Assisen Schlagermoord – Nico Torck wilde roofmoord in schoenen minderjarige zoon schuiven

Op het assisenproces over een roofmoord uit 2016 in Oostrozebeke hebben de zonen van Christelle Vercaemst (52) en Nico Torck (44) hun getuigenis afgelegd. A. (23) verklaarde dat zijn ondertussen overleden vader hem indertijd voorstelde om de schuld op zich te nemen. De speurders hadden dat plannetje echter onmiddellijk door.

De overleden dader van de roofmoord op Roland Roelens werd door zijn oudste zoon een agressieveling genoemd. “Ik heb zeker en vast slaag gehad van hem, omdat we stout waren vroeger. Voetballen in huis en zo. Of als we met slechte punten thuiskwamen.” A. gaf zelfs toe dat de dood van zijn vader een soort verlossing was, al keek hij wel op naar hem.

Die bewuste avond van 27 oktober 2016 wist de toen minderjarige jongen wel dat er iets gaande was, doordat zijn vader enkele mogelijke handlangers opbelde. “Mijn vader gaf me een paar latexhandschoenen en ik moest een muts opzetten.” Samen met zijn vader en zijn zus Melissa (27) trok A. naar het appartement van het slachtoffer. “Mijn vader heeft een beetje zitten babbelen met hem en opeens heeft hij hem genomen. Ik heb zijn armen vastgehouden, mijn zuster zijn benen en mijn vader heeft de messteken toegebracht.”

Minderjarig

In de luttele dagen dat Nico Torck nog leefde, stelde hij in de gevangenis voor dat de toen 16-jarige A. de schuld op zich zou nemen. “Dat is juist. Omdat ik nog minderjarig was en minder straf zou krijgen. Ik heb dat gedaan, maar ze hadden dat direct door.” De zoon van Torck werd later door de jeugdrechtbank wel veroordeeld voor zijn aandeel in de roofmoord en bleef tot zijn 21ste in een gesloten jeugdinstelling.

Ten slotte verklaarde A. nog dat hij zijn ouders na de feiten vergezelde naar de woning van Pedro Bouckaert (49). Naar eigen zeggen was hij aanwezig bij het openslijpen van de kluis. “Er zat 8.000 euro in. En ook nog bankuittreksels. Ik ben die dan nog bij die zak in de brandput gaan smijten.”

Weinig te zeggen

De jongste zoon van Christelle Vercaemst bevestigde het beeld dat zijn broer van hun vader had geschetst. “Wij mochten nooit buiten. En toen ik bijvoorbeeld erg veel tandpijn had, belde hij geen dokter. Maar hij sloeg op de plaats waar ik pijn had.” De ondertussen 21-jarige kerel heeft wel een goede band met zijn moeder. “Na een tijdje leefde ik als een gewone tiener. Ik mocht buiten, ik mocht met vrienden afspreken, ik mocht een gsm hebben.”

Over de feiten zelf kon de getuige weinig vertellen. “Wat ik mij nu nog kan herinneren, is dat mijn papa naar boven ging met mijn broer en zus. Hij heeft wel geroepen op hen. Ik was aan het spelen op mijn laptop en bleef beneden bij mama.” Net als zijn broer legde hij wisselende verklaringen af over de precieze gebeurtenissen. Ook over de band tussen hun zus en het slachtoffer bleven ze op de vlakte.

Leningen

“Ik wist van niks, want ik was niet thuis die dag”, verklaarde de inwonende broer van Vercaemst vervolgens. Ondanks aandringen van voorzitter Antoon Boyen hield Luc Vercaemst vol dat hij eigenlijk helemaal niets weet over de feiten, terwijl de rest van de familie hem nochtans alles zou verteld hebben. De getuige gaf wel nog mee dat hij altijd zijn geld moest afgeven aan Nico Torck, die bovendien ook leningen op zijn naam afsloot.

Met zijn eigen broer had Nico Torck al lang geen contact meer. “Het was geen gewone, hé. Hij speelde altijd de baas, een tiran. Opvliegend was hij ook”, getuigde Dany Torck. Anderzijds verklaarde de getuige tijdens het onderzoek wel dat Nico ook een eerlijke en behulpzame kant had. “Voor sommige dingen toch. Als hij je ergens naartoe moest voeren bijvoorbeeld.”