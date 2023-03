Assisen West-Vlaanderen – Geen wettige zelfverdediging volgens burgerlijke partijen

Op het assisenproces tegen Mohammad Tasi Musawi (24) zijn de pleidooien van de burgerlijke partijen afgerond. Bij de moord op Nessar Jamshidi (18) was volgens de advocaten van zijn nabestaanden absoluut geen sprake van wettige zelfverdediging.

Meester Ercan Tok pleitte dat de beschuldigde eerder die avond al een moordmissie in gedachten had. Een getuige zag immers hoe hij iets blinkends snel verstopte. “Natuurlijk was dat een mes. Waarom steekt hij het anders weg? Met een yoghurtlepeltje zou hij dat niet gedaan hebben.” Op amper vier minuten tijd werden beide slachtoffers van het leven beroofd. “Het wetenschappelijk bewijs is zo overweldigend dat we zijn verklaringen of die van getuigen niet nodig hebben. U heeft uw vriend en uw droommeisje vermoord en bloedend achtergelaten.”

Vervolgens stak meester Bram Van Acker de draak met de verklaringen van Musawi, die naar eigen zeggen geen mes maar een kurkentrekker uit de lade haalde. Volgens de advocaat wilde Musawi op dat moment al toeslaan, maar bleef de deur van de kamer gesloten. “Getuigen hebben een bonk gehoord. Youlia heeft toen de hulpdiensten zitten opzoeken op haar gsm.” De beschuldigde zou dan gefrustreerd naar huis teruggekeerd zijn, om later met een groter mes terug te keren. “Hij vreet zijn kas op en hij pept zichzelf op, al dan niet met een lijn cocaïne. Hij heeft zijn hoodie aangedaan met een kap, zoals een bokser naar de boksring stapt.”

Mohammad Musawi blijft volhouden dat hij door Nessar Jamshidi werd aangevallen met een mes. “Maar Nessar had een heel zachtaardig karakter. Hij ging conflicten net uit de weg en had geen problemen met meneer Musawi”, aldus meester Thibaud Delva. Ook de verwondingen op de handen van de beschuldigde kloppen volgens de wetsdokters niet met zijn verklaringen. Musawi had geen verwondingen aan zijn vingers, maar wel een diepe snijwonde in zijn handpalm. “Zelfs als Nessar een vuistslag wou geven, dan nog is er geen sprake van wettige verdediging. Meneer Musawi kon vluchten, kon zich verdedigen met de vuisten, maar hij heeft gewoon met zijn mes gestoken.” Volgens meester Delva is de versie van de beschuldigde sowieso gelogen. “Als er al een grond van waarheid in zou zitten, is er in elk geval geen sprake van wettige verdediging. Ik wil u dan ook vragen om een halt toe te roepen aan deze onzin.”

Meester Yarni Geldof wees in zijn pleidooi op de vele berichten die Musawi naar Youlia Soboleva stuurde. “Eerst lief, dan opdringerig. En als dat niet werkt, wordt het bedreigend. Ik vind het een hele rare manier om te tonen dat ze het meisje van zijn dromen was.” Nessar Jamshidi vluchtte in 2015 alleen vanuit Afghanistan naar België, maar hield via sociale media wel contact met zijn familie. “Sinds 1 oktober 2018 zijn er geen telefoontjes meer. Geen anekdotes meer over die rare stad Kortrijk. En ook geen verhalen meer over Youlia.”

“Nessar was een knappe, charmante, flamboyante, fiere jongen. Ik kan zeer goed begrijpen dat een jonge Youlia als een blok voor hem gevallen is”, pleitte meester Nathalie Van Sande vervolgens. De advocate legde uit dat ze eigenlijk een dubbele rol spelen op het proces, aangezien Musawi de moord op Soboleva in Jamshidi zijn schoenen schuift. “De beste zondebok is natuurlijk iemand die niks meer kan zeggen.”

De beschuldigde beweerde dat hij in paniek was toen hij het lichaam van zijn ex-vriendin op het kot van Jamshidi had ontdekt. “Hij was zodanig in shock dat hij toch nog de kamer op slot doet en als een lafaard loopt hij voorbij een politiecommissariaat. Hij gooit die messen op het dak en gaat naar huis.” Meester Van Sande verwacht dat de verdediging nog zand in de ogen zal proberen strooien. “Maar hier hebben we een echte woestijn nodig om blind te geraken voor de bewijzen tegen meneer Musawi. Geloof je er nu echt zelf nog in? Alle kaarten liggen op tafel en u bent niet aan de winnende hand.”

Ten slotte vergeleek meester Liliane Verjauw beide moorden. “Nessar was verrast. Hij had geen schijn van kans. Youlia daarentegen heeft gevochten als een leeuwin. Het was een steektsunami die jij veroorzaakt hebt, Musawi.”

Maandagnamiddag zal openbaar aanklager Serge Malefason zijn requisitoir houden.