Assisen West-Vlaanderen – Marijsse heeft ondertussen een nieuwe relatie

Op het assisenproces over de moord op Gerdy Delannoy (53) zijn de getuigenverhoren afgerond. Woensdagnamiddag bleek dat Steven Marijsse (46) vanuit de gevangenis een nieuwe relatie begon met een ex-partner.

Andy D.J. leerde de beschuldigde op school kennen, maar knoopte dik tien jaar geleden ook een relatie met hem aan. “Ik heb Steven op twee manieren gekend. Nuchter was hij de braafste gast, dronken was hij inderdaad niet gemakkelijk. Maar er is nooit geweld aan te pas gekomen.” Openbaar aanklager Michel Van de Werf herinnerde de getuige eraan dat hij indertijd wel klacht neerlegde voor slagen en doodsbedreigingen. “Dat klopt niet. Steven heeft mij nooit geslagen, ik durf dat zweren op mijn moeder. En ik heb nooit schrik gehad, want ik heb die bedreigingen nooit serieus genomen.” Eerder kregen ook de andere ex-partners van de beschuldigde al een veeg uit de pan. “Daarjuist ben ik moeten weglopen uit de getuigenkamer. Ze waren allemaal aan het overleggen wat ze hier gingen zeggen.”

Ondertussen vormt de man toch opnieuw een koppel met Steven Marijsse. “Steven heeft de boot lang afgehouden. We hebben eerst een heel lange periode enkel brieven geschreven, tot ik besliste om toch op bezoek te gaan in de gevangenis. Steven heeft altijd in mijn hart gezeten.” Ten slotte richtte de beschuldigde zich zelf nog kort tot zijn partner. “Ik wil u echt bedanken om mij al die tijd te blijven steunen. Jij hebt me nooit laten vallen, je bent een van de weinige personen op wie ik altijd kan rekenen”, klonk het.

Goedlachs

Ook de volgende getuige had eigenlijk geen negatieve herinneringen aan de beschuldigde. “Hij was altijd een goedlachse persoon, heel vlot naar anderen toe. Eigenlijk niets op aan te merken qua agressiviteit”, vertelde Andy D., die een zestal weken een relatie had met Marijsse. Een goede vriend van een ondertussen overleden ex-partner wist wel van huiselijk geweld. Rik D. noemde het een destructieve relatie. “In het begin van de relatie was Steven anders, maar Ruben had geen goede invloed op dat vlak. Uitgaan, drinken en medicijnen nemen. Ruben was nachtverpleger in het rusthuis. En als er een oude madam doodging, pakte hij al haar pillen mee.”

In dergelijke moeilijke periodes zocht de beschuldigde soms steun bij een voormalige klastitularis. “Ik leerde hem kennen toen hij op de speelplaats een beetje een vertrouwensfiguur zocht om een babbeltje te doen. Hij leed enorm onder het overlijden van zijn vader en hij werd daarvoor gepest in zijn volleybalploeg.” Bart T. getuigde ook dat Marijsse op school nooit voor problemen zorgde.

Steven Marijsse werd door zijn voormalige werkgevers steevast omschreven als een goede werkkracht. “Hij is aangeworven als maître d’hôtel en hij heeft dat goed gedaan. We zijn als vrienden uit elkaar gegaan toen hij problemen had met zijn rug”, verklaarde een restaurantuitbater. Een voormalige collega ontmoette de beschuldigde en het slachtoffer kort voor de feiten nog. “Ik had de indruk dat ze het allebei zagen zitten en gelukkig waren samen”, aldus Barbara D.

Celgenoot

Een voormalige celgenoot verklaarde dat hij nog steeds af en toe belt met Steven Marijsse. “Ik moet eigenlijk zeggen dat Steven mij heel goed ontvangen heeft. Dat was een vaderfiguur, want ik wist niet wat er mij te wachten stond.” In die zes dagen in de gevangenis van Ieper overtuigde de beschuldigde de jongeman om weg te blijven uit het drugsmilieu. “Hij heeft mij ook gezegd dat hij niet meer zou drinken als hij vrijkomt. Ik denk dat Steven tot op de dag van vandaag nog altijd de reden is dat ik op het rechte pad ben gebleven.”

Michel J. leerde de beschuldigde dan weer kennen op de drugsvrije afdeling van de gevangenis van Brugge. “Dat is in die twaalf maanden altijd heel goed verlopen. Door mijn voorwaarden mag ik nu geen contact hebben met hem, maar anders zou ik dat zeer zeker nog doen.” De gevangenisdirecteur bevestigde de positieve houding van Marijsse, die ook een vertrouwensfunctie kreeg toebedeeld. “Hij voert de huishoudelijke taken uit op de sectie. De gesprekken zijn altijd op een beleefde, constructieve, correcte manier verlopen”, aldus Leonie D. Daarnaast werd opgemerkt dat hij ondertussen al schadevergoeding betaalt aan de burgerlijke partij.

Aalmoezenier

Kort na zijn aanhouding ging Steven Marijsse al in gesprek met de gevangenisaalmoezenier. “Die gesprekken gingen tamelijk vlug in de diepte. Hij had een heel groot schuldbesef en een heel grote spijt over wat er gebeurd was.” Volgens Yvan T. gedraagt de beschuldigde zich ook voorbeeldig. “Hij wordt gezien als een aangename kerel die op den duur ook opkwam voor andere mensen, ook voor seksuele delinquenten. Dat is toch wel bewonderenswaardig.”

Ten slotte bleek dat de beschuldigde zich ook vrijwillig laat begeleiden op psychologisch vlak. “Steven was altijd heel stipt aanwezig en altijd heel gemotiveerd en heel erg bereid om stil te staan bij zichzelf”, verklaarde Silke N. De psychologe stelde vast dat Marijsse in zijn opvoeding weinig liefde en geborgenheid kende. “Ik heb hem leren kennen als een heel gekwetste man, die heel wat meegemaakt heeft en daardoor een groot pantser om zich had.” Na hun getuigenis bedankte de beschuldigde zijn beide psychologen voor hun hulp. “Ik ben al veel veranderd en ik beloof dat ik in de toekomst nog beter zal doen”, klonk het.

Donderdagochtend starten de pleidooien.