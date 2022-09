Campingmoord Middelkerke: “Hij is au fond geen slecht persoon” (stiefvader van Julien Butera)

Op het assisenproces over de campingmoord in Middelkerke is de persoonlijkheid van Julien Butera (33) aan bod gekomen. Zijn stiefvader vertelde dat de beschuldigde nooit een gemakkelijke jongen is geweest, maar dat hij hem blijft steunen. “Omdat hij au fond geen slecht persoon is”, getuigde Hendrik Verheyen.

Julien Butera was ongeveer drie jaar oud toen zijn moeder een relatie aanknoopte met de getuige. “Onze relatie was bijwijlen gecompliceerd, maar toch redelijk goed. Julien is nooit een makkelijke jongen geweest, maar wij hebben getracht om er het beste van te maken.” Volgens zijn stiefvader heeft de beschuldigde ook een groot rechtvaardigheidsgevoel., hoewel hij zich niet aan regels kon houden. “Dat heeft hem in zijn leven veel problemen bezorgd. Maar Julien heeft geen slechte inborst.”

Veel pijn

In zijn jeugdjaren dronk Butera al vrij veel en trok hij op met straatbendes. Het ging verder bergaf toen bij zijn moeder kanker werd vastgesteld. De beschuldigde was zeventien toen ze twee jaar later overleed. “Na haar diagnose heeft ze nog twee jaar geleefd in vreselijke omstandigheden. Ze had een stoma en erg veel pijn die niet meer onder controle kon worden gehouden.”

Veel veranderd

Tijdens dat deel van de getuigenis kreeg een geëmotioneerde Butera een schouderklopje van medebeschuldigde Alain Deltrude (48). In totaal kreeg Julien Butera van zijn stiefvader ongeveer 100.000 euro om zijn jonge leven op de rails te krijgen. Van het geld bleef al snel niets meer over, maar Verheyen bleef zijn stiefzoon steunen. “Ik bezoek hem nu ook ongeveer om de zes weken in de gevangenis, omdat hij anders eigenlijk weinig of geen mensen heeft. Julien is trouwens heel erg veranderd de laatste vijf jaar in de gevangenis. Hij is niet zo impulsief meer.”

“Ik wil gewoon zeggen dat mijn stiefpa meer mijn pa is dan mijn echte pa” – Butera

Met zijn biologische vader Philippe Buyens had Butera ondanks toenaderingspogingen zo goed als nooit contact. “Julien verafgoodde zijn vader. Dat was zijn grote voorbeeld. Het feit dat hij dan niet inging op die toenadering van zijn zoon heeft volgens mij wel iets doen knappen bij Julien”, stelde zijn stiefvader nog. Buyens werd in 2009 door het Naamse hof van assisen zelf tot 25 jaar opsluiting veroordeeld voor moord, maar kwam niet opdagen om te getuigen op het proces tegen zijn zoon. “Ik wil gewoon zeggen dat mijn stiefpa meer mijn pa is dan mijn echte pa”, verklaarde Butera zelf nog.

Pezen doorgesneden

Roxanne V. leerde de beschuldigde kennen als vrijwilligster in de straathoekwerking in Oostende. Over de moord was ze naar eigen zeggen absoluut niet verbaasd. “Hij had een manier om te in te gaan wonen bij mensen en hen dan te pluimen. Mij heeft hij gedrogeerd, de pezen van mijn voeten doorgesneden en naakt achtergelaten.” Toen de voorzitter en de verdediging het verhaal in twijfel trokken, beweerde de getuige zelfs dat ze drie maanden verdoofd was geweest.

“Debiel gedrag”

Julien Butera had naar eigen zeggen vier jaar lang een relatie met V., maar dat sprak ze met klem tegen. “Het is ook totale zever dat mijn kinderen van hem zijn. Ik word sinds hij in de gevangenis zit nog altijd gestalkt door medegevangenen van zijn sectie.” De getuige herinnerde zich wel nog hoe de beschuldigde veel over zijn overleden moeder vertelde. “Het is niet om grof te zijn, maar je kan dat niet blijven als excuus gebruiken voor je eigen debiele gedrag.”

“Mij heeft hij gedrogeerd, de pezen van mijn voeten doorgesneden en naakt achtergelaten” – Roxanne V

Bij Nicky D. zou Butera dan weer een half jaar lang gewoond hebben, maar ook die getuige sprak dat tegen. “Hij is nooit binnen geweest, behalve die twee keer dat hij ingebroken en al mijn televisies en schoenen heeft gestolen.” Op de zitting beweerde ze hem zelfs eerst niet te herkennen, omdat hij er nu properder uitziet. “Ik ken hem meer door mijn kinderen. Ze zaten daar op een pleintje rond te hangen aan het zwembad in Middelkerke. Ik heb ze daar nog moeten weghalen.” Ten slotte verklaarde een voormalige gevangenisdirectrice dat Butera tuchtrapporten kreeg voor verbale agressie en drugsbezit. “Maar al bij al viel dat best wel mee. Hij is ook naar een open afdeling gegaan, wat enkel kan bij correct gedrag.”

Nieuwe truc

Liesbeth V. wist ook nog hoe Butera ongestoord bezoek regelde met een vrouwelijke medegetineerde. “We zijn daar geen voorstander van, maar hij heeft een nieuwe truc toegepast. Om een duurzame relatie te bewijzen, belde hij met zijn gevangenistelefoon op haar gsm, toen zij soms buiten mocht.” Het plannetje lukte, maar Butera werd door de veroordeelde oplichtster naar eigen zeggen wel 300 euro lichter gemaakt.

Vrijdagochtend komen de moraliteitsgetuigen van Romuald Verburgh (35) aan het woord.