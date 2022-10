Broer van slachtoffer duinenmoord hoorde hoe beklaagde haar bedreigde: “Hij dat hij haar zou laten verdwijnen”

Op het assisenproces over de duinenmoord heeft de broer van Milena Raycheva (26) verklaard dat hij zijn zus meermaals ging zoeken in de haven van Calais. Volgens de beschuldigde verdween zijn Bulgaarse vriendin daar op 1 augustus 2010, maar haar lichaam werd op 17 augustus 2010 teruggevonden in Zeebrugge.

Raycho Raychev was aan het werk in Duitsland toen hij enkele dagen na de verdwijning werd opgebeld door Kenan Bulut (57). “Ik zei hem dat hij direct naar mij moest komen en dat we ter plaatse zouden gaan. We zijn in Calais naar de havenpolitie gegaan en hebben daar vragen gesteld.” Volgens de broer van het slachtoffer kregen ze de opmerking dat Bulut sneller naar de politie had moeten stappen. Later keerde Raycho nog terug naar Calais, met zijn moeder en met een neef. “Die woonde in Bordeaux en sprak beter Frans.”

Voorzitter Willem De Pauw vroeg waarom Raycho Rachev al kort na de verdwijning Bulut aanwees als verdachte. “Omdat hij met haar was vertrokken. Hij moet dan verantwoordelijk zijn voor haar. Hij moet weten wat er gebeurd is, er was niemand anders mee.” Opvallend genoeg hield hij na de feiten wel contact met Bulut. Ze werkten zelfs nog samen. “Ik moest wel om mijn gezin te kunnen onderhouden.”

Bedreigd

Volgens de getuige hadden Milena Raycheva en Kenan Bulut in het begin wel een goede relatie. Kort voor haar dood hoorde hij wel eens hoe ze aan de telefoon in het Turks bedreigd werd. “Hij zei dat ze niet naar hem mocht komen, want hij was haar beu. Ik zal je vermoorden en ik zal er alles aan doen om je helemaal te doen verdwijnen, zei hij zelfs.” Van fysieke agressie was de broer van het slachtoffer echter niet op de hoogte.

Ook de voormalige huisbaas van Milena Raycheva had nooit enige vorm van geweld gezien. “Ik heb wel een keer van mijn echtgenote gehoord dat er ruzie was”, zei Rosen S. Tijdens die maand op een kamer in Rotterdam kwam Bulut regelmatig kort op bezoek bij zijn vriendin. Volgens de getuige zou de beschuldigde toen verteld hebben dat Milena snel jaloers was.

Nadya Y. herinnerde zich uit die periode een hooglopende ruzie. “Ik heb dan gezegd dat ze het huis moest verlaten. Ze was aan het roepen tegen Kenan en soms riep ze ook te luid naar haar eigen kind.” Tijdens het onderzoek beweerde Y. dat Milena toen dreigde om aan Bulut zijn ex-echtgenote te vertellen over hun relatie. “Nee, ik heb dat niet gezegd. Ze waren in een andere kamer, dus ik heb dat ook niet gehoord.”

Internationaal karakter

Net voor de middagpauze had onderzoeksrechter Paul Gevaert al een getuigenis afgelegd. Daarbij merkte de onderzoeksrechter onmiddellijk op dat veel tijd verloren ging door het internationale karakter van de zaak. “Twee derde van de tijd hebben we op verplaatsing gespeeld, om het in voetbaltermen te zeggen.” Ook de moeilijke identificatie en de onbekende doodsoorzaak werden aangehaald. “Zowel inwendig als uitwendig zijn er geen tekenen van geweld. Dus we hadden niet veel.”

Na de identificatie in februari 2013 kwam Bulut door de verklaringen van de familie Raycheva onmiddellijk in het vizier van de speurders. Advocate Sevda Karsikaya vroeg zich af waarom haar cliënt dan toch pas twee jaar later verhoord en aangehouden werd. “Ik moest eerst over alles beschikken. Als u al de verklaringen samenlegt, zou u in mijn plaats ook overgegaan zijn tot aanhouding.” De beschuldigde beriep zich eerst op zijn zwijgrecht, maar vertelde aan Paul Gevaert toch al over de vermeende verdwijning van Milena in Calais. “Ik heb hem erop gewezen dat het in België toch dom is van niet tegen een onderzoeksrechter te spreken, want we onderzoeken in het voordeel en in het nadeel.”

Dadelijk komen de kinderen van de beschuldigde aan het woord.