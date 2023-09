Assisen Schlagermoord – Verdediging wil vrijspraak voor Christelle Vercaemst

Op het assisenproces over een roofmoord in Oostrozebeke heeft de verdediging van Christelle Vercaemst (52) de vrijspraak gepleit. Volgens advocaat Kris Vincke speelde zijn cliënte geen enkele rol in de feiten die haar ondertussen overleden echtgenoot Nico Torck (44) pleegde.

“De moordenaar is hier niet”, klonk het bij de start van het pleidooi. “Niemand die hier staat heeft één steek gegeven. Niemand die hier staat heeft dat mes ooit in handen gehad. Niemand heeft dat mes ooit aan de moordenaar gegeven, noch de handschoenen. Niemand die hier zit heeft het ooit gepland. Maar zoek dan toch geen surrogaatmoordenaars, want daar zijn we mee bezig. Voor haar is dat ondraaglijk.”

Vervolgens werd stilgestaan bij het feit dat de roofmoord al op 27 oktober 2016 werd gepleegd. “34 maanden heeft dat dossier stof liggen vergaren bij de procureur. Terwijl er hier waren die van miserie naar de psycholoog moesten.” Vincke begreep niet waarom uiteindelijk alsnog drie mensen naar het hof van assisen werden verwezen. “Was hij niet dood, zat hij hier. En zij niet. Het hoogste dat je misschien zou geprobeerd hebben, was schuldig verzuim.”

Diefstal

De verdediging benadrukte dat bij een roofmoord de diefstal eigenlijk het hoofdfeit is. “Ze moet geweten hebben dat er een diefstal was, maar ze moet ook geweten en gewild hebben dat er een moord zou gebeuren.” Van rechtstreekse medewerking kan echter geen sprake zijn, want Vercaemst ging niet mee naar het appartement van het slachtoffer. Achteraf hielp ze wel bij het opkuisen, maar dat speelt geen rol in de beoordeling van de roofmoord zelf.

“Ze zijn allemaal herleid tot willoze wezens. Initiatief was onmogelijk”, klonk het over de situatie binnen het gezin. Vincke stelde dat Vercaemst wel degelijk een goede moeder was. “Op school hebben ze vastgesteld dat het gezin begon te ademen en te groeien nadat de agressieve brulboei gestorven was.” Ze kampen wel nog steeds met financiële problemen door Nico Torck. “Om de drie jaar kocht hij een nieuwe auto. Tot op heden betaalt iedereen nog leningen af die hij heeft afgesloten.”

Kluis

In het pleidooi werd ook opgemerkt dat Torck over tal van wapens beschikte, zoals een pistool en een boksbeugel. “Wat kunnen die mensen doen tegen een Torck die plots opstaat en zegt dat de gasten mee naar boven moeten?” Volgens de raadsman van Christelle Vercaemst kon ze ook onmogelijk weten wat haar echtgenoot precies van plan was. “Is het voldoende dat er ooit een keer gesproken is over een kluis bij de vriend van Melissa? Uit niets blijkt dat er in het gezin gesproken was over een diefstal. Overleg is een woord dat niet in het woordenboek staat van Torck.”

Ten slotte werden ook vraagtekens geplaatst bij de kluis als motief voor de gruwelijke dood van Roelens. Volgens de verdediging draaide alles wel degelijk om de relatie tussen Melissa Torck en het 44 jaar oudere slachtoffer. “Je ziet dat als vader toch niet graag en Torck zal dat ook niet graag gezien hebben. Roland was een bedreiging, omdat Melissa zich op zijn adres wilde domiciliëren.” Zoals eerder aangekondigd vroeg Vincke de vrijspraak. “Die vrouw verdient niet het etiket van roofmoordenaar levenslang op haar voorhoofd te hebben.”