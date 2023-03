Assisen ripdeal: kompanen van slachtoffer vragen veroordeling voor doodslag

Op het assisenproces over de doodslag op Agaverdi Mahmudov (18) hebben de advocaten van twee kompanen van het slachtoffer hun pleidooien gehouden. Ondanks hun rol in de fatale ripdeal stelden Ramali V. en Yassine M. zich burgerlijke partij. Hun advocaten vroegen om Sacha Brunessaux (23) schuldig te verklaren aan doodslag.

Meester Filip De Reuse ontkende niet dat Ramali V. samen met enkele kameraden de beschuldigde van zijn drugs wilde beroven. “Zelfs al stond hij 50 meter verder, zelfs al had hij geen wapen bij. Maar het is ook dezelfde jongen die Agach in zijn armen heeft zien sterven.”

Zeven maanden vast

Voor zijn rol in de feiten werd V. door de jeugdrechter naar Everberg gestuurd. “Eigenlijk is dat een gevangenis voor minderjarigen, maar dat mogen we niet zeggen. Daarna werd hij nog naar De Zande gestuurd, waardoor hij in totaal zeven maanden vastzat. Vier maanden langer dan de meerderjarige kompanen.”

“Het slachtoffer en zijn vrienden zijn allemaal criminelen, maar meneer Brunessaux is een doodbrave mens die voor zijn toekomst drugs verkocht heeft” – meester Filip De Reuse

Vervolgens werd ook de drugshandel van Brunessaux op de korrel genomen. Met de verkoop van allerhande drugs zou de beschuldigde liefst 65.000 euro verdiend hebben. “Maar het slachtoffer en zijn vrienden zijn allemaal criminelen, maar meneer Brunessaux is een doodbrave mens die voor zijn toekomst drugs verkocht heeft”, sneerde meester De Reuse. Ten slotte stelde de burgerlijke partij dat Brunessaux af en toe zijn masker liet vallen. “Het zinde hem vanochtend niet en hij heeft meester Mary onderbroken. Gisteren zat hij zijn ma hier uit te lachen. Ik vond dat veelzeggend.”

Verklaringen ronselen

Zijn medepleiter Gregory Everaert stond dan weer vooral stil bij het gebruikte vuurwapen. Volgens de raadsman van Ramali V. probeerde de beschuldigde dat onderzoek te manipuleren door een vriend gunstige verklaringen te laten ronselen. “Ik denk dat hij dat wou omdat zijn beste vriend zo minder straf zou krijgen”, verklaarde een getuige daarover.

Meester Everaert benadrukte dat Brunessaux zeker zelf een vuurwapen kocht van zijn Nederlandse leverancier. De man in kwestie vroeg achteraf zelfs of de beschuldigde hem al had getest. “Het is duidelijk van wie dat wapen is. Sacha Brunessaux was niet bedreigd, die wou gewoon zijn drugs vrijwaren. Hij zag hem afknallen als enige optie.”

Ten slotte kreeg ook de advocate van Yassine M. nog het woord. “Hij werd die avond last minute als chauffeur opgetrommeld. Hij heeft die avond een goede vriend verloren en is nog steeds onder de indruk van wat er gebeurd is”, aldus meester Yasmine Vuylsteke.

Gericht geschoten

De burgerlijke partij hamerde op het feit dat Agaverdi Mahmudov enkel een alarmpistool aan zijn kameraden toonde. “Moest Agach een echt wapen hebben gehad, zou het dan niet verschenen zijn op de filmpjes? En zou er dan geen DNA van hem of zijn vrienden op het wapen zitten?” Volgens meester Vuylsteke maakte Brunessaux zich op 25 februari 2020 wel degelijk schuldig aan doodslag. “Hij had het wapen mee naar de afspraak. Hij heeft de veiigheidspal afgezet en hij heeft gericht geschoten op het bovenlichaam, niet op de grond of op de voeten.”

Om 14.30 uur zal openbaar aanklager Roeland Vasseur zijn requisitoir houden.