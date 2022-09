Campingmoord Middelkerke: Deltrude verklaart plots dat ook Verburgh geslagen heeft

Alain Deltrude (48) heeft op het assisenproces over de campingmoord verklaard dat ook Romuald Verburgh (35) enkele klappen uitdeelde aan het slachtoffer. Met die bewering trad hij hun andere medebeschuldigde Julien Butera (33) bij, maar tijdens het onderzoek had Deltrude steeds gesteld dat Verburgh helemaal niet geslagen had.

Tijdens het verhoor door voorzitter Bart Meganck legde Julien Butera uit hoe hij Mihael Parrent (37) had leren kennen. “Hij sliep altijd buiten, aan de statie of in kraakpanden. Hij mocht bij mij komen. Ik heb hem eten gegeven en zijn kleren gewassen. De bedoeling was om hem van de straat te halen.” Het slachtoffer verbleef uiteindelijk ongeveer een week op camping Marva III in Middelkerke. “Op het einde begon hij geen respect meer te hebben. Er lag 100 gram zalm op de grond van de keuken. Een beetje verder een kapot glas wijn dat druppelde op mijn tapijt.”

De nacht voor de feiten sliep Parrent dan maar in de chalet van Alain Deltrude. “Bij Alain was er overal mayonaise en ketchup op de muur. Zijn frigo was leeg, zijn geld en zijn medicatie waren weg”, vervolgde Butera. Op 6 december 2017 zaten de drie beschuldigden eerst een tijdje samen in de chalet van Deltrude. “Het was de bedoeling om eerst te praten, maar het is rap geëscaleerd. Hij had weer een pintje laten vallen en hij wou dat niet opkuisen. En dan ben ik beginnen slaan op hem”, bekende Butera. “Hij bloedde een beetje uit zijn neus en ik heb hem die pot gegeven om het bloed op te vangen. Hij duwde die pot terug en dan heb ik daarmee ook nog geslagen.” Daarna stak Butera het slachtoffer ook nog met een barbecuespies.

Julien Butera. © (Foto BELGA)

Butera herhaalde in zijn verhoor dat Romuald Verburgh toen ook twee klappen en een stoot met zijn scheenbeen zou hebben uitgedeeld. Daarna vroeg hij openlijk aan Deltrude om die versie te bevestigen, wat ook gebeurde. “Hij heeft mij dat gezegd de eerste keer dat we hier zijn gekomen maandag. Ik ben blij dat het nu ook van iemand anders komt.”

Voorzitter Bart Meganck stelde zich vragen bij die gang van zaken. “Waarom zegt u dat nu? In bijna iedere verklaring zegt u dat Romuald niets gedaan heeft?” Alain Deltrude probeerde zijn nieuwe verklaring zo goed mogelijk uit te leggen. “Ik heb Romuald beschermd omdat hij een baby had. Ik wilde niet dat hij in de gevangenis belandde. Ik wilde dat hij bij vrouw en kind kon blijven.” Volgens Deltrude gaf Verburgh wel degelijk twee vuistslagen en een kniestoot tegen de oogkas van het slachtoffer.

Romuald Verburgh. © KURT DESPLENTER (Foto BELGA)

Eerder had Butera ook al uitgelegd hoe het conflict volgens hem uit de hand liep. “Hij heeft Alain gezegd dat hij een vuile pedo was. Dan heeft hij in zijn gezicht gesneden met een aardappelmes.” Deltrude gaf toe dat hij op een bepaald moment besliste om het slachtoffer om te brengen. “Het was al gedaan na de slagen met die pot. Ik heb een groot broodmes gepakt en heb hem de keel overgesneden. Het is een ontketening geweest van slagen en wreedheden. Natuurlijk vind ik dat nu niet meer terecht, ik heb vijf jaar de tijd gehad om na te denken.”

Tijdens het onderzoek verklaarde Deltrude dat Butera hem had getoond hoe hij de keel van het slachtoffer moest oversnijden. Op het proces sprak hij dat echter tegen. Volgens Deltrude was Butera op dat fatale moment bezig met zijn gsm, omdat hij muziek wilde afspelen via een nieuwe geluidsbox. “Toen de muziek aansprong, zag ik hoe hij een eerste keer in zijn keel sneed. Hij was aan het sterven, maar Alain zei dat hij nog niet dood was. Dan sprong hij er een tweede keer op en heeft hij echt gezaagd”, zei Butera eerder al.

Momenteel geeft Romuald Verburgh zijn versie van de feiten.

