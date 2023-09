Assisen Schlagermoord – Torck bleef messteken toedienen toen Roelens al overleden was

Op het assisenproces over een roofmoord in Oostrozebeke heeft wetsdokter Geert Van Parys zijn getuigenis afgelegd. Volgens de deskundige stierf Roland Roelens (66) doordat zijn hals werd opengesneden. Bovendien werd vastgesteld dat Nico Torck (44) messteken bleef toedienen toen het slachtoffer eigenlijk al overleden was.

Dokter Van Parys herinnerde zich hoe het lichaam van Roelens werd aangetroffen in een enorme bloedplas. Het ging duidelijk om een gewelddadig overlijden. “Bij inspectie van het lichaam kon ik reeds vaststellen dat er steek- en snijwonden voorkwamen in de nek, in de hals, in de borstkas en ter hoogte van de linkerarm en -hand.” De verwondingen aan de bovenarmen en de linkerhand waren volgens de wetsdokter verweerletsels. Tijdens de feiten slaagde Roelens er ook nog in om de bril van Torck af te rukken.

Ruim 40 messteken

Tijdens de autopsie bleek de volgende dag dat het slachtoffer in totaal ruim 40 steken te verwerken kreeg. “Er was één enorm grote bres waarbij de hals was opengesneden over 18 centimeter lengte. Daarbij werden de luchtpijp en meerdere grote bloedvaten doorgesneden.” Volgens de wetsdokter stierf Roelens na een tot drie minuten door uitbloeding. “Een groot aantal van de steekwonden in de borstkas waren duidelijk post mortem, toen de circulatie al gestopt was”, klonk het.

Voorzitter Antoon Boyen vroeg prompt aan Christelle Vercaemst (52) wat de reden zou geweest zijn voor die uitbarsting van geweld, maar die ontkende dat er een discussie was. “Nico heeft gezegd dat A. en Melissa nu onmiddellijk mee naar boven moesten. Ik stond in de keuken de afwas te doen. Ik kon moeilijk mijn kinderen en mijn man tegenhouden. Ik weeg maar 47 kilo tegen een man van bijna 130 kilo.”

De beschuldigde hield ook vol dat er niet gesproken werd over de avances die Roland Roelens bij haar dochter maakte. Melissa Torck (27) bevestigde het verhaal van haar moeder. De voorzitter drong aan door toch nog eens naar het motief te polsen. “Ik denk wel dat het om mij was. Omdat mijn vader het niet kon verdragen, maar Roland en ik waren gewoon vrienden.”

Getuigenissen over Melissa en Pedro

Tegen de zin van haar vader volgde Melissa Torck bijzonder lager onderwijs. De secretaresse van de school omschreef haar vader als imposant en angstaanjagend. “Omwille van de manier waarop hij praatte en zich gedroeg. Hij ging direct in de aanval. Melissa was zeker bang van hem. Dat was heel duidelijk, ze kroop letterlijk weg achter mama.” Greet L. herinnerde zich de beschuldigde als een lief en schuchter kind. In haar getuigenis vroeg ze vooral om Melissa nu rust te gunnen. “Ik wil niet dat de geest van haar papa haar nu nog blijft achtervolgen. Nico heeft haar jonge leven geterroriseerd.”

De directeur van haar middelbare school schetste een gelijkaardig beeld van de beschuldigde. “Dat was één van mijn voorbeeldleerlingen. Heel braaf, we hebben daar heel weinig problemen mee gehad. Met haar mogelijkheden presteerde ze schitterend.” Daarnaast wees Xavier D. ook op het gewelddadige en controlerende karakter van Nico Torck. “Ik herinner mij dat hij ooit de bus achtervolgd heeft met zijn motor, omwille van een jongen. Het is een sprekend voorbeeld van hoe haar vader tewerk ging.”

Ten slotte kwam de stiefzoon van Pedro Bouckaert (49) nog aan het woord. De beschuldigde werd door de 17-jarige jongen omschreven als een grappige, behulpzame man. “Voor mij is dat gewoon een tweede vader. Iemand waar ik altijd naartoe kan als ik iets moet vragen.” Meester Filip De Reuse, advocaat van Bouckaert, peilde nog naar de impact van het proces op zijn cliënt. “Hij is wel veranderd. Hij is minder vrolijk dan vroeger. Nu zie je wel dat hij daarmee in zijn hoofd zit”, reageerde zijn pluszoon.