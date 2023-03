Assisen ripdeal: Sacha Brunessaux was geliefd op school en op het werk

Op het assisenproces tegen Sacha Brunessaux (23) zijn de getuigenverhoren afgerond. Een voormalige leerkracht van de beschuldigde omschreef hem als een voorbeeldige leerling en een uitstekend metselaar. Ook de broer van de Roeselarenaar kon enkel een positief beeld schetsen.

Robbie Brunessaux verklaarde dat hij en zijn broer steeds een goede band hadden met hun moeder. Dat veranderde na de scheiding, maar van agressie door de beschuldigde was volgens zijn broer geen sprake. “Dat was gewoon zij die raar begon te doen. Toen is ze beginnen te veranderen tegen ons allebei. Ze werd onverdraagzaam.” Beide broers hebben al enkele jaren helemaal geen contact meer met hun moeder. “Ze heeft me buitengesmeten en ze wou geen contact meer met mij. Zonder reden. Hetzelfde als met mijn broer en met mijn vader.”

De beschuldigde werd omschreven als een rustige jongen, met het hart op de juiste plaats. “We gingen samen fitnessen, lopen en deden ook een beetje vechtsport.” De avond van 25 februari 2020 verlieten ze samen de woning van hun vader, maar Robbie wist niet dat Sacha op pad ging om drugs te verkopen. “Ik had het nooit verwacht. Hij had nooit dure dingen aan. Hij reed ook nog met de fiets.”

Metselaar

Na een lange periode thuisonderwijs koos Sacha Brunessaux voor deeltijds onderwijs om metselaar te worden. “Hij metselde vlugger dan ik. Het was een voorbeeldige leerling, altijd respectvol. Ik zou hem bij elke werkgever aanbevelen”, verklaarde zijn voormalige leerkracht.

Christ V. herinnerde zich de gedrevenheid van de beschuldigde en zijn klasgenoten. “Sacha was de laatste leerling voor wie ik door het vuur wilde gaan. Ik heb 17 jaar deeltijds gegeven en hij zat voor mij in de top drie van beste leerlingen.” De getuige moest wel een keer tussenbeide komen toen Brunessaux uitgedaagd werd door een nieuwe leerling. “Die had hem bruine aap genoemd. Niemand wordt graag beledigd, maar dat was te veel.”

Het positieve beeld van de beschuldigde werd bevestigd door zijn toenmalige werkgever. “Het was een volleerde metselaar. Hij was ‘s morgens altijd stipt ook. Door wind en regen kwam hij 2,5 jaar met de fiets van Roeselare naar Ardooie.” Diego T. stelde ook dat hij Brunessaux zeker opnieuw zou aannemen als werknemer. Op het werk was van enige vorm van agressie nooit sprake.

Aangename leerling

“Ik vond hem een hele aangename leerling. Heel beleefd, intelligent. Ik heb hem heel graag”, verklaarde de leerkracht algemene vorming dan weer. Liesbet V. wist nog hoe Brunessaux steeds voor zijn mening uitkwam. Zo wilde hij blijkbaar niet vegen op school. “Maar dat zijn echt details. Voor 99 procent deed hij wat hij moest doen. Ik heb hem wel een keer een beetje ouderwets genoemd. Hij zei bijvoorbeeld dat hij later een vrouw zou willen hebben die thuisbleef om voor de kinderen te zorgen.”

Voormalig buurmeisje

Vanuit de gevangenis heeft Sacha Brunessaux opnieuw regelmatig contact met een voormalig buurmeisje. “Wij konden het zeer goed met elkaar vinden en beschouwden elkaar als broer en zus. Hij kon goed knutselen en was zeer slim.”

Kimberly E. hoorde van de moeder van de beschuldigde dat bij hem autisme zou zijn vastgesteld. “Zelf heb ik daar niet veel gemerkt. Hij was wel verlegen en introvert tegenover mensen die hij niet kende. Hij had ook nood aan structuur.” Net als heel wat andere getuigen wist E. niet dat Brunessaux actief was in het drugsmilieu. “Ik was daar enorm van geschrokken, ik had dat totaal niet verwacht. Sacha beseft zelf ook dat dat zeer dom was.”

Vertrouwensfunctie

Ten slotte kwam zijn parcours in de gevangenis van Oudenaarde aan bod. Brunessaux vervult er een vertrouwensfunctie tijdens sportactiviteiten voor de gedetineerden. “Sacha komt bij mij ongelooflijk vriendelijk en beleefd over”, vertelde een maatschappelijk werkster, die hem op zijn vraag maandelijks spreekt. De gevangenisaalmoezenier omschreef hem daarnaast ook als ingetogen en bescheiden. “De meeste personen in de gevangenis gedragen zich als een macho om zich te manifesteren, maar dat heb ik zeker niet bij hem gemerkt. Hij gedraagt zich altijd correct, ook tegenover zijn medegedetineerden.”

Dinsdagochtend starten de pleidooien.