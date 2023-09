Assisen Schlagermoord – “Ik ben zeker dat hij daar niets mee te maken heeft” (broer Bouckaert)

Op het assisenproces over de roofmoord op Roland Roelens (66) hebben heel wat getuigen de positieve kanten van Pedro Bouckaert (49) in de verf gezet. De familie van de beschuldigde is er ook van overtuigd dat hij niets met de feiten te maken heeft. Volgens de getuigen werd Bouckaert verraden door zijn eigen hulpvaardigheid en naïviteit.

Evelyne Bouckaert getuigde dat ze altijd een goede band had met haar broer. “Hij is heel lief, werkzaam, sociaal, naïef en vriendelijk. Een beetje zoals ik”, klonk het. De beschuldigde zorgde volgens alle getuigen ook steeds goed voor zijn dochter. “Hij is zeker een goede papa. Het is jammer dat dat meisje dit moet meemaken. Dat spelletje is al zeven jaar bezig. Ik ben nochtans zeker dat hij daar niets mee te maken heeft”, verklaarde broer Tony.

De getuige leek niet te weten dat zijn ex-echtgenote na de scheiding een seksuele relatie aanknoopte met de beschuldigde. “Dat is altijd een hele goeie vriend van mij geweest. Ik heb nooit problemen of ruzie met hem gehad”, verklaarde de vrouw daarover. De verhouding met Jessica C. eindigde door de jaloerse reactie van de huidige vriendin van Bouckaert.

Hulpvaardig

Ook de ex-echtgenote van de beschuldigde kon enkel positieve dingen vertellen over hem. “Ik heb hem leren kennen als iemand die verlegen was. Sociaal ook, maar wel redelijk gesloten. Als hij iets kan doen voor iemand, gaat hij het doen”, aldus Isabel N. De huidige schoonfamilie van Pedro Bouckaert bevestigde dat beeld van de brave, hulpvaardige kerel. Vooral met zijn schoonvader heeft de beschuldigde duidelijk een goede band. “Hij wil voor iedereen wel goed doen. Als je hem belt, staat hij altijd klaar om te helpen”, verklaarde ook schoonzus Ann-Sophie.

In die hulpvaardige kant zien veel getuigen de reden voor zijn betrokkenheid bij de feiten. Ze kunnen zich echter niet voorstellen dat Bouckaert bewust een rol zou gespeeld hebben in een roofmoord. “Pedro ziet geen kwaad in anderen. Hij denkt altijd dat mensen het goed met hem voorhebben. Je hoeft het maar te vragen en hij zal helpen. Hij vroeg nooit waarom”, verklaarde Patrick W., een vriend van de Harley Davidsonclub.

Gezondheid

Tijdens de getuigenissen kwam ook de gezondheidstoestand van de beschuldigde meermaals aan bod. Zo lijdt Bouckaert aan de ziekte van Crohn en verloor hij een stuk van zijn pink bij een arbeidsongeval. Zijn rugproblemen speelden hem zelfs tijdens de zitting al parten. “Ik heb ook gehoord dat hij een lichte trombose gedaan had, maar dat is ook al enkele jaren terug”, vulde een kameraad uit het countrymilieu aan. Bart L. stelde vervolgens dat hij bereid zou zijn om de beschuldigde onmiddellijk mee naar huis te nemen, omdat hij geen vlieg kwaad doet.

“Hij heeft een zachtaardig karakter en is behulpzaam. Er zit geen beetje kwaad in. Ik heb hem nog nooit ruzie zien maken”, verklaarde ook Doris D. De vrouw leerde Bouckaert en zijn familie eveneens kennen in countrymiddens. “Pedro zorgt heel goed voor zijn doofstomme moeder. Hij doet de boodschappen en zo. Met zijn vader had hij ook een goede band.” Ten slotte bevestigde haar dochter dat de beschuldigde nooit agressief uit de hoek kwam. “Hij kan zelfs geen hond zeer doen, hij zou dus zeker niet aan zoiets meewerken.”

Donderdagochtend staan de laatste getuigenverhoren gepland. Daarna starten de pleidooien.