Assisen ‘Schlagermoord’ – Beschuldigden omschrijven Nico Torck als een tiran: “Heel bang van hem”

Op het assisenproces over de roofmoord op Roland Roelens (66) is voorzitter Antoon Boyen begonnen met de verhoren van de beschuldigden. De overleden dader Nico Torck (44) werd door zijn weduwe Christelle Vercaemst (52) en zijn dochter Melissa Torck (27) neergezet als een ware tiran. Melissa Torck barstte meermaals in huilen uit toen haar band met het slachtoffer ter sprake kwam.

Negatief beeld

“Ik had geen hobby’s. Luisteren naar hem, dat was mijn hobby”, verklaarde Christelle Vercaemst. De beschuldigde beweerde ook dat haar toenmalige echtgenoot niet werkte, maar wel kennissen oplichtte bij het herstellen van hun computers. “Ik zou liever hebben dat je erover zwijgt, want dat was echt een grote tiran.” De voorzitter merkte op dat de verklaringen over Nico Torck in de loop van het onderzoek steeds negatiever en mogelijk aangedikt werden. Vercaemst ging echter gewoon door met de slechte kanten van de man aanhalen. “We moesten allemaal ons loon afgeven thuis, zelfs mijn broer Luc”, klonk het bijvoorbeeld.

Ook zijn overlijden in de gevangenis kwam aan bod. Vercaemst gelooft echter niet dat Torck op 2 november 2016 door zijn diabetes om het leven kwam. “Ik denk dat hij een longembolie gehad heeft, want ze zeiden dat hij water in zijn longen had.” De beschuldigde stak ook niet weg dat ze ondertussen een relatie met een roofmoordenaar aanknoopte en dat ze niet meer werkt. “Ik moet niet werken, ik heb een overlevingspensioen als weduwe. Als je gaat bijwerken, moet je belastingen betalen.”

Melissa Torck bevestigde het beeld dat haar moeder had geschetst. “We mochten niet weggaan. Ik moest mijn geld afgeven. Ik mocht geen vriendinnen hebben. Ik was heel bang van hem”, klonk het. Tegen haar wil zou Nico Torck ook tatoeages geplaatst hebben bij zijn dochter. “We waren proefkonijnen voor hem. We moesten luisteren naar hem, of hij werd zodanig kwaad.”

Verhuis naar Oostrozebeke

Na hun verhuis naar Oostrozebeke leerde het gezin in september 2016 buurman Roland Roelens kennen. “Hij is bij ons thuis een potje koffie komen drinken en vroeg om een keer bij hem te gaan.” In de praktijk trok Melissa Torck erg vaak met het slachtoffer op. Ze maakten allerhande uitstapjes, gingen op restaurant en ze kreeg vaak cadeautjes. “Het klopt dat hij een nieuw leven en een kindje wilde met mij. Ik vond dat raar, want ik was niet verliefd op hem. Ik wou gewoon weg van thuis.”

Volgens de beschuldigden ging Nico Torck in eerste instantie akkoord met de opvallende relatie. Enkele uren voor de feiten stuurde ze echter toch een bericht waarin ze stelde dat ze enkel vrienden wilde blijven. “Dat moest van mijn pa, maar ik wilde dat niet schrijven. Ik weet echt niet meer waarom.” De beschuldigde begon opnieuw te huilen toen voorzitter Antoon Boyen vroeg of haar ouders uit waren op het geld van het slachtoffer.

Vervolgens werd aan Vercaemst gevraagd waarom ze nooit ingegrepen heeft. “Je mag nog zo onder de knoet liggen, dat is wel uw eigen dochter. Wat doe je dat meiske eigenlijk aan door haar te laten slapen bij een vent die 46 jaar ouder is? Waarvan je weet dat hij een kind van haar wilt?”, aldus Antoon Boyen. Uiteindelijk gaf de beschuldigde toe dat ze daarom inderdaad het contact wilde laten stoppen. “Maar het klopt niet dat we besproken hebben om hem uit de weg te ruimen.”

Pedro Bouckaert (49) werd voorlopig minder uitgebreid aan de tand gevoeld. De beschuldigde vertelde onder andere wel dat hij aan de ziekte van Crohn lijdt. Als schilder verdiende hij tot voor zijn korte voorhechtenis goed de kost. “Maar ik heb veel grote klanten verloren door met mijn naam in de krant te komen.” Tegenwoordig werkt Bouckaert onder meer als chauffeur voor zanger Michael Lanzo. Ten slotte polste de voorzitter naar de relaties van de beschuldigde. “Dat waren twee mailtjes en ik heb dan van de politie bericht gehad dat ik ermee moest stoppen”, ontkende hij de mogelijke stalking van een ex-partner.