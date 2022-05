Bonenmoord in december voor assisen

Het assisenproces tegen brandweerman Pieter P. uit Lauwe die zijn vrouw vergiftigde met gif uit de bonen van een exotische plant start in december.

Vanaf 9 december staat de ondertussen 36-jarige Pieter P. uit Lauwe terecht voor het assisenhof wegens moord. Zijn echtgenote Dana Van Laeken overleed in oktober 2018 in het ziekenhuis in Kortrijk. De artsen stonden in eerste instantie voor een raadsel, tot toxicoloog Jan Cordonnier uit Brugge achterhaalde dat de vrouw de stof ricine in het bloed had. Huiszoekingen in de woning van Pieter P. leverden sluitend bewijs op.

Op de computer van de man vonden de speurders zoekopdrachten met de termen ‘ricine’, maar ook ‘schuldsaldoverzekering’. Bovendien vonden ze ook bestellingen van zaden van de wonderboom, een exotische plant waarvan de zaden ricine bevatten. Die stof is, ook in kleine hoeveelheden, dodelijk voor de mens. Eind februari 2019 belandde Pieter P. in de cel. Ondertussen legde hij ook uitgebreide bekentenissen af.

Opvallend: Pieter P. maakte in februari al eens zijn opwachting in het assisenhof. De man werd toen gedagvaard als getuige in de zaak tegen Cedric Vandecasteele uit Boezinge, die 17 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vader Ghislain. Het was Cedric Vandecasteele zelf die verzocht had om Pieter P. te laten getuigen. De twee zijn bevriend geraakt in de gevangenis van Ieper.