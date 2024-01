Belarbi en Demora kregen het dag eerder al met elkaar aan de stok

Op het assisenproces tegen Abdellatif Belarbi (50) hebben meerdere getuigen geschetst hoe de uren voor de feiten verliepen. Hamza B. herinnerde zich ook hoe de beschuldigde en Alban Demora (31) het een dag eerder al met elkaar aan de stok hadden gekregen. Het conflict ging volgens de getuige over een schuld van 35 euro.

Vaste klant Philippe V. was steeds tevreden over het werk van de beschuldigde. “Terwijl hij bezig was aan mijn haar, moest hij wel regelmatig stoppen en was hij even weg om te bellen.” Van drugs heeft de getuige naar eigen zeggen nooit iets gemerkt. Op 2 september 2020 was Belarbi wel voortdurend aan het praten met een vrouw. “De sfeer was niet zoals anders, hij was nerveuzer. Hij ging ook naar buiten om met een jonge gast op krukken te praten. Ik heb hem een paar keer moeten zeggen dat ik zo snel mogelijk terugwilde naar mijn werk als conciërge, want ik heb daar uiteindelijk meer dan een half uur gezeten.”

Ook Wissem B. liet regelmatig zijn haar knippen door de beschuldigde. “Tegen mij was hij altijd aardig, ook als hij gedronken had. We gingen ook regelmatig samen halalvlees kopen in Oostende. En we zijn ook een paar keer naar Duinkerke geweest.” De getuige vergezelde Belarbi ook enkele uren voor de feiten nog naar Oostende. “Hij is vijftien minuten weggeweest toen ik bij de slager was. En ik heb hem dan ergens anders opgehaald.”

Cocaïne

B. hield tot ergernis van openbaar aanklager Eva Brantegem vol dat hij helemaal niet op de hoogte was van de aankoop van cocaïne. “Ik was boos op hem omdat hij mij gebruikt heeft om drugs af te halen in Oostende. Ik ben naïef geweest.” Op vraag van meester Kristiaan Vandenbussche, advocaat van de burgerlijke partijen, legde de getuige wel nog uit hoe hij de dealer van Belarbi oppikte aan de zogenoemde blauwe bruggen. “Het was een Marokkaan met ros haar. Ik heb hem afgezet aan het casino en wij zijn teruggereden naar De Panne.”

Rond 21.00 uur kwam Hamza B. langs in het kapsalon. Na een operatie kookte de vrouw van Belarbi bijna dagelijks voor de getuige. “Zijn zoontje bracht dat normaal gezien naar mij thuis. Maar die avond heeft hij gebeld dat ik het moest komen halen in de winkel.” B. gaf toe dat er in Le Salon soms cocaïne gebruikt werd, maar dat de beschuldigde daar nooit geld voor vroeg. “Toen ik klaar was met eten, heeft hij mij cocaïne aangeboden. Ik heb nee gezegd, want ik was pas geopereerd. Samen met Djilali C. heb ik wel nog een joint gerookt.”

Alban Demora was slechts een vage kennis van de getuige. B. legde uit hoe het slachtoffer op 1 september 2020 met zijn fiets aankwam bij een café in De Panne. “Ik herinner me dat er plots een discussie begon tussen Alban en Abdellatif. Ik wist niet dat ze elkaar kenden, want ik had Alban nooit gezien bij de kapper.” Een gevecht hing volgens de getuige niet onmiddellijk in de lucht. Demora zou wel gezegd hebben dat Belarbi teveel ophef maakte voor amper 35 euro. “Alban zoekt geen problemen. En Abdellatif ook niet, want hij was daar met zijn dochtertje.”

Slechte reputatie

Meester Kristiaan Vandenbussche polste bij de getuige nog naar de gevolgen van druggebruik. “Cocaïne maakte je zeker gewelddadiger. Als je veel cocaïne gebruikt, kan je iets slechts doen, zeker met alcohol erbij. Cannabis niet, dan eet je chocolade en ga je lachen en praten”, klonk het.

Ten slotte beweerde Djilali C. dat hij niet op de hoogte was van de slechte reputatie van het kapsalon. “Tijdens corona kwam hij thuis het haar knippen bij een vriend. Het is een kennis, meer niet. Het klopt wel dat ik daar geweest ben die avond dat dat ding daar gebeurd is.” Tijdens het onderzoek verklaarde de getuige ook dat hij toen een lijntje cocaïne gesnoven zou hebben. “Ik zat in een slechte periode. Ik weet niet meer of ik toen een joint gerookt heb of iets gebruikt heb.”

De zitting lag woensdagochtend een halfuur stil door een overlijden in de familie van een jurylid. Haar plaats werd uiteindelijk ingenomen door het eerste plaatsvervangende jurylid. De volksjury bestaat daardoor voortaan uit zes vrouwen en zes mannen.

Woensdagnamiddag komt Jennifer D. aan het woord. Tijdens de feiten was de vrouw uit Nieuwpoort aanwezig in de keuken van het kapsalon. Daarna starten de verhoren van de familie Demora.