ASSISEN: Verdediging benadrukt metamorfose van beschuldigde oudermoord in Bredene sinds aanhouding

Op het assisenproces over de oudermoord op Solange Hennaert (79) heeft de verdediging kort de volksjury toegesproken. Volgens meester Anthony Mallego heeft Frank Pauwels (50) sinds zijn aanhouding een ware metamorfose ondergaan. De beschuldigde ontkent ook hij in september 2016 in Bredene de bedoeling had om zijn moeder van het leven te beroven, maar daar ging de verdediging nog niet op in. Het slachtoffer werd pas in mei 2019 teruggevonden in de duinen aan de vuurtoren van Oostende.

Meester Anthony Mallego verdedigt samen met meester Mathieu Langerock de belangen van de beschuldigde. De advocaten kozen ervoor om geen akte van verdediging op te stellen, maar wilden toch kort hun standpunt toelichten. Daarbij werd aan de jury gevraagd om het proces met een open en kritische geest te volgen.

De akte van beschuldiging is volgens de verdediging sowieso te subjectief. “Het is een eerste beeld en kijk op de feiten, maar beschouw dit niet als de bijbel in dit dossier”, aldus meester Mallego.

Verantwoordelijkheid niet ontlopen

De verdediging zal betwisten dat Frank Pauwels zijn moeder om het leven wilde brengen, maar liet vrijdagochtend nog niet in haar kaarten kijken. “Als alle getuigen gepasseerd zijn, zal u het juiste juridische etiket op de feiten moeten plakken.”

De gruwel van de feiten staat ook voor de advocaten van de beschuldigde buiten kijf. “Frank Pauwels wil zijn verantwoordelijkheid daarvoor niet ontlopen. Hij beseft dat er maar één man verantwoordelijk is.”

Ten slotte werd opgemerkt dat de Bredenaar in de gevangenis een ware metamorfose heeft ondergaan. “Er is een groot verschil tussen de Frank Pauwels van drie jaar geleden en de Frank Pauwels vandaag. Het wegvallen van het alcoholmisbruik is daar de belangrijkste reden voor.” De beschuldigde beseft wel dat hij gestraft moet worden. “Hij hoopt dat hij een correcte en juiste bestraffing zal krijgen. En dat hij ooit mogelijk nog de kans krijgt om terug te keren naar de maatschappij.”

Geen burgerlijke partij

Niemand stelde zich burgerlijke partij op het assisenproces. Op de preliminaire zitting was begin februari wel een advocate opgedoken die zich burgerlijke partij zal stellen in de zaak van de uitkeringsfraude. Het onderzoek naar de scheefgeslagen pensioengelden is echter nog niet afgerond. Voor die feiten zal Frank Pauwels zich in principe later nog voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

Dadelijk zal de beschuldigde uitgebreid verhoord worden door voorzitter Antoon Boyen. Vanaf maandag tot woensdagochtend zouden in principe 51 getuigen gehoord worden. Meer dan tien getuigen lieten ondertussen echter al weten dat ze niet aanwezig zullen kunnen zijn. Het gaat vooral om bejaarde mensen uit de kennissenkring van het slachtoffer. De uitspraak wordt op donderdag 28 april verwacht. Voor oudermoord riskeert Frank Pauwels levenslange opsluiting.