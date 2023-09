Assisen Schlagermoord – Gerechtspsychiater: “Melissa haar vrije wil was uitgeschakeld”

Op het assisenproces over de roofmoord op Roland Roelens (66) heeft de gerechtspsychiater verklaard dat de vrije wil van Melissa Torck (27) volledig was uitgeschakeld op het moment van de feiten. Dokter Paul Lodewyck verwees daarbij vooral naar de rol van haar tirannieke vader Nico Torck (44). Alle beschuldigden vormen volgens de deskundigen in principe geen gevaar voor de maatschappij.

Melissa Torck verklaarde aan de gerechtspsychiater dat ze eigenlijk een goede band had met het slachtoffer. “Ze heeft me verteld dat ze van die bovenbuur wel een knuffel kreeg, maar er is verder nooit iets gebeurd. Hij wilde zelfs een kind, maar zij had geen gevoelens voor hem.” Dokter Lodewyck stelde bij de beschuldigde symptomen van een posttraumatische stressstoornis vast. “Op de dag van de feiten gebood haar vader haar mee te gaan naar boven. Ze wist dat hij een mes meehad, maar ze had ook nooit gedacht dat hij het mes zou uithalen.”

Meegesleurd

Tijdens het onderzoek door psycholoog Jürgen Nys werd een IQ van 67 vastgesteld. De deskundigen oordeelden dat het oordeelsvermogen van de beschuldigde ernstig was aangetast, maar niet volledig uitgeschakeld. Voorzitter Antoon Boyen vroeg echter nog specifiek naar eventuele fysieke of morele dwang. “Die woorden kan ze natuurlijk niet gebruiken, maar zoals ze het beschrijft had ze als 20-jarige eigenlijk geen andere mogelijkheid dan die tirannieke vader te volgen”, reageerde dokter Lodewyck. Op het moment van de feiten was haar oordeelsvermogen volgens de deskundigen dus wel volledig uitgeschakeld. “Ze kon niet wilsvrij handelen. Ze kon niet zeggen dat ze niet naar boven ging of dat ze niet ging opkuisen. Ik denk dat ze zeker geen andere mogelijkheid had om anders te handelen. Ik denk dat ze verlamd was van angst toen hij begon te steken.”

Ook Christelle Vercaemst (52) liet zich door haar afhankelijke en volgzame persoonlijkheid meesleuren door Nico Torck. “Ik denk dat het wel betrouwbaar is dat ze onder de dominantie van die man stond. Hij beschikte over het geld, ook over het inkomen van Melissa en haar broer Luc. Ze wist dat hij een mes bijhad, maar ze wist niet dat hij zover zou gaan.” Volgens Jürgen Nys heeft Vercaemst een IQ van 62, lager dan wat hij op basis van haar vrij normale levensloop verwacht had.

Laag risicofactor

De beschuldigde maakte tijdens het onderzoek een eerlijke en correcte indruk op de gerechtspsychiater. “Ze zei ook spontaan dat haar haren normaal rood gekleurd zijn, maar dat ze nu zwart zijn omdat het netter staat nu ze voor het hof van assisen moet verschijnen.” De enige mogelijke risicofactor is haar nieuwe relatie met een veroordeelde roofmoordenaar. “Ze vertelde dat ze die man tijdens de computerlessen in de gevangenis leerde kennen. Ze bezoekt hem nu in de gevangenis van Oudenaarde. Ik vond het toch wel wat vreemd dat ze zich daar geen vragen over stelde.”

Bij Pedro Bouckaert (49) is er volgens de deskundige eveneens slechts een laag risico op criminele feiten. Eigenlijk werd zelfs geen enkele risicofactor weerhouden. “Vanuit het testonderzoek zou je kunnen zeggen dat het profiel binnen de normale variatie zat”, aldus Jürgen Nys, die een IQ van 98 vaststelde. Ook op dokter Lodewyck maakte de beschuldigde een vriendelijke en beleefde indruk. “Hij oogt in het begin wat gespannen, maar hij werkt goed mee aan het onderzoek. Hij draait ook niet om de vragen heen. Hij vertelt dat hij op de dag van de feiten gecontacteerd werd om wat afval te verbranden. Verder zegt hij geen handelingen te hebben gesteld. Van de gruwelijke feiten heeft hij maar kennis genomen in de krant.”

De afgelopen jaren kampt Bouckaert wel met angstklachten en paniekaanvallen. “Dat is naar aanleiding van de tenlastelegging. Hij slaapt ook minder en is prikkelbaar sinds hij weet dat hij moet verschijnen voor het hof van assisen”, verklaarde de gerechtspsychiater.