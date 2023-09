Assisen Schlagermoord – Openbaar Ministerie vraagt zelf vrijspraak voor Pedro Bouckaert: “In de laatste 30 jaar maar weinig gebeurd”

Openbaar aanklager Tom Janssens heeft op het assisenproces over de roofmoord op Roland Roelens (66) de vrijspraak gevraagd voor Pedro Bouckaert (49). Voor Melissa Torck (27), die mogelijk uit een onweerstaanbare drang handelde, laat de procureur-generaal het oordeel aan de jury over. Enkel voor Christelle Vercaemst (52) werd aangedrongen op een veroordeling als mededader aan de roofmoord die haar ondertussen overleden echtgenoot Nico Torck (44) pleegde.

Bij de start van zijn requisitoir stelde Tom Janssens dat hij normaal gezien graag naar het assisenhof in Brugge afzakt. Het OM gaf toe dat de redelijke termijn na bijna zeven jaar overgeschreden is en hekelde uitgebreid het onderzoek. “De onderzoeksrechter van Ieper weigerde af te stappen en een moordonderzoek te starten in Oostrozebeke, in het rechtsgebied Kortrijk.” Uiteindelijk startte een Kortrijkse onderzoeksrechter tegen zijn zin een onderzoek. “Hij beseft niet dat hij als leider van het onderzoek gefaald heeft. Het is duidelijk dat er geen overleg is geweest en dat er geen klaarheid is gekomen in deze zaak.”

Ook de speurders van de politiezone Midow werden niet gespaard door de procureur-generaal. “Er werd voornamelijk één piste gevolgd. Er zijn zoveel voor de hand liggende onderzoeksdaden niet gebeurd. Er is nooit een wedersamenstelling geweest in Pittem. Er was nooit sporenonderzoek op geld. Er was nooit een bankonderzoek.” Op het proces bleek dan nog dat bepaalde mogelijk cruciale sms’en het dossier zelfs niet haalden. “De inhoud van deze sms’en bewijst volgens mij toch wel iets. Wanneer die ontbreken in het dossier, zakt mijn broek daarvan af. Ik voel mij bedrogen.”

Flodder

Tussendoor had de openbaar aanklager ook kort aandacht voor het slachtoffer, die als eenzame man een relatie wilde aanknopen met Melissa Torck. “Veertig keer gestoken, afgemaakt zoals een beest, de keel overgesneden voor 8.000 euro. De maatschappij zal ook niet aanvaarden dat daar niemand voor gestraft wordt.” Volgens Janssens wordt Nico Torck door zijn dochter en zijn weduwe ook steeds tirannieker voorgesteld dan hij in werkelijkheid was.

“Ik kan het niet vatten wat jij hier komt doen met die familie Torck, met die familie Flodder”, richtte hij zich vervolgens tot Pedro Bouckaert. Het openbaar ministerie gelooft niet dat de man uit Egem van niets wist en de kluis niet opende. “Je krijgt dat toch niet uitgelegd dat restanten van de inhoud van de kluis in uw brandput zijn teruggevonden? Maar ik ga iets doen wat de laatste 30 jaar maar weinigen op die stoel hier hebben gedaan. Ik ga straks de jury vragen om u vrij te spreken voor roofmoord. Voor mij ben je een leugenaar, maar geen roofmoordenaar. Ik neem wel mijn verantwoordelijkheid.”

Geestestoestand

Christelle Vercaemst en Melissa Torck ziet de openbaar aanklager wel als mededaders aan roofmoord. “Er was vooraf een gesprek aan tafel. De vader heeft gezegd dat hij die kluis ging stelen en hem zou vermoorden.” Ze wisten ook allebei dat Nico Torck een mes meenam naar boven en handschoentjes uitdeelde. “Door de aanwezigheid van Melissa doet Roland de deur open, anders zou hij dat nooit gedaan hebben.” Haar moeder werd dan weer als een morele mededader bestempeld, die achteraf bovendien de sporen uitwiste. “Zij verzet zich niet. Zij aanvaardt het risico. Zij laat haar minderjarig gastje en haar dochter meegaan met haar gewapende man die zegt dat hij iemand gaat doden.”

Ten slotte werd in het requisitoir nog stilgestaan bij de geestestoestand van Melissa Torck, die door de psychiaters werd omschreven als een kwetsbare, afhankelijke, verstandelijk beperkte vrouw met een tirannieke, dwingende en agressieve vader. Bovendien stelde dokter Paul Lodewyck op de zitting dat haar vrije wil volledig was uitgeschakeld. Dat zet de deur open naar een vrijspraak op basis van artikel 71. Tom Janssens wierp echter op dat de jeugdrechter en de jeugdkamer van het hof van beroep eerder oordeelden dat bij haar toen minderjarige broer van onweerstaanbare dwang geen sprake was. “U zal daar in alle wijsheid over oordelen”, klonk het.

De burgerlijke partij besliste om geen advocaat aan te stellen. Dat betekende dat de dochter van Roland Roelens donderdagnamiddag zelf mocht pleiten. Voorzitter Antoon Boyen waarschuwde haar dat ze enkel over de schuld mocht spreken, niet over de straf. “Mijn papa heeft dat niet verdiend om op deze manier zijn leven afgepakt te zijn. Mijn zus heeft daar niet tegen gekund. Ze heeft haarzelf vermoord. Ons leven is kapot”, klonk het. Stéphanie Roelens zei ook nog dat ze haar vader zelden zag, maar dat hij wel in haar hart zat.