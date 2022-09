Campingmoord Middelkerke: Lijk werd ontdekt bij toevallige politiecontrole

Op het assisenproces over de campingmoord hebben politiemensen van de zone Middelkerke uitgelegd hoe het lichaam van Mihael Parrent (37) ontdekt werd tijdens een toevallige politiecontrole. Ze kregen argwaan door het rijgedrag van Kelly D., die door Romuald Verburgh (35) was opgetrommeld om het probleem op te lossen.

In de nacht van 6 op 7 december 2017 vertrok de politie van Middelkerke rond 2 uur ‘s nachts om een BOB-controle uit te voeren in Sint-Pieters-Kapelle. Een voertuig dat vanuit de Steenovenstraat kwam, trok hun aandacht. “Lokale bewoners gebruiken dat als sluipweg om zich aan gewone controles te onttrekken”, getuigde inspecteur Maarten Wijckmans. De Seat Ibiza reed langs de Spermaliestraat ook amper 50 kilometer per uur, terwijl 70 de maximaal toegelaten snelheid is. “Het voertuig zwalpte ook een beetje en we dachten dat de bestuurder gedronken had.”

Ondanks de blauwe lichten zette de bestuurster zich niet onmiddellijk aan de kant. Daarna vielen Kelly D. en Bruno C. respectievelijk op door een verband en plakband aan hun handen. “Romuald was ook stiller dan normaal. Anders was hij veel feller en had hij een veel grotere mond. Het was precies een geslagen schoolkind dat juist straf gekregen had.”

Bovendien zagen de politiemensen een deken in een erg gevulde koffer, die D. pas na drie keer aandringen wilde openen. “Er viel een knie uit. We zagen zwartgeblakerd, loshangend vel endiverse steekwonden. We zagen ook een luchtpijp en heel veel bloed, maar geen hoofd.”

Camping

Romuald Verburgh en Kelly D. wezen de politie erop dat ze op camping Marva nog Julien Butera (35) en een zekere Alain Stassin moesten arresteren. Ondertussen had Alain Deltrude (48) zelf de politie gebeld, “omdat iemand een caravan aan het vernielen was”. Na enig aandringen verliet Butera caravan 116 en kon hij geboeid worden. “Er lag daar een vloermat met “Welkom” op. Ik ga dat nooit vergeten. Wat ik daar gezien heb, is een horrorscène uit een film. De vloer was overal bedekt met bloed. Het bad, de muur, het douchegordijn, niks anders dan bloed”, verklaarde inspecteur Wijckmans. Ook hoofdinspecteur Kevin Schoutteet omschreef de gruwel als absurd. “Eigenlijk besef je pas de dagen erna wat er eigenlijk gebeurd is. Mijn haar komt recht elke keer ik eraan denk.”

Volgens inspecteur Wijckmans waren de sokken van Julien Butera doordenkt met bloed en mogelijk zelfs menselijke resten. Alain Deltrude en de genoemde Alain Stassin bleken even later één en dezelfde persoon te zijn. De beschuldigde werd verraden door zijn zwarte crocs die ook helemaal onder het bloed zaten.

Julien Butera was op het moment van de moord amper anderhalve maand vrij onder voorwaarden voor feiten van diefstal met geweld. Bij de lokale politie was hij dan ook goed gekend. “We wisten dat hij heel raar uit de hoek kon komen. We kenden hem als een gevaarlijk persoon, omdat hij zo onvoorspelbaar was”, aldus hoofdinspecteur Schoutteet.

Brand

Ook Romuald Verburgh was vaak betrokken bij overlast. “Maar Romuald was dan meer de tussenpersoon, een bemiddelaar. Hij kon Julien wel bedaren als het leek te escaleren.”

Enkele uren na de feiten werd aan caravan 94 nog een bebloed donsdeken ontdekt. “Vanuit de deuropening heb ik kunnen zien dat er in de caravan zelf ook bloed- en roetsporen waren”, aldus hoofdinspecteur Dieter Dobbels. Achteraf bleek dat Deltrude en Butera in die caravan het lichaam van Mihael Parrent in brand hadden gestoken.

Voor de recherche van de politiezone Middelkerke was Alain Deltrude dan weer een oude bekende. “Hij kende ons van het onderzoek dat we gevoerd hadden naar de verkoop van drugs”, verklaarde hoofdinspecteur Thierry Declercq. “Hij zei in het cellencomplex dat ‘l’homme mort’ een clochard was die gestolen had van hen.”

Een bevriend koppel van Deltrude vertelde in een verhoor iets gelijkaardigs. Deltrude had hen nota bene de avond van de feiten in zijn chalet uitgenodigd voor een etentje. “Ze hebben weet van een Micha die de frigo van Alain en Julien zou leeggegeten hebben.”

Dadelijk komen de leden van het afstappingsteam aan het woord.

