Assisenproces kotmoord: verdediging gaat in de clinch met speurders

Op het assisenproces over de dubbele kotmoord hebben de advocaten van Mohammad Taqi Musawi (24) de speurders op de rooster gelegd. De verdediging vindt dat het onderzoek niet grondig genoeg gevoerd werd. “Heeft u gekeken naar een potentieel motief dat Nessar zou kunnen hebben?”, vroeg meester Dennis Van Overstraeten zich af.

Dinsdagochtend legden de speurders eerst uit dat het niet altijd eenvoudig was om een verhoor van de beschuldigde te organiseren. Toen hij op 18 juli 2019 geconfronteerd werd met zijn berichten naar Youlia Soboleva, liet Musawi het verhoor dan weer zelf onderbreken. “Hij wilde direct stoppen met het verhoor, hij wilde terug naar de gevangenis. Hij wilde twee of drie maanden tijd, zodat hij een beetje kon nadenken”, aldus hoofdinspecteur Steven V.

In dat volgende verhoor van 4 september 2019 bleef de beschuldigde feiten ontkennen. “Hij zei dat het niet lang meer zou duren voor zijn onschuld zou worden aangetoond.”

Relatie op de klippen

Tijdens hun vijf uur durende presentatie stonden de rechercheurs ook stil bij de verhoudingen tussen de drie betrokkenen. Daaruit bleek dat de relatie van Nessar Jamshidi en Youlia Soboleva op de klippen liep, toen ze een eerste keer zwanger werd, maar ze bleven wel contact houden. “Tijdens de relatie met Mohammad had ze seks met Nessar, nadat ze naar zijn kot zou gegaan zijn om te praten”, aldus inspecteur Valerie D. Soboleva werd opnieuw zwanger, maar de beschuldigde ontkent dat hij van die zwangerschap en abortus op de hoogte was.

Het slachtoffer belde de dag dat ze het zelf ontdekte wel naar de politie omdat Musawi haar bedreigde. “Hij zou foto’s online zetten als ze niet met hem sliep.”

Ten slotte toonden de speurders de camerabeelden van die bewuste nacht. Na een eerste passage van Musawi op het kot van Jamshidi wandelde Soboleva nog naar het politiebureau. “Ze zet zich uiteindelijk een paar minuten neer op de boordsteen aan het commissariaat.”

Bijna anderhalf uur later klom de beschuldigde opnieuw over de poort van het Vlaskot. Hij geraakte het gebouw pas binnen toen Jamshidi de deur kwam openen. De volgende tien minuten praatten ze met elkaar in de keuken, waarbij het slachtoffer zich kwaad leek te maken. Minder dan vijf minuten na dat gesprek verliet een bloedende Musawi de studentenresidentie opnieuw.

Motief

Tijdens de vragenronde polste de verdediging bij de speurders naar de verklaring van een vriend van Nessar Jamshidi. Die stelde tijdens het onderzoek dat hij ooit een mes van 25 centimeter had gezien op de kamer van het slachtoffer, maar het moordwapen kreeg de getuige nooit te zien. “U weet op 20 november 2018 dat er daar ergens een mes moet geweest zijn op kot. Maar 4,5 jaar lang is dat mes nooit voorgelegd geweest”, ergerde meester Dennis Van Overstraeten zich. Volgens de verdediging is dat nochtans een essentieel element. “Eigenlijk had u zelf op verschillende momenten kunnen vragen om het mes voor te leggen”, repliceerde hoofdinspecteur V.

De verdediging wierp ook op dat de andere relaties van Youlia Soboleva in de powerpointpresentatie niet aan bod waren gekomen. Volgens meester Van Overstraeten werd ook de relatie tussen beide slachtoffers onvoldoende onderzocht. “Heeft u gekeken naar een potentieel motief dat Nessar zou kunnen hebben?”, klonk het. In de versie van Musawi zou Nessar Jamshidi immers verantwoordelijk zijn voor de moord op Soboleva.

Tumult

Ook meester Bruno Soenen nam het onderzoek op de korrel. De raadsman van Musawi stelde vast dat de gsm van Youlia Soboleva werd aangetroffen onder een sportschoen, die vermoedelijk van Jamshidi was. “Ik denk dat het duidelijk is dat er in die kamer heel veel tumult is geweest. Of er een logische verklaring is voor die gsm? Ik moet u het antwoord schuldig blijven”, reageerde de politie.

Ten slotte confronteerde voorzitter Vincent Vereecke de beschuldigde nog met enkele elementen uit de getuigenis van de speurders. Zo leek Musawi vrij rustig op de camerabeelden. “Het lijkt dat ik heel kalm ben, maar dat is echt niet zo. Ik was maar 20 jaar en ik was heel bang ook.”

Ook het gesprek met Nessar in de keuken kwam aan bod. “Hij wou precies echt niet dat ik naar boven zou gaan.”