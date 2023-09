Assisen ‘Schlagermoord’ – Beschuldigden spreken elkaar tegen in verband met de gestolen kluis

Op het assisenproces over een roofmoord in Oostrozebeke blijft Pedro Bouckaert (49) ontkennen dat hij betrokken was bij het openslijpen van de kluis van het slachtoffer. Volgens Christelle Vercaemst (52) opende Bouckaert niet enkel de kluis, maar kreeg hij ook de helft van de buit. Melissa Torck (27) gaf toe dat ze aanwezig was toen Roland Roelens (66) door haar ondertussen overleden vader Nico Torck (44) van het leven werd beroofd.

Christelle Vercaemst ontkende dat ze op de hoogte was van een plan om het slachtoffer om het leven te brengen. “Hij begon te flippen en riep dat Melissa en A. mee naar boven moesten.” De beschuldigde bleef achter op hun appartement, maar hoorde naar eigen zeggen Roelens wel om hulp roepen. Even later kwam hun zoon A. met de kluis naar beneden. “Torck Nico had bebloede handschoenen aan en zijn T-shirt was bebloed. Hij zei dat hij hem vermoord had. Ohnee, dacht ik in mezelf.”

Wisselende verklaringen

Op aansturen van haar echtgenoot stak Vercaemst het mes en wat bebloede spullen in een plastic zak. “Dan zegt Nico dat A. en ik mee moesten gaan met de kluis en de zak. We gingen naar Pedro om die zak te verbranden en die kluis open te snijden.” Over het tijdstip waarop Bouckaert daarvan werd verwittigd, legde Vercaemst wisselende verklaringen af. Na een reeks vragen van voorzitter Antoon Boyen gaf ze plots ook toe dat ze zelf aanwezig was bij het openslijpen van de kluis door Bouckaert. “Ik heb het geteld. Elk de helft van 8.000 euro. Nico heeft dan een pakje aan Pedro gegeven en het andere pakje heeft hij in zijn portefeuille gestoken.”

Pedro Bouckaert verklaarde zelf dat hij Nico Torck eigenlijk helemaal niet zo goed kende. “Ik had hem leren kennen tijdens een rit van de Harleyclub en heb ook geholpen bij zijn verhuis. Van zijn reputatie wist ik niks.” Op 27 oktober 2016 belde de beschuldigde zijn kennis rond 19.40 uur op, maar van een moordplan was naar eigen zeggen geen sprake. “Als ik zo’n vraag zou krijgen, zou ik nooit nog contact opnemen met zo’n persoon. Ik zou zeker niet meewerken, ik zou de politie bellen.”

Een uurtje later kreeg Bouckaert wel de vraag om zak te verbranden en een doos of kist te openen. De Egemnaar zat met zijn zus nog op café in Izegem en kwam pas rond 21.30 uur thuis. “Ze stonden blijkbaar al eventjes voor mijn deur. Ik ben dan papier gaan halen en heb die brandput in brand gestoken. Torck kwam dan af met die zak en heeft die zak in de brandput gesmeten.” Bouckaert hield vol dat hij niet polste naar de inhoud van de zak. Voorzitter Antoon Boyen vroeg zich bovendien af waarom de andere betrokkenen zouden liegen over zijn rol bij het openen van de kluis. “Ik denk dat ze in heel het dossier al veel gelogen hebben. Ik had zeker geen geld nodig, ik had zeker niets tekort.”

Messteken en keel overgesneden

Melissa Torck had eerder al een opvallende verklaring afgelegd over het eerste telefoongesprek tussen haar vader en Bouckaert. Ze zou gehoord hebben dat Bouckaert niet wilde meedoen aan de moord, maar wel bereid was om te helpen met de zak en de kluis. Zelf beweerde ze echter niet te weten dat het de bedoeling was om Roelens te vermoorden en te bestelen. “Brullend heeft mijn vader tegen ons gezegd dat we die handschoenen moesten aandoen en mee naar boven moesten.” Nico Torck en zijn toen 16-jarige zoon bleven niet toevallig op de trap wachten toen Melissa aanbelde. “Ik denk niet dat hij zou opengedaan hebben als ik daar niet stond. Mijn pa zei aan Roland dat hij gewoon wilde babbelen, maar dan heeft hij hem vastgenomen.”

Het slachtoffer kreeg talloze messteken te verwerken en werd uiteindelijk de keel overgesneden. “Hij verdedigde zich, maar mijn vader bleef verder doen. Ik heb gezegd dat hij moest stoppen, maar hij stopte niet. Ik stond te trillen op mijn benen, maar ik kon niets doen.” Melissa Torck poetste samen met haar moeder nog de bloedsporen op de trap. “Maar voor de rest heb ik niets gedaan, ik heb mijn vader niet geholpen. Enkel om hem recht te trekken.”