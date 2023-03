Assisen West-Vlaanderen – Ruim 50 getuigen op proces over oudermoord in Kortrijk

Op het assisenproces tegen Tom Debaillie (59) zullen in mei ruim 50 getuigen gehoord worden. De Kortrijkzaan moet zich verantwoorden voor oudermoord op zijn vader Frans Debaillie (90). Het slachtoffer werd begin april 2020 doodgeslagen in zijn kasteel in Kortrijk.

Het levenloze lichaam van de gepensioneerde arts werd op 5 april 2020 om 2.25 uur aangetroffen op de trappen van zijn kasteel in Hoog Mosscher. Zijn inwonende zoon Tom had de hulpdiensten verwittigd, maar beweerde dat hij niet wist wat zijn vader overkomen was. De speurders ontdekten snel dat er ook in de woning heel wat bloed aanwezig was. Bovendien verklaarden meerdere getuigen dat de voormalig wereldkampioen bodybuilden niet goed voor zijn vader zorgde. ‘Tom Spier’ heeft ook een uitgebreid strafblad voor geweldplegingen.

De autopsie wees uit dat Frans Debaillie door harde klappen en schoppen op zijn lichaam en hoofd om het leven was gekomen. Ondanks de belastende verklaring van zijn partner bleef Tom Debaillie echter zijn betrokkenheid ontkennen. Pas na ruim vijf maanden gaf de beschuldigde toe dat hij zijn bejaarde vader tijdens een banaal conflict een vuistslag toebracht. Naar eigen zeggen kan hij zich echter niet herinneren wat hij daarna nog allemaal gedaan heeft.

Tijdens het assisenproces zal de beschuldigde verdedigd worden door meester Kris Vincke. Meester Luc Arnou, meester Jan Leysen, meester Sarah Leysen en meester Anke Platteau stelden zich burgerlijke partij voor de nabestaanden van Frans Debaillie. Francis Clarysse, advocaat-generaal bij het Gentse parket-generaal, neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Het proces gaat op dinsdagnamiddag 2 mei verder met de samenstelling van de volksjury. Op vrijdag 5 mei zal procureur-generaal Francis Clarysse zijn akte van beschuldiging voorlezen. Daarna zal de beschuldigde uitgebreid verhoord worden door voorzitter Antoon Boyen. Vanaf maandag 8 mei zullen vervolgens meer dan 50 getuigen gehoord worden. De uitspraak wordt in principe op donderdag 11 mei verwacht. Voor oudermoord riskeert Tom Debaillie levenslange opsluiting.