Assisenproces kotmoord: schoensporen van beschuldigde bij lichaam van Youlia Soboleva

Op het assisenproces over de dubbele kotmoord in Kortrijk hebben de speurders de start van hun onderzoek toegelicht. Het afstappingsteam ontdekte schoensporen van beschuldigde Mohammad Taqi Musawi (24) in de studio van Nessar Jamshidi (18), waar Youlia Soboleva (19) doodgestoken werd. Aan de hand van camerabeelden kon het verloop van de nacht duidelijk gereconstrueerd worden.

Het afstappingsteam stelde meerdere bloedsporen vast op en rond het lichaam van Nessar Jamshidi. Naast hem lag bijvoorbeeld een bloederige sigaret. “We merken op dat de zakken van de short binnenstebuiten zijn gekeerd”, aldus hoofdinspecteur Leen Scholten. Musawi verklaarde vrijdag al dat hij inderdaad de sleutels van het slachtoffer uit zijn zakken haalde. De sleutel van zijn studio bleek effectief ook onder het bloed te zitten. In de lift en op de studio van Jamshidi werden ook bloederige schoensporen ontdekt. De schoensporen in de studio gingen van het lichaam van Youlia Soboleva in de richting van de deur, terwijl een vierde schoenspoor net voor de deur in de andere richting wees.

“Wij gaan ervan uit dat het spoor gecreëerd is bij het sluiten van de deur”, aldus hoofdinspecteur Daniël Gossaert. Alle voetsporen waren afkomstig van de rechtersportschoen van de beschuldigde, die de moord op zijn ex-vriendin nochtans ontkent. “Door het aantal messteken is het eerder onwaarschijnlijk dat je daar onbevlekt buiten komt”, reageerde Gossaert. De verdediging probeerde de bevindingen van het labo te counteren door op te merken dat een politievrouw wel de studio zou betreden hebben zonder sporen achter te laten. Daarnaast meende meester Bruno Soenen op één van de foto’s wel nog een ander voetspoor vlak bij het lichaam te zien, maar dat werd tegengesproken door de getuigen. Ook in de studio van de beschuldigde werden bebloede spullen aangetroffen, zoals een hoodie en een briefje van 50 euro. Net als in Vlaskot was er ook bloed op meerdere deurklinken. Ten slotte werden ook de messen onderzocht die Musawi na de feiten dumpte op een garage. Op het mes zonder handvat zat heel wat bloed.

Zwijgrecht ingeroepen

De beschuldigde bevestigde na een vraag van het openbaar ministerie dat Jamshidi hem met dat mes zou aangevallen hebben. Hoofdinspecteur Steven Vandesompele legde uit dat Musawi zich in zijn eerste verhoor op zijn zwijgrecht beriep. “Ik kan nu op dit moment niets vertellen, ik voel me niet goed”, verwees de beschuldigde naar de diepe snijwonde in zijn hand.

© BELGA

Ook tijdens de voorleiding bij de onderzoek was de Afghaanse Kortrijkzaan kort van stof. “Ik heb niemand vermoord”, klonk het wel toen hij aangehouden werd op verdenking van dubbele moord. Bij het verhoor door voorzitter Vincent Vereecke probeerde de beschuldigde vrijdag zijn liefde voor Youlia Soboleva te minimaliseren. Telefonieonderzoek wees echter uit dat hij in de dagen voor de feiten via WhatsApp contact bleef zoeken met zijn ex-vriendin. Toen het slachtoffer geld vroeg om kleren te kopen, bood Musawi aan om samen te gaan shoppen. Soboleva zag het echter niet zitten om af te spreken. “Stuur niet meer naar mij of ik blokkeer u”, klonk het bijvoorbeeld. Ze benadrukte ook meermaals dat ze de beschuldigde niet meer wilde zien. “Ik hou nog steeds aan u pfff”, reageerde Musawi tevergeefs.

Camerabeelden

Ook de avond voor de feiten ontspon zich een dergelijk chatgesprek tussen de betrokkenen. Uiteindelijk hapte Youlia Soboleva toch toe. “Maar als je iets doet, ik ga politie bellen”, schreef ze. De beschuldigde repliceerde dat hij zeker niets stom zou doen. Uit camerabeelden bleek dat ze vervolgens effectief naar de studio van Musawi afzakte. Een klein uur later komt ze weer in beeld wanneer ze naar het kot van Nessar Jamshidi wandelt, gevolgd door de beschuldigde.

“Mohammad Musawi houdt zich een tijdje op achter die witte bestelwagen ter hoogte van de hoek”, aldus inspecteur Valerie Deblaere. In een bericht dreigde Musawi toen niet voor het eerst om naaktbeelden van zijn ex-partner te verspreiden. “Kom buiten met Nissar anders ga ik nu je video aan uw ouders geven”, klonk het. Rond dat tijdstip klom hij zelf een eerste keer over de poort van het Vlaskot. Naar eigen zeggen had hij een ruzie gehoord. Opvallend genoeg probeerde Soboleva toen meermaals het telefoonnummer van de politie op te zoeken, terwijl Jamshidi een poging deed om de hulpdiensten te bellen. Wanneer Musawi pas vertrokken was, wandelde Soboleva rond 1.15 uur ook nog even tot aan het politiebureau. Uit de camerabeelden bleek dat Musawi rond 3 uur terugkeerde naar de studenresidentie in de Oude-Vestingsstraat.

Wettige zelfverdediging?

“We zien dat hij voor de tweede keer over de poort van Vlaskot klimt. Hij zegt dat hij geschreeuw had gehoord van Youlia.” De bewakingscamera in de keuken van het gebouw legde vervolgens nog een gesprek tussen Musawi en Jamshidi vast. Na tien minuten verplaatsen ze zich richting de inkomhal, waar Jamshidi met een messteek van het leven werd beroofd. De beschuldigde blijft erbij dat hij uit wettige zelfverdediging handelde. “Ik zag dat hij mij wou steken. Ik weet niet hoe het mes in zijn borst is geraakt. Hij is naar mij gelopen”, verklaarde hij na anderhalve maand aan de speurders.

Ook dinsdagochtend komt de recherche nog aan het woord.





