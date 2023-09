Assisen Schlagermoord – Verdediging van Bouckaert neemt speurders onder vuur

Op het assisenproces over de roofmoord op Roland Roelens (66) in Oostrozebeke heeft de verdediging van Pedro Bouckaert (49) de speurders uitgebreid op de korrel genomen. Meester Filip De Reuse wierp onder andere op dat op het geld uit de kluis van het slachtoffer geen sporenonderzoek werd uitgevoerd. Ook de conclusies van het telefonieonderzoek werden gehekeld.

Bij zijn overbrenging naar de gevangenis overhandigde Nico Torck (44) spontaan 3.300 euro aan de politie. Het geld werd in beslag genomen, maar dat gebeurde niet toen bij aankomst nog eens 1.000 euro werd aangetroffen. De politie liet het hem zowaar op zijn gevangenisrekening zetten. “Die man wordt verdacht van een moord en slaagt erin om meer dan 4.000 euro op zak te houden”, sneerde meester Filip De Reuse. De speurders moesten ook toegeven dat de vermeende buit niet sporenbewust werd behandeld. Volgens Christelle Vercaemst (52) telde ze samen met de partner van Bouckaert het geld. “Wij zeggen dat we die biljetten niet aangeraakt hebben. En nu moeten wij een negatief bewijs leveren, maar dat kan niet meer Mag ik zeggen dat dat geen gedegen speurwerk is?”

Lege kluis

In de hypothese van de speurders verliet Pedro Bouckaert na het bezoekje van de familie Torck nog zijn woning in Egem. Zijn gsm maakte contact met een zendmast in Izegem. De recherche vermoedt dat de beschuldigde de lege kluis dumpte. “Er zijn zoekingen geweest in het kanaal in Izegem, maar die is niet teruggevonden geweest. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze er niet in ligt”, reageerde hoofdinspecteur Eddy V. De verdediging wierp echter op dat Bouckaert eerder op de avond al een sms had gestuurd via de mast in Izegem, terwijl hij met zekerheid thuis was. “Maar daar hebben jullie dan geen probleem mee?”, aldus meester De Reuse.

“Indien die berichten uitgelezen zijn, wil ik ze zo snel mogelijk hier” – voorzitter Antoon Boyen

Volgens de speurders kan Bouckaert die nacht niet thuis geweest zijn, want hij wisselde meerdere berichten uit met zijn vriendin. De bewuste berichten zitten niet in het dossier, terwijl de inhoud volgens de verdediging zou aantonen dat hij gewoon thuis was. “Maar u heeft die berichten wel! Waarom steken die dan niet in het dossier? Als ze in het nadeel van mijn cliënt waren, hadden ze er zeker in gezeten”, klonk het scherp. Rechercheur Geert P. kon enkel verklaren dat de berichten normaal gezien gevoegd worden aan het pv van de uitlezing. “Ik ga dat laten nakijken, meneer. Ik ga u de opdracht geven om dat op te sporen. Indien die berichten uitgelezen zijn, wil ik ze zo snel mogelijk hier”, stelde voorzitter Antoon Boyen.

Motief?

De voorzitter had eerder aan de speurders gevraagd hoe de feiten zich volgens hen hadden afgespeeld. “Nico Torck heeft hem direct vastgepakt als ze de living naderden. Blijkbaar heeft het slachtoffer zich verzet. Torck kon hem niet onmiddellijk alleen meester. Zijn minderjarige zoon heeft hem dan bij de benen gegrepen, zodat hij ten val kwam. Nico heeft hem dan met het mes bewerkt”, aldus Geert P. Daarnaast werd ook gepolst naar het motief van de dader. “Ik vermoed die kluis. Melissa heeft dat gezegd, maar misschien ging het ook over de relatie die ze had met het slachtoffer.”

Voorstel

Ten slotte getuigde Roy V. dat Nico Torck een maand voor de roofmoord met een opmerkelijk voorstel op de proppen kwam. “Ik weet niet meer precies wat er gezegd werd. Als ik me niet vergis om de bovenbuur van kant te maken. Maar ik heb dat geweigerd”, verklaarde de getuige. Er zou hem liefst 20.000 euro beloofd zijn voor de moord op Roelens. “Het kan zijn dat ik de inhoud van de kluis mocht hebben, maar het is al zo lang geleden. Er is mij niet gezegd waarom ik dat moest doen.”

De getuige zat in de gevangenis van Ieper ook enkele dagen in dezelfde cel met Pedro Bouckaert. Hij kon zich echter niet herinneren dat de beschuldigde hem vertelde dat hij wel een zak met kleren verbrandde, maar de kluis niet had opengebroken.