Assisen ‘Schlagermoord’ – Nico Torck verwittigde zelf de hulpdiensten

Op het assisenproces over een roofmoord in Oostrozebeke hebben de speurders toelichting gegeven bij hun onderzoek. De ondertussen overleden Nico Torck (44) belde een dag na de feiten zelf naar de politie. Door zijn eigen gedrag kwam hij bovendien snel als verdachte op de radar.

Anderhalve dag niet meer gezien

De politiezone Midow werd op 28 oktober 2016 rond 20.15 uur ingeschakeld. “Torck Nico had opgebeld dat hij ongerust was over zijn buurman Roelens Roland. Hij had hem al anderhalve dag niet meer gezien en dat was heel ongewoon”, getuigde inspecteur Sam V.

Ter plaatse werden de agenten opgewacht door Torck, die hen ook zijn gereedschap liet gebruiken om de deur van het appartement te openen. “Torck maakte ons meermaals duidelijk dat hij er geen goed oog in had. Ik keek in de woonkamer en zag daar een man liggen in een grote plas opgedroogd bloed.”

Bloedsporen en ander bewijsmateriaal

Het labo van de federale gerechtelijke politie ontdekte vervolgens nog heel wat meer bloedsporen. Zo werden heel wat afdrukken van een bebloede linkervoet in een kous ontdekt. Achteraf bleek het te gaan om een voetafdruk van de toen 16-jarige zoon van Nico Torck. Daarnaast vonden de speurders onder andere bloed op de muur, de zetel, de lavabo en de vloer. Ondanks het poetswerk van Christelle Vercaemst (52) en Melissa Torck (27) werden ook nog beperkte bloedsporen aangetroffen op de trap van het appartementsgebouw.

In de garagebox van de familie Torck ontdekte de recherche diezelfde nacht een verdachte gele vuilniszak. “Daarin zat onder andere een donkere vrouwenjas, twee bebloede handschoenen en diverse plastic zakken met op bloed lijkende vlekken en een halsketting”, aldus commissaris Stefaan H. Ten slotte werd het labo later ook ingeschakeld aan de woning van Pedro Bouckaert (49) in Egem. “In een weide naast de woning wordt een brandplaats aangetroffen, afgebakend met betonblokken. In de assen vinden we onder andere een zakmes, een ketting en resten van een verbrande schoen en textiel.”

Vreemde houding

De houding van Nico Torck had onmiddellijk argwaan gewekt bij de recherche. Bovendien werd de noodcentrale op dat moment opgebeld door de werkgever van Melissa. “Die had van Nico telefoon gekregen dat de vriend van Melissa op gruwelijke wijze vermoord was. Maar hij kon dat normaal niet weten, want hij is in de deuropening blijven staan”, aldus rechercheur Geert P. In eerste instantie ontkende de hele familie elke betrokkenheid bij het overlijden van Roland Roelens (66). “Maar in de eerste verklaringen zitten heel veel leugens. Niemand wist ook van wie die vest was, maar later blijkt die dan van Christelle te zijn.”

Uiteindelijk gaf Vercaemst wel als eerste toe dat het die avond uit de hand liep. “Nico Torck ging kwaad naar boven omdat hij die relatie niet vond kunnen. We kunnen niet toelaten dat een man van 66 op mijn dochter van 20 kruipt”, verklaarde ze. Vercaemst vergezelde haar echtgenoot niet naar het appartement van Roelens, maar hun dochter Melissa en hun toen 16-jarige zoon waren wel bij de feiten aanwezig. “Ze moest aankloppen om het gemakkelijker te maken om zich toegang te verschaffen tot het appartement”, getuigde Geert P.

Kort voor de roofmoord had Nico Torck telefonisch al contact gezocht met enkele mogelijke handlangers. Achteraf trok hij samen met zijn echtgenote en zijn minderjarige zoon naar de woning van Pedro Bouckaert. “Pedro en Peggy geven toe dat daar een zak verbrand is, maar ontkennen anderzijds dat de kluis daar geopend geweest is.” De gebruikte slijpschijf werd later aangeduid door Vercaemst en haar zoon.

Geen evident onderzoek

Ten slotte legden de speurders nog uit dat het onderzoek niet altijd even evident was geweest. “De belangrijkste personen in deze zaak zijn vermoedelijk een overleden mens en zijn minderjarige zoon. Over het steken kunnen we duidelijk zijn wie de feiten pleegde.”

Bij zijn arrestatie kloeg Nico Torck opvallend genoeg al over zijn suikerwaarden. “Hij begon ziekelijk te doen. Zijn toestand zal inderdaad wel niet optimaal geweest zijn, want een paar dagen later is hij in de gevangenis overleden.”