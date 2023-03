Assisen ripdeal: Moeder zet negatieve kanten van beschuldigde in de verf

Op het assisenproces tegen Sacha Brunessaux (23) heeft de moeder van de beschuldigde een frappante getuigenis afgelegd. Isabelle H. beweerde dat ze regelmatig te maken kreeg met verbale en fysieke agressie. Tot de echtscheiding hadden ze nochtans een heel hechte band.

Sacha Brunessaux kreeg borstvoeding tot zijn vijfde en sliep tot zijn twaalfde in dezelfde kamer als zijn ouders. Na amper enkele maanden op school werd ook overgeschakeld op thuisonderwijs. “Dat liep niet goed op school, hij had enorm veel problemen om te wennen. De directeur vroeg mij of het niet beter was om thuis les te geven.” Later zou een autismespectrumstoornis vastgesteld zijn. “Sacha was lief met andere kindjes, maar hij had selectief mutisme tot een bepaalde leeftijd. Hij sprak alleen tegen mij en tegen zijn broer. Ik was dus een beetje zijn steunpilaar, zijn anker.”

De beschuldigde was ongeveer 15 jaar uit toen zijn ouders uit elkaar gingen. “Het ging al jaren niet goed. Wij hadden geen enkele intimiteit meer. Mijn ex sprak niet meer tegen mij.” Volgens zijn moeder heeft Brunessaux dat nooit gesnapt, omdat er thuis weinig ruzies waren. “Sacha verwijt mij waarschijnlijk nog altijd de scheiding. Sacha zegt tegen mij dat scheiden zondig is, dat ik haram ben. In zijn ogen heb ik een grote fout gedaan.” Verbaal geweld zou vervolgens uitgemond zijn in fysieke agressie en bedreigingen met een mes. “Sacha duwde mij door heel het huis. Op den duur ben je beschaamd om de politie te bellen, want alles wordt geseponeerd. En dan wordt het nog erger.”

Leedvermaak

In een van die klachten maakte H. melding van extremistisch gedachtegoed. Zo zou Brunessaux leedvermaak gehad hebben bij terroristische aanslagen. “Hij begon tegen mij te zeggen dat een vrouw zoals ik in de kelder zou moeten opgesloten worden. Het was ook zondig dat ik nagellak droeg. Ik vond dat toch niet normaal.”

Anderzijds merkte de vrouw op dat ze haar zoon wel nog steeds graag ziet, ook al hebben ze geen contact meer. “Hij heeft ook een gouden hart. Het is alleen naar mij toe, dat maakt hem niet totaal slecht. Met zijn vader is hij altijd vriendelijk en respectvol gebleven.” Tot ergernis van de verdediging beweerde H. later wel nog dat de beschuldigde op straat gewelddadig was. “Jammer genoeg heeft Sacha sinds zijn 14de verschillende klachten gehad van geweldsdelicten op straat, maar ze zijn allemaal geseponeerd.”

Isabelle H. leerde de vader van Sacha Brunessaux kennen toen ze enkele jaren in Frankrijk woonde. “De zoon van haar stiefmoeder werkte bij een vriend van mij en heeft me aan haar voorgesteld”, verklaarde Daniël Brunessaux. Enkele maanden na de geboorte wilde de moeder van de beschuldigde terugkeren naar België. “Mijn vrouw wou niet in de Périgord blijven. Ik was daar niet zo heel hard voor te vinden, want ik was niet zeker dat ik werk zou vinden. Maar ik heb direct werk gevonden in de textielsector.”

Fantastische zoon

Beide ouders getuigden dat de beschuldigde graag in de tuin werkte en kanaries kweekte. “Sacha was iemand die altijd iets omhanden moest hebben. Hij sportte ook veel. Sacha is een fantastische zoon, iets anders kan ik niet zeggen.” Daniël Brunessaux sprak de verklaringen van zijn ex-echtgenote dan ook tegen. “Zij heeft hem ronduit op straat gezet na de scheiding. Mijn vrouw klaagde dat Sacha agressief was, maar de politie heeft nooit iets daarvan vastgesteld. Ze heeft hetzelfde gedaan met Robbie (broer van Sacha, red.) en met mij.” Ook van vechtpartijen was de vader van de beschuldigde niet op de hoogte. “Als je Sacha uitdaagt, zal hij zich wel verdedigen. Ik ben ook zo.”

Ten slotte stelde Daniël Brunessaux ook formeel dat zijn zoon zeker geen autist is. Hij hecht geen geloof aan het onderzoek dat werd uitgevoerd toen de beschuldigde negen jaar oud was. “Mijn vrouw deed alles om de kinderen dicht bij haar te kunnen houden. Ze heeft ook geprobeerd om autisme te laten vaststellen bij de tweede, maar dat is niet gelukt.” De burgerlijke partijen wezen hem op het rapport van de gerechtspsychiater, die ook dergelijke kenmerken vaststelde. “Ik hoef uw analyses niet. Misschien moeten we hem eens laten testen door Franse experten, die niet betaald worden door de Belgische overheid.”

Maandagavond worden de getuigenverhoren afgerond.