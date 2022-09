Campingmoord Middelkerke: Jurylid gewraakt na vraag over Romuald Verburgh

Op het assisenproces over de campingmoord is een van de juryleden vrijdagavond uit de jury gezet. De man had in een vraag over Romuald Verburgh (35) mogelijk zijn mening over de schuld of onschuld van de beschuldigde laten blijken. De verdediging en het openbaar ministerie vroegen onmiddellijk om hem uit de jury te verwijderen. Het hof ging daarop in.

Vrijdagnamiddag werden de drie beschuldigden uitgebreid aan de tand gevoeld door voorzitter Bart Meganck. Daarna kregen ook de juryleden, de openbaar aanklager en alle advocaten de kans om vragen te stellen aan de beschuldigden. Bij wellicht de allerlaatste vraag voor Romuald Verburgh ging het mis. Het jurylid stelde zich openlijk vragen bij de houding van Verburgh, die zijn betrokkenheid bij de moord ontkent.

“Ik kan me niet voorstellen dat iemand die onschuldig is, helpt een lijk in een koffer te duwen en zichzelf zo met bloed te besmeuren”, klonk het. Meester Filip De Reuse, advocaat van Verburgh, vroeg onmiddellijk aan de voorzitter om het jurylid uit de volksjury te verwijderen. Procureur-generaal Serge Malefason sloot zich aan bij dat verzoek en noemde de vraagstelling tendentieus. Ook de raadsman van Alain Deltrude vroeg de wraking van het jurylid. Meester Anthony Mallego verwees naar een eerder incident waarbij het jurylid in kwestie zijn mening via handgebaren leek duidelijk te maken.

Voorzitter Bart Meganck gaf het jurylid nog kort de kans om uit te leggen waarom hij de vraag op die manier had gesteld, maar dat mocht niet baten. “Dat is eigenlijk te veel gezegd. Moest ik zo’n vragen stellen, zouden de advocaten meteen rechtspringen en me wraken”, zei Meganck vervolgens.

Na een kort beraad besliste het hof om het jurylid te vervangen door de eerste plaatsvervangende gezworene. “Door die vraag heeft het jurylid onmiskenbaar blijk van vooringenomenheid gegeven en kan hij niet meer objectief oordelen”, klonk het tussenarrest. Door het incident bestaat de jury voortaan uit zes vrouwen en zes mannen. “U mag zich door dit voorval zeker niet geïntimideerd voelen. Als u voorzichtig bent en normale objectieve vragen stelt, kan er eigenlijk niets foutlopen”, richtte de voorzitter zich nog kort tot hen.

