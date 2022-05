Buurvrouw van Maïlys: “Lege ambulances, toen wisten we het wel”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, zijn nog een aantal getuigen uit de omgeving van slachtoffer Maïlys Descamps komen getuigen. “Toen ik de ambulances terug zag rijden, leeg, dan wist ik het wel”, vertelde een buurvrouw.

De eerste in de rij was een ex-lief van Maïlys, die in 2014 een korte relatie had met het slachtoffer. “Het was eerder een fling”, corrigeerde de man. “Ik heb ze alles bij elkaar maar drie keer gezien, Alexander Dean ken ik niet. Ik leerde haar kennen op een online datingsite, zij was altijd vriendelijk. In 2016 of 2017 hadden we ook weer even contact maar spraken we niet af. Maïlys vertelde me toen wel dat ze lastiggevallen werd door haar ex. En dan las ik plots over de feiten in de krant. Toen hoorde ik ook dat ze veel jonger was dan ik dacht. Ze was heel matuur, of gaf toch die indruk”, klonk het.

Bevrijding

Nadien kwam de beste vriendin van Maïlys’ moeder getuigen. De vrouw woont in de buurt en is ook de meter van Maïlys’ broer Maël. “Toen Maïlys de relatie met Alexander had verbroken, was ze volwassener geworden. Knapper, intelligenter maar nog altijd lief, toegankelijk en bescheiden”, vertelde de vrouw. “Mag ik het einde van die relatie een bevrijding noemen?”, vroeg advocaat Jef Vermassen. “Ja, absoluut”, antwoordde de vrouw. Ze werd emotioneel toen ze Gery Cappon en Marie-José Vanleene beschreef. “Hele lieve mensen, altijd aangenaam in de omgang, Gery zwaaide zelfs naar iedereen die aan zijn huis passeerde. Ik kan nog altijd niet begrijpen wat er hen overkomen is”, vertelde de vrouw.

Lege ambulances

Op de avond van de feiten, werd ze ook gebeld door Jasmijn Cappon vanuit Frankrijk. “Maar mijn gsm zat in de oplader, we zouden daags nadien vertrekken op reis naar Barcelona. Toen ik uiteindelijk Jasmijn hoorde, vertelde ze dat Maïlys iets in de tuin had gezien. Maar haar ouders waren al onderweg, mijn hulp was niet meer nodig. Plots zagen we twee combi’s de straat in vlammen. Toen ik wilde gaan kijken, mocht ik er niet meer bij. En dan zag ik hoe de ambulances uiteindelijk terug weg reden. Met niemand mee. Leeg. Dan wist ik wel dat het niet goed was”, zei de vrouw. Er heerste angst in de wijk nadien. “Toch zolang dat hij (doelt op Alex Dean, LK) niet gevat was, waren de mensen bang. Een helikopter die boven de wijk vliegt om iemand te zoeken, dat verwacht je in een film maar niet in je eigen straat”, klonk het.

Beschuldigde Alexander Dean. (gf)

“Een gemotiveerd, lief meisje. De klanten waren zeer tevreden”, vertelde de uitbaatster van de modezaak in Oostende waar Maïlys Descamps werkte. De vrouw hoorde van Maïlys dat haar relatie gedaan was en dat haar ex-vriend haar niet losliet. Op de dag van de feiten, 25 juli 2017, kreeg Maïlys goed nieuws. “Ze was naar een appartementje vlak bij onze winkel gaan kijken en net die dag kreeg ze te horen van het agentschap dat ze het kreeg. Er viel een last van haar schouders. Ze wilde echt iets van haar leven maken”, klonk het.

Haltertjes

Een gepensioneerde opvoedster van het internaat in Kortemark waar Maïlys nog verbleef, kwam ook getuigen. “Maïlys kwam toe wanneer het schooljaar al begonnen was, dan is het niet makkelijk om je te integreren. In het begin was ze wat teruggetrokken, maar eigenlijk was het wel een lief persoon. Ze had ook heel wat vriendinnen. Soms wilde ze niet meedoen met de activiteiten, maar dat is normaal. Ze kwam wel heel volwassen over, ik schatte ze toch 18 jaar oud. Ze hechtte veel belang aan haar uiterlijk. Aan haar lichaam ook. Ze kreeg me zelfs zover om ook eens te trainen in haar kamer, waar ze haltertjes en een sportmatje had. Ik heb het aan haar te danken dat ik nog een platte buik heb”, klonk het.

Rare foto’s

De beste vriendin van Maïlys in de lagere school hield nadien contact met het meisje via sociale media. “Ik herinner me haar als een heel sociaal, spontaan en opgewekt meisje. Ze was heel zorgzaam ook, voor haar broer en voor dieren. Ze was ook zeer creatief. Een heel lief meisje”, klonk het. “Toen ik plots rare foto’s van haar zag opduiken op Facebook, dacht ik wel even van ‘oei’. Daar praatten we met vriendinnen wel over, maar niet met haar”, klonk het.

Enthousiast

Een jonge vrouw die samen met Maïlys op internaat zat, was de laatste getuige voor vandaag. “Nadien hebben we geen contact meer gehad. Maïlys was altijd goedgezind, heel behulpzaam en ook heel fanatiek in haar fitness. Ze zou iedereen helpen en zag in iedereen het goede. Maïlys heeft mij gitaar leren spelen, of toch proberen. Ze was heel enthousiast toen ze haar vriendje leerde kennen, een bodybuilder. Ze heeft mij ook nog een fitness-schema gegeven”, klonk het.

Maandag worden de getuigenverhoren voortgezet met moraliteitsgetuigen over Gery Cappon, Marie-José Vanleene en Alexander Dean. Dinsdag zouden de pleidooien moeten beginnen.