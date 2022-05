Broer van Maïlys breekt: “Kijk naar mij! Kijk maar hoe alleen ik hier zit”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, heeft de minderjarige broer van Maïlys Descamps een emotionele getuigenis afgelegd. “Kijk naar mij, kijk maar hoe alleen ik hier zit”, riep hij de beschuldigde op. Die keek. Naar de grond.

Eerst kwam Maïlys’ grootvader getuigen, de vader van haar vader Frédéric. Hij en zijn vrouw verhuisden van Oost-Vlaanderen naar Oostende, later naar Kortemark, om dichter bij hun kleinkinderen te zijn. “Als Maïlys bij ons, was ze altijd blij. Ik heb haar de liefde voor de natuur bijgebracht. Ook de liefde voor de paarden. Zij ging in Torhout naar de manège. Ze heeft heel snel leren paardrijden. Maar ze heeft de gelegenheid niet gekregen om daar verder in te groeien”, vertelde de man. Geëmotioneerd vertelde hij over zijn kleindochter. “Ze was vrolijk, spontaan. Soms was ze eens stil, maar ze begon altijd te praten over haar problemen met ons. Ze had altijd bijzondere aandacht voor mensen die het moeilijk hadden, mindervaliden bijvoorbeeld. Ze dacht eraan om later bij de politie te gaan, om mensen te helpen”, klonk het.

Iedereen vermoorden

De dag voor de moord gingen hij en zijn vrouw nog shoppen met Maïlys in Oostende. “Ik vroeg hoe het was met Alex, maar ze waren al uit elkaar. Ze zei eerst dat ze geen last had van hem, maar dan begon ze te praten. Ze zei dat, als ze niet zou teruggaan bij Alex, hij iedereen zou vermoorden. Haar, haar familie en haar vrienden”, vertelde de man. In mei 2017, op het verjaardagsfeestje van Maïlys’ oma, was de sfeer raar. “Maïlys huilde. Mijn vrouw heeft haar getroost. Maïlys had zelf een kaart gemaakt, ik heb ze hier bij”, vertelde de man, waarop hij de brief voorlas.

Nieuwe flat

Op de dag van de feiten had hij nog contact met zijn kleindochter. “De dag dat ze vermoord geweest is, had ik nog contact met haar. Ze zei dat ze een flat gevonden had. Ze was ongelooflijk gelukkig daarmee. Het was op de vierde verdieping, maar er was geen flat. We hebben daar nog mee gelachen. Maïlys zou oma wel omhoog dragen, zei ze. En voor mij stond er een pintje klaar boven, lachte Maïlys. Dat is het laatste dat ik van haar gehoord heb”, klonk het.

Slachtoffer Maïlys Descamps. (gf)

Volgende getuige in de rij was de dooppeter van Maïlys, de broer van haar vader. “Ik had altijd graag zelf een dochter gehad. Toen Maïlys geboren werd – en ik peter mocht zijn – was ik heel blij. Ze noemde mij peetje Dave. Maïlys was heel creatief en heel attent. Het hele jaar door zocht ze naar cadeautjes voor op nieuwjaar of kerstmis. Voor iedereen kocht ze iets”, klonk het.

Toekomst

De nieuwe partner van Maïlys’ moeder was de volgende getuige in de rij. “Ik heb Maïlys de eerste keer gezien op een feestje op 14 mei 2017, twee maanden voor de moord. Ook Alex was daar toen bij. Ze gedroegen zich raar, op hun eigen. Hij zat daar tegen zijn zin. Het was moeilijk om met hem te spreken”, klonk het. Tien dagen later, na de breuk met Alexander Dean, ging de getuige met Maïlys naar Walibi. “Dat was al een heel ander meisje. Enthousiast, levendig, vol plannen voor de toekomst”, vertelde de man.

De getuige zag ook de filmpjes van Alexander Dean waarin hij aankondigde zelfmoord te plegen. “Maïlys vroeg of we de politie niet moesten bellen, maar voor ons was het duidelijk dat hij gewoon aandacht zocht. We gaven Maïlys de raad om hem gewoon gerust te laten. Ze was er nu eindelijk van bevrijd”, aldus de getuige, op vraag van advocaat Kris Vincke.

Advocaat Kris Vincke. (foto LK)

De getuige was mee met Jasmijn Cappon en het broertje van Maïlys op reis in Frankrijk, toen plots het verschrikkelijke nieuws binnen kwam. “Er is ook nog in de media verschenen dat hij had geprobeerd te ontsnappen uit de cel. De schrik die ik zag in de ogen van Jasmijn en haar zoon, ongelooflijk. Jasmijn is nog altijd alle dagen bang. Er hangt nu een camera om te zien wie er aan de deur belt. Jasmijn kan niet meer alleen zijn. Dat gaat nooit meer beteren”, klonk het.

Genegeerd

Ook de minderjarige broer van Maïlys kwam getuigen. De jongen wordt volgende week vijftien jaar oud. Hij kwam getuigen, geflankeerd door de psychologe die hem al jaren bijstaat. “Op een dag was Maïlys plots weg, verhuisd naar haar nieuwe vriend. Ze had me niets verteld. Ik was ook nog jong dan”, vertelde de jongen. Hij wachtte ooit eens met zijn moeder urenlang in de auto, in de straat waar Alexander Dean en Maïlys woonden. “Uiteindelijk ben ik alleen binnen mogen gaan. Hij (doelt op Alex, LK) was zodanig groot dat ik bang was. Maar hij zei nooit iets tegen me. Ook niet als hij bij ons thuis kwam. Hij negeerde mij altijd”, klonk het.

Fuck man

Kris Vincke vroeg wanneer de jongen precies geboren was. “Volgende week woensdag ben ik jarig. Mijn verjaardag zou leuk moeten zijn, ik zou graag hier in Brugge naar de kermis gaan met mijn vrienden. Hopelijk is het proces dan gedaan”, klonk het. “Naar de begrafenis moeten van je zus, je opa en oma, wat doet dat met je?”, vroeg advocaat Vincke. “Verschrikkelijk”, barstte de jongen in tranen uit. “Ik zou het er liever niet meer over willen hebben”, klonk het. Vragen kwamen er niet meer, maar de jongen had nog iets toe te voegen. “Ik zou iets willen zeggen tegen hem (doelt op Alex Dean, LK). Ik zou graag hebben dat hij naar mij kijkt. Kijk eens hoe alleen ik hier zit, als veertienjarige jongen. Ik hoop echt dat wat ik en mijn ouders voelen, dat verdriet, dat hij dat ook gewoon voelt. Fuck man”, huilde de jongen. Alexander Dean boog het hoofd, staarde nog dieper naar de grond dan hij al de hele week doet en snikte. Ook enkele juryleden hielden het niet droog.