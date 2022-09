Campingmoord Middelkerke: ex-partner kreeg vaak slaag van Verburgh

Op het assisenproces over de campingmoord in Middelkerke zijn de getuigenverhoren vrijdagnamiddag afgerond. Een ex-partner van Romuald Verburgh (35) verklaarde nog dat ze regelmatig rake klappen kreeg van de beschuldigde. Voor die feiten werd hij uiteindelijk ook tot twaalf maanden cel veroordeeld.

Tamara D. stelde in eerste instantie dat de relatie met ups en downs verliep. “Het ging wel goed, maar hij was vaak onder invloed. Hij moest ook elke dag zijn weed hebben. Ik moest kijken voor geld, of ik kreeg één tegen zijn gezicht. Ik heb veel slagen gehad. Ik heb op mijn lichaam ook littekens van slagen van Romuald.” Volgens de getuige werd ze door haar toenmalige partner onder andere geslagen met stokken en met een leiband. “Ik ben veel weggelopen van hem, maar ik ben altijd uit schrik teruggekeerd. In 2010 heb ik dan klacht neergelegd en hij heeft zijn straf daarvoor ook uitgezeten.”

Beste voor kinderen

Ondertussen hebben Verburgh en D. een betere verstandhouding, in het belang van hun drie kinderen. Op weg naar de rechtbank zag de getuige blijkbaar toevallig hun oudste zoon aan het station. “Hij wil zijn vader horen, maar ik weet niet of dat kan. Ik moest het vragen aan de rechter”, klonk het. Ten slotte sprak de beschuldigde zelf zijn ex-vriendin nog kort toe. “Het spijt me nog altijd van die tijd. Ik ga vooruitgaan en het beste er proberen uithalen voor de kinderen.”

Driehoeksverhouding

Tijdens zijn relatie met Tamara D. stuurde Verburgh op een bepaald moment aan op een driehoeksverhouding. D. zag dat niet zitten, maar werd er naar eigen zeggen toch toe gedwongen. Natasja V. kwam niet opdagen voor haar getuigenis, maar in een verhoor bij de politie bevestigde ze wel het verhaal. Uit die verklaring bleek dat ze eveneens regelmatig vuistslagen kreeg van de beschuldigde. Net als D. moest ze soms even in de kelder op een matras slapen. “Zijn kameraden mochten niet zien dat mijn gezicht dicht zat van de slagen”, klonk het.

Emilia X. getuigde dat Verburgh haar had verdedigd tegen een agressieve ex-partner. “Romy is tussengekomen toen die mij heel hard begon uit te schelden. Hij vindt dat je respect moet hebben voor een vrouw. In zijn relatie met Alison was hij ook heel zorgzaam en lief.” Bij datzelfde incident zou Julien Butera (33) uiteindelijk in het gezicht van haar ex-vriend geslagen hebben.

Voorzitter Bart Meganck merkte op dat de getuige in eerste instantie om een heel andere reden werd verhoord door de politie. “Komaan, ik weet zelfs de echte reden. Ik hoop dat de rechters mild zullen zijn”, schreef ze in de Facebookgroep Bruisend Middelkerke. Op de zitting moest ze toegeven dat ze van de feiten zelf eigenlijk niets wist. “Ik had via via vernomen dat het ging over iemand die kindjes misbruikte. Maar ik gebruikte toen ook wel drugs en was niet 100 procent bij mijn bewustzijn.”

Goedgelovig

Door een kameraad werd Romuald Verburgh als oprecht en respectvol omschreven. “Ik heb respect voor hetgeen hij doet voor zijn kinderen en voor de mensen die hij soms opvangt. Goedgelovig is hij ook.” Ben B. kon zich dan ook absoluut niet voorstellen dat Verburgh betrokken geraakte bij een moord. “Met wapens en zo, dat is niks voor Romuald. Als hij eens een discussie moest oplossen, was het altijd met zijn handen.” De getuige had hem naar eigen zeggen nooit zien vechten, maar meende wel te weten dat het geweld steeds proportioneel was. “Als iemand uw vriendin afpakt is het goed om twee toeken te geven, maar dan moet je er geen twintig geven.”

Verslaafd

Vervolgens verklaarde B. ook nog dat hij die bewuste 6 december 2017 toevallig in de buurt was in Middelkerke. “Ik had misschien meegeholpen om dat lichaam te verwijderen, zoals die anderen gedaan hebben. Ik denk wel dat Romuald de beste keuze gemaakt heeft door een advocaat (een rechtenstudente red.) te bellen.” Ten slotte omschreef hij het slachtoffer Mihael Parrent als een sympathieke kerel. “Ik heb nog een piercing bij ‘Michel’ gestoken. Je kon wel merken dat hij verslaafd was. Er waren er wel meer op dat pleintje in Oostende.”

Een andere kameraad van Verburgh zag hem als een rustig persoon. “Ik was overweldigd, gechoqueerd en verrast toen ik van de feiten hoorde. Ik kon het echt niet geloven. Hij is ook bevriend met mijn mama en brengt haar soms bloemen.” Naar eigen zeggen had Baptiste B. de beschuldigde slechts een keer agressief gezien. Voor dat incident aan een frituur in Oostende werden ze wel allebei veroordeeld. “Hij was tussengekomen om mij te beschermen, nadat ik een glasscherf in mijn gezicht had gekregen.”