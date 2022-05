Bodybuilder emotieloos bij start van proces

In de Brugse assisenzaal is het proces gestart tegen Alexander Dean (29) uit Varsenare. De voormalige bodybuilder staat er terecht voor viervoudige moord en foltering. Hij riskeert levenslang.

De zitting startte deze ochtend met enige vertraging. Het was wachten op enkele advocaten. Ook Johan Platteau, de raadsman van Alexander Dean, liet even op zich wachten. Rond 9.15 uur opende voorzitter Willem De Pauw en liet hij de beschuldigde binnen leiden. Alexander Dean stapte het beklaagdenbankje in, gekleed in een blauwe broek en grijze sweater. Met de blik naar beneden nam hij plaats.

Aanklager Serge Malefason. (foto LK)

Het is nu aan openbaar aanklager Serge Malefason om de akte van beschuldiging voor te lezen. Die samenvatting van de feiten, dik honderd pagina’s lang, is uitgedeeld aan alle partijen en aan de twaalfkoppige jury en twee reserve-juryleden. De voorlezing van het document zal wellicht de hele voormiddag in beslag namen. Na de middagpauze start voorzitter Willem De Pauw dan met de ondervraging van de beschuldigde.

Alexander Dean staat terecht voor de moorden op fotograaf Jeroen Verstraete (39) uit Sint-Amandsberg, zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18) en haar groot ouders Gery Capon (70) en Marie-José Vanleene (65) uit Moere. Ook wordt hij beschuldigd van de foltering van Jeroen Verstraete. Alle feiten vonden plaats op amper twee dagen tijd, eind juli 2017. Voor de tenlasteleggingen riskeert Alexander Dean een levenslange gevangenisstraf.