter Bart Meganck maakte de getuigen er aan het begin van de derde zittingsdag attent op dat beschuldigde Alain Deltrude bij zijn ondervraging vorige vrijdag verklaard had dat medebeschuldigde Romuald Verburgh wel degelijk ook slagen had uitgedeeld aan het slachtoffer Mihaël Parrent. In het verleden hield Deltrude vol dat Verburgh niets met de zaak te maken had. “Ik zou u in dat licht dan ook willen vragen om uw uiteenzetting te beperken, met die kennis in het achterhoofd. U zal wellicht heel volledig willen zijn – dat wordt u zo opgedragen door uw oversten – maar als we assisen werkbaar willen houden dan gaan we daar toch eens moeten over nadenken”, maakte voorzitter Meganck allusie op de ellenlange powerpoint-presentatie die speurders Roelant, zijn collega Kathy Van Hecke en onderzoeksrechter Wittouck hadden voorbereid.

Camouflage

Nadat het drietal de eerste onderzoeksdaden geschetst hadden, kwamen ze op de eerste verhoren. “Deltrude had het moeilijk met de tijd juist in te schatten. Op het moment dat hij voor het eerst verhoord werd, was hij 15 uren opgesloten maar in zijn beleving was dat twee dagen”, vertelde hoofdinspecteur Roelant. Zijn collega Van Hecke overliep vervolgens het volledige telefonie-onderzoek. Ook de beschikbare camerabeelden van de camping kwamen aan bod. “Daarop is duidelijk te zien dat Romuald op de dag van de feiten een broek met camouflage-print droeg, terwijl hij bij zijn arrestatie een zwarte broek droeg. De camouflagebroek is nergens meer teruggevonden”, schetste David Roelant.

Onderzoeksrechter Wittouck en hoofdinspecteur Roelandt. (a-Belga) © BELGA

Ondanks de oproep van voorzitter Meganck tot bondigheid overlopen de onderzoekers met veel zin voor detail het hele dossier. Alle verhoren van alle beschuldigden passeerden de revue, waarbij telkens de meest relevante passages uitgelicht werden. Zo hoorden we hoe Alain Deltrude bij zijn eerste verhoor bij de onderzoeksrechter al meteen ontkende iets met de moord te maken te hebben. Julien Butera verklaarde aan de agenten die hem naar het ziekenhuis brachten na zijn arrestatie dat hij ‘voor tien jaar zou zitten’, dat ‘mijn leven voorbij is’, maar ook dat ‘ik mijn rechten ken en mij zal beroepen op mijn zwijgrecht’.

Tijdens het vertonen van de powerpointpresentatie van het onderzoeksteam werden af en toe gruwelijke foto’s van het slachtoffer op een groot scherm geprojecteerd. Gisteren reageerden de beschuldigden daar nog wisselend op: Romuald Verburgh huilde onophoudelijk, terwijl Julien Butera en vooral Alain Deltrude haast geamuseerd toekeken. Bij het zien van de beelden vandaag, keken alle beschuldigden emotieloos voor zich uit.

Na een korte pauze gaat het onderzoeksteam verder met hun overzicht van het onderzoek. Daarna komt ook nog de wetsdokter aan het woord.