Campingmoord Middelkerke: Gerechtspsychiaters zien antisociale kenmerken bij de beschuldigden

In het onderzoek naar de campingmoord hebben de gerechtspsychiaters bij de drie beschuldigden kenmerken vastgesteld die wijzen op een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dokter Geert De Bruecker stelde op het assisenproces ook dat misbruik van alcohol en medicatie een cruciale rol speelde bij de feiten.

Alain Deltrude (48) kende volgens dokter Paul Lodewyck op alle vlakken een vrij onstabiel leven. Ondanks zijn homoseksualiteit ging hij twee huwelijken aan met Marokkaanse vrouwen om hen aan de Belgische nationaliteit te helpen. “Zelfs tijdens zijn tweede huwelijk had hij werk als prostitué, waarvan zijn vrouw niet op de hoogte was.”

De beschuldigde verklaarde zelf aan de deskundigen dat hij nooit agressief was geweest, maar dokter Lodewyck stelde wel een gebrek aan empathie vast. “Als hem onrecht was aangedaan, kon hij heel impulsief reageren. Hij zegt dat hij in een enorme colère was omdat die man van hem zou gestolen hebben.” Op het moment van de feiten was hij bovendien onder invloed van alcohol en medicatie. “Hij zei dat hij pas enkele dagen later besefte wat hij had gedaan. Toen hij in de gevangenis kwam, dacht hij nog dat hij onschuldig was.”

Jeugdrechter

Ook de jeugd van Julien Butera (33) verliep niet over rozen. De Brusselaar raakte snel verslaafd aan alcohol en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met de jeugdrechter. “Hij weet ook relatief weinig van zijn biologische vader. Hij heeft hem maar een paar keer gezien en heeft er geen contact mee”, aldus dokter Geert De Bruecker. Volgens de gerechtspsychiater erkende Butera zijn aandeel in de feiten. “De man bevestigt dat hij aanwezig was en dat hij geholpen heeft met het mishandelen en vastbinden van het slachtoffer.”

Dokter Paul Lodewyck stond uitgebreid stil bij de moeilijke jeugd van Romuald Verburgh (35), die zijn stiefmoeder niet kon aanvaarden. “Hij zag haar als oorzaak van zijn instellingsverleden. Als kind zijn er al aanwijzingen van agressief gedrag naar anderen toe. Automutilatie en zelfmoordpogingen ook. Er was altijd een depressieve ondertoon bij hem en een soort verlatingsangst. Als Franstalige werd hij in Vlaanderen ook gepest op de middelbare school.” Verburgh kwam vaak in aanraking met het gerecht, maar vertelde vrij weinig over de negatieve momenten in zijn leven. “Hij probeerde zich toch wel langs de mooie kant te laten zien, maar heeft dan toch dat hij veel verkeerde zaken gedaan heeft in zijn leven.”

Risco op nieuwe feiten

Bij de drie beschuldigden werden kenmerken van een antisociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Door zijn hechtingsprobleem zou er bij Verburgh ook sprake zijn van borderline. Volgens de deskundigen is er bij alle drie een matig verhoogd risico op ernstige nieuwe feiten, ondanks het gebrek aan eerdere agressie bij Deltrude. “Het slachtoffer was werkelijk een object, hij heeft hem ook in brand gestoken. De feiten zelf verzwaren die risicotaxatie”, reageerde dokter Lodewyck. Dokter De Bruecker wees nogmaals op de verslavingen van de beschuldigden. “Moesten de heren niet onder invloed geweest zijn van alcohol en middelen zouden de feiten zich waarschijnlijk niet hebben afgespeeld.”

Ten slotte werd nog stilgestaan bij verklaringen die Alain Deltrude tegenover de gerechtspsychiater zou hebben afgelegd. Deltrude vertelde immers dat Romuald Verburgh ook klappen zou hebben uitgedeeld aan het slachtoffer. Aan de politie had hij nooit iets dergelijks verklaard, maar op het proces kwam hij vrijdag wel plots met die versie van de feiten op de proppen.

Dadelijk komen enkele mensen aan het woord die voor de ontdekking van het lichaam nog contact hadden met de beschuldigden.

