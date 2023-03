Assisen ripdeal: proces opnieuw van start

Na een onderbreking van ruim een maand is maandagochtend het assisenproces tegen Sacha Brunessaux (23) hervat. Twee juryleden lieten verstek gaan en moesten vervangen worden. Daardoor zijn er geen plaatsvervangende juryleden meer over.

De beschuldigde staat terecht voor doodslag op Agaverdi Mahmudov (18). Brunessaux wilde op 25 februari 2020 aan het Geitepark in Roeselare 250 gram cannabis verkopen aan het slachtoffer. De jongeman uit Menen had echter met enkele kompanen een ripdeal gepland. Tijdens een schermutseling werd ‘Agach’ Mahmudov doodgeschoten door de Roeselarenaar.

Wrakingsverzoek

Het proces moest op donderdag 16 februari noodgedwongen stilgelegd worden door een wrakingsverzoek van de verdediging. Volgens meester Johan Platteau zou voorzitter Joeri Pieters de avond daarvoor niet in de voorwaardelijke wijs over de debatten rond de strafmaat gesproken hebben. De verdediging zou nochtans de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging vragen. Het verzoek van meester Platteau werd op 28 februari verworpen door de KI, waardoor het proces met hetzelfde hof en dezelfde jury kan hervatten.

Vijf vrouwen, zeven mannen

Bij de start van de zitting bleken maandagochtend echter twee juryleden te ontbreken. Een mannelijk jurylid had eerder al een medisch attest ingediend, terwijl een vrouwelijk jurylid zonder verwittigen niet kwam opdagen. Na een korte schorsing werden ze vervangen door de twee resterende plaatsvervangende juryleden. De jury is nu samengesteld uit vijf vrouwen en zeven mannen. “Het belang van drie plaatsvervangers heeft zijn nut bewezen, anders zaten we met een serieus probleem”, aldus voorzitter Joeri Pieters. Op de eerste procesdag was immers al een jurylid vervangen door een plaatsvervanger.

Ten slotte bleek nog dat de verdediging van Brunessaux in afwachting van de hervatting van het proces een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling indiende. Het verzoek om vrijgelaten te worden, werd echter afgewezen door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling.