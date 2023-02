Assisenproces over ripdeal wordt hervat, maar nog geen startdatum bekend

Het assisenproces over de doodslag op Agach Mahmudov (18) uit Menen dat twee weken geleden plots stilgelegd werd na een wrakingsverzoek moet zo snel als mogelijk hervat worden. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. Wanneer het proces opnieuw kan starten, is onduidelijk.

Op de voorlaatste dag van het assisenproces legde Johan Platteau, advocaat van beschuldigde Sascha Brunesseaux (24) plots een wrakingsverzoek neer tegen voorzitter Joeri Pieters. Over de inhoud van zijn wrakingsverzoek wou de raadsman toen niets zeggen, maar een en ander zou te maken hebben met een discussie over het verdere verloop van de zitting. Door het wrakingsverzoek moest het assisenproces integraal stilgelegd worden en werd de jury naar huis gestuurd. De familie van slachtoffer Agach Mahmudov reageerde ontzet. “Het is alsof onze zoon een tweede keer neergeschoten wordt”, lieten ze optekenen.

Schietpartij

Sascha Brunesseaux staat terecht wegens doodslag na een mislukte ripdeal in het Roeselaarse Geitenpark in februari 2020. Slachtoffer Agach Mahmudov had met drugsdealer Brunesseaux afgesproken om 250 gram marihuana te kopen. De jonge Menenaar had echter niet de bedoeling om de drugs ook effectief te betalen en was met een alarmpistool op de afspraak verschenen. Uiteindelijk kwam het ook tot een schietpartij, waarbij Mahmudov om het leven kwam. Brunesseaux houdt tot op vandaag vol dat hij zelf geen wapen mee had.

Nog geen startdatum

Wanneer het proces opnieuw kan starten, is onduidelijk. Vrijdag start in hetzelfde hof van assisen namelijk een andere zaak, die over de dubbele kotmoord in Kortrijk uit 2018. Pas wanneer die zaak volledig afgehandeld is, kan het assisenproces over de doodslag op Agach Mahmudov hervat worden. Dezelfde juryleden moeten dan opnieuw gedagvaard worden.