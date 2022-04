Assisen: wetsdokters vinden verhaal van Pauwels geloofwaardig

Op het assisenproces over de oudermoord op Solange Hennaert (79) hebben de wetsdokters hun getuigenis afgelegd. De versie van Frank Pauwels (50) werd door professor Geert Van Parys als geloofwaardig omschreven. Volgens de gerechtspsychiater is er een lage kans op nieuwe feiten.

Het stoffelijk overschot van het slachtoffer werd op 27 mei 2019 op aanwijzen van Frank Pauwels opgegraven in de duinen. “Ik heb samengewerkt met een DVI-team (Disaster Victim Identification, red.) om het lichaam op wetenschappelijke wijze te recupereren”, getuigde dokter Van Parys.

Synthetische touwen

Solange Hennaert bevond zich in een put van 21 tot 53 centimeter diep. “Het lichaam was gewikkeld in een kluwen van textiel en synthetische touwen. De planten waren ook al ingegroeid.”

Bij een virtuele autopsie ontdekte de deskundige een niet-verplaatste breuk van de rechterneusvleugel. Negen ribbreuken werden pas na het overlijden veroorzaakt. Professor Van Parys merkte op dat de beschuldigde tijdens de reconstructie ook zelf toonde hoe hij het zand op zijn moeder zou aangestampt hebben.

Het tongbeen van het slachtoffer was intact, waardoor wurging als doodsoorzaak erg onwaarschijnlijk is. “En verstikking is absoluut niet meer aantoonbaar in de staat dat wij het lichaam hebben gezien”, klonk het.

Harde vuistslag

Frank Pauwels verklaarde dat hij zijn bejaarde moeder een harde vuistslag in het gezicht toebracht. “De feiten zoals meneer heeft gedemonstreerd waren voor mij geloofwaardig”, getuigde dokter Van Parys.

Gecombineerd met een val tegen de muur of op de grond zou Solange een hersenschudding opgelopen hebben. “Door de letsels moet ze relatief rap in coma gegaan zijn.”

Volgens de wetsdokter en zijn collega Hubert Floré had Pauwels moeten beseffen dat een dergelijke klap eventueel fataal kon zijn. Nochtans had een snelle tussenkomst van de hulpdiensten haar zeker nog kunnen redden. “Als de dame daarmee in het ziekenhuis komt, hebben ze daar technieken voor om dat onder controle te houden.”

DNA-expert

Bloedvlekken op de matras van het slachtoffer werden onderzocht door een DNA-expert. “Dat DNA-profiel was identiek. We konden duidelijk zeggen dat het bloed op de mousse en op het hoeslaken afkomstig was van het slachtoffer”, aldus dokter Jan Cordonnier. Op een stuk touw kon dan weer geen menselijk bloed aangetroffen worden.

De toxicoloog kreeg van voorzitter Antoon Boyen ook een vraag over een mogelijke overdosis met paracetamol. De dochter van de beschuldigde zou vlak voor haar politieverhoor immers op die manier een zelfmoordpoging ondernomen hebben.

“Als je daar niet vlug bij bent, kan je daarvan sterven door leververgiftiging”, bevestigde de getuige. Volgens dokter Cordonnier zou een blister paracetamol zelfs kunnen volstaan.

Alcoholverslaving

Gerechtspsychiater Paul Lodewyck schatte het risico op nieuwe gewelddadige feiten. “Hij heeft maar één moeder, hij kan dat geen tweede keer doen. Het is ook niet dat hij helemaal geen empathie heeft. We aanzien hem niet als iemand die blind agressief gedrag zou stellen, hij zou dat anders al vroeger gedaan hebben.”

Anderzijds blijft de alcoholverslaving van de beschuldigde wel een risicofactor. De deskundige merkte op dat Pauwels in de gevangenis wel al aan zijn probleem heeft gewerkt.

Verwend en egoïstisch

Tegenover dokter Hans Hellebuyck liet Frank Pauwels zich erg negatief uit over het slachtoffer. Toen dokter Lodewyck hem onlangs opnieuw onderzocht, klonk dat enigszins anders. “Hij gaf een meer genuanceerd beeld en zei dat moeder niet altijd slecht was geweest. Hij ging daar eigenlijk niet veel op in. Het is een man die weinig zijn gevoelens kan verwoorden.”

Daarnaast werd hij omschreven als een verwend, egoïstisch kind. De deskundige noemde hem ook onstabiel op vlak van werk en relaties.

Dadelijk komt de dochter van de beschuldigde aan het woord.