Assisenhof buigt zich over vadermoord in Boezinge: “Jongen, wat heb je toch gedaan?”

Het West-Vlaamse hof van assisen buigt zich vanaf vrijdag over de moord op de Elverdingse aannemer Ghislain Vandecasteele (56) in de zomer van 2019. Dader is zijn eigen zoon Cedric (33) die zijn vader met een mes neerstak in een vlaag van zinsverbijstering. De jongeman riskeert in principe levenslang maar krijgt steun van zijn moeder en zus.

Zinloos geweld. Het is een containerbegrip geworden. Voor de hoven van assisen zijn nog niet veel moorden gepasseerd die achteraf door alle betrokkenen als zinvol kunnen bestempeld worden. De zaak waarover het assisenhof in Brugge zich vanaf vandaag buigt, is er echter eentje waarvoor je wel heel erg lang naar enige zin moet zoeken. Een motief is er niet, een uitleg eigenlijk ook niet.

Het is Cedric Vandecasteele zelf die op 25 juli 2019, een bloedhete zomerdag, rond de middag naar de hulpdiensten belt. De jongeman is die dag alleen thuis gebleven in zijn woning in de Molenstraat in Boezinge, zijn vriendin is een dagje gaan shoppen. “Je moet onmiddellijk iemand sturen, ik heb mijn vader neergestoken”, zegt hij aan de calltaker. “Hadden jullie ruzie?”, wil die weten. “Kan je geloven dat ik het zelf maar half weet”, antwoordt Cedric Vandecasteele.

Op dat moment komt ook zijn moeder aan in de woning. “Maar jongen toch, wat heb jij gedaan? Wat heb jij allemaal genomen?”, vraagt ze aan haar zoon. Die verstijft, weigert nog te antwoorden en gaat in een hoek van de kamer met zijn hoofd tegen een kast staan bonken. Wanneer de politie arriveert, zijn er zes agenten nodig om hem te overmeesteren en te boeien. De spoedarts probeert het leven van vader Ghislain nog te redden, maar tevergeefs. De man overlijdt aan de gevolgen van de zestien messteken die zijn eigen zoon hem heeft toegediend.

Psychoses

Uit de verhoren van de moeder, de zus en de vriendin van Cedric Vandecasteele blijkt al snel dat de jongeman met een drugprobleem kampt. Marihuana sinds de middelbare school, zwaarder spul zoals cocaïne in de jaren erna. Cedric werd zelfs eens residentieel opgenomen omdat zijn gebruik de spuigaten uit liep en zelfs tot psychoses leidde.

De woning in de Molenstraat in Boezinge waar het drama zich afspeelde. (foto LK)

Nadien herviel hij nog een paar keer, vooral met het gebruik van cannabis. Uit de huiszoeking bleek echter dat hij ook met cocaïne opnieuw begonnen was. Verborgen tussen een stapel brandhout in de tuin vond de politie bewaardozen met marihuana en cocaïne. Tijdens zijn eerste verhoor door de onderzoeksrechter weigert Cedric Vandecasteele vragen te beantwoorden.

Een ‘verzetje’

De tweede keer, een maand na de feiten, doet hij dat wel. Hij geeft toe dat hij die dag toe was aan een verzetje en daarom drugs gekocht had. “Ik had drie gram cocaïne gekocht en heb die allemaal gebruikt die dag, met nog twee of drie joints erbij. Toen mijn vader plots aanbelde, heb ik niet opengedaan omdat ik drugs gebruikt had. Het volgende dat ik mij kan herinneren, is dat ik bel met de hulpdiensten”, verklaart hij.

Dader Cedric Vandecasteele. (gf)

De jongeman laat in het midden of hij een psychose, uitgelokt door de drugs, heeft gehad. Het moordwapen, een mes uit het messenblok in de keuken, herkent hij wel maar hij kan zich niet herinneren ermee gestoken te hebben. “Ik had een goeie band met mijn papa. Hij zou alles voor mij gedaan hebben. De voorbije jaren was hij elke zaterdag en zondag aan het werk om mijn zus en mij elk een woning te kunnen geven”, klinkt het.

Amnesie

Geheugenverlies voorwenden staat in het hof van assisen doorgaans gelijk met een gevaarlijk spelletje Russische roulette. De kans dat een jury gelooft dat het spreekwoordelijke zwarte gat waarachtig is, is klein. In dit dossier krijgt Cedric Vandecasteele echter het voordeel van de twijfel van de gerechtspsychiaters die hem onderzocht hebben. “De amnesie kan aannemelijk zijn gezien het toxicologisch effect van de hoge dosis cocaïne”, schrijven die in hun verslag.

Een geestesstoornis heeft Vandecasteele echter niet. Meer zelfs: hij wist voordien dat hij het risico liep om een psychose te krijgen indien hij drugs gebruikte. De drugs kunnen dus niet als excuus ingeroepen worden, hoogstens als een uitleg. Dat gegeven, en het feit dat zijn zus en moeder hem nog altijd steunen, kan de jury misschien gunstig stemmen.

Vrijdag wordt de akte van beschuldiging voorgelezen door openbaar aanklager Michel Van de Werf. Maandag zal voorzitter Joeri Pieters de beschuldigde verhoren. Een arrest wordt ten vroegste donderdag verwacht.