Burgerlijke partij licht standpunt toe over kotmoord in Kortrijk: “Nessar heeft Youlia niet vermoord”

Op het assisenproces over de dubbele kotmoord hebben de burgerlijke partijen vrijdagnamiddag kort hun standpunt toegelicht. Het valt de familie van de vermoorde Nessar Jamshidi (18) zwaar dat Mohammad Tasi Musawi (24) de moord op Youlia Soboleva (19) in zijn schoenen probeert te schuiven.

Meester Liliane Verjauw en meester Nathalie Van Sande stelden zich burgerlijke partij voor de 16-jarige zus van Nessar Jamshidi. In de akte van burgerlijke partijstelling werd erop gewezen dat het slachtoffer amper 15 jaar oud was toen hij alleen vanuit Afghanistan naar België kwam. “Twee jaar voor zijn vertrek had de Taliban beslist mijn vader te vermoorden en omwille van die dreiging is Nessar vertrokken”, klonk het in een brief vanuit het standpunt van hun cliënte. In afwachting van een eventuele gezinshereniging hield Jamshidi telefonisch contact met zijn familie. “Onze grote droom was om zo vlug mogelijk terug één gezin te kunnen vormen. Aan deze droom werd op een gruwelijke wijze abrupt een einde gebracht.”

Wettige zelfverdediging

Mohammad Musawi beweert dat hij Nessar Jamshidi uit wettige zelfverdediging ombracht, maar ontkent elke betrokkenheid bij de moord op Youlia Soboleva. Die moord probeert hij in de schoenen te schuiven van het andere slachtoffer. “Nee, mijn broer Nessar heeft Youlia niet vermoord. Dat was u, mijnheer Mohammad Musawi, die haar tientallen keren gestoken heeft. Het was u die mijn broer met één genadeloze steek in het hart hebt afgemaakt.”

Nadelige elementen

Vervolgens werd in de akte van de burgerlijke partij gewezen op de elementen die in het nadeel van de beschuldigde pleiten. Zo werd bloed van Soboleva aangetroffen op de handen, kleren en schoenen van Musawi. In het vele bloed werd ook een schoenspoor van hem aangetroffen. “Enkel u had een wonde aan uw hand die verklaard kan worden door het hanteren van een mes zonder heft.” Ten slotte werd opgemerkt dat Jamshidi in tegenstelling tot Soboleva geen afweerletsels had. “Mijn broer heeft van u niet de kans gekregen zich te verweren. Youlia heeft dit vruchteloos geprobeerd. Uw woede en frustratie was allesoverheersend en hier viel niet tegen op te boksen.”

Voor de andere broers en zussen van Nessar Jamshidi stelden meester Thibaud Delva, meester Yarni Geldof en meester Bram Van Acker zich burgerlijke partij. “Ook ik zal u duidelijk maken dat die feiten wel degelijk bewezen zijn”, aldus meester Delva. De belangen van de moeder van Jamshidi worden verdedigd door meester Ercan Tok.

Ten slotte treden meester Jan Leysen en meester Wouter Buyck op als advocaten van de familie Soboleva. Meester Leysen kwam nog even terug op de discussie rond het recent uitgevoerde DNA-onderzoek. “Ik kan dat alleen maar toejuichen. Men had het beter vroeger gedaan, maar het is toch een belangrijk element in de waarheidsvinding. We zijn hier niet om gelijk te halen, we zijn hier om de waarheid naar boven te brengen.”

Dadelijk zal de beschuldigde verhoord worden voor voorzitter Vincent Vereecke.