Assisen ripdeal – “Ik zei dat hij moest oppassen” (vriendin slachtoffer)

Op het assisenproces tegen Sacha Brunessaux (23) zijn de verhoren over Agaverdi Mahmudov (18) afgerond. De vriendin van het slachtoffer wist dat hij plannen had om een ripdeal te plegen, maar kon hem niet op andere gedachten brengen. Volgens zijn jeugdvrienden leerde ‘Agach’ in Roeselare de verkeerde mensen kennen.

Agaverdi Mahmudov liet in de berichten aan zijn vriendin weinig twijfel bestaan over zijn plannen op 25 februari 2020. “Ik ga vanavond geld pakken”, klonk het bijvoorbeeld. Nancy S. kende niet alle details, maar probeerde hem wel ervan te overtuigen om het niet te doen. “Ik was altijd aan het zeggen dat hij dat niet moest doen. Ik dacht dat hij problemen ging krijgen met de politie. Daarom zei ik dat hij moest oppassen.”

Voorzitter Joeri Pieters polste bij alle getuigen ook naar het slachtoffer zijn vermeende interesse in wapens. “Ik weet dat hij ooit blijkbaar een wapen had in zijn auto en dat de politie hem heeft gestopt.” Zijn vriendin wist niet dat Mahmudov kort voor de feiten een alarmpistool had gekocht. “Ik wist wel dat hij interesse had in een echt pistool. Dat was wel lang voor dat gebeurd is.”

Het slachtoffer werd door zijn vriendin omschreven als een lieve, zorgzame jongen. Geld en auto’s waren zijn belangrijkste hobby’s. “Ik weet dat hij meer geld wou en dat hij snel geld nodig had, maar ik weet niet waarom.” S. merkte nog op dat Mahmudov zich niet inliet met drugs, maar een van zijn vrienden wel.

Een jeugdvriend van Mahmudov verwees naar diezelfde kameraden die bij de fatale ripdeal betrokken waren. “Hij begon een beetje met de verkeerde mensen om te gaan. Agach was zelf niet iemand die zulke dingen in zijn hoofd zou krijgen. Hij is gewoon dom geweest om hun praatjes te geloven en is de pineut geworden.” Baisangur S. noemde het slachtoffer een vriendelijke en vrolijke kerel. “Ik ken hem al van toen ze nog geen Nederlands konden, toen ze net in België aankwamen. Op school zette hij zich ook altijd in.”

Meester Johan Platteau, advocaat van Sacha Brunessaux, plaatste meermaals vraagtekens bij die verklaringen. Tijdens het onderzoek stelden een directeur en een klastitularis immers bijvoorbeeld dat Mahmudov weinig respectvol was en soms racistisch uit de hoek kwam. “Ik was zelf ook geen voorbeeldleerling, maar dat wil niet zeggen dat je een slecht persoon bent. We werden daar ook niet geaccepteerd, er zijn daar ook racistische dingen gebeurd”, reageerde Azamat S., die daarnaast vooral op het behulpzame karakter van zijn kameraad wees. “Hij was ook sociaal. Je kon altijd bij hem terecht met problemen. Het was een persoon met het hart op de juiste plaats. Agach wou altijd iedereen helpen. Ik denk dat hij door slechte of verkeerde personen beïnvloed is geweest.”

Ook Osama S. bevestigde het beeld dat de andere vrienden al geschetst hadden. “Hij was vriendelijk en sociaal. Sportief ook, we gingen vaak samen sporten.” Net als meerdere andere getuigen reageerde S. verwonderd toen hij over de feiten hoorde. “Ik dacht dat het een grap was.”

In de eindejaarsperiode van 2018 werkte Agaverdi Mahmudov een tijdje als sorteerder bij bpost. “Ik heb met hem nooit problemen gehad en hij was door iedereen graag gezien. Hij voerde alles uit wat ik vroeg en was zeer beleefd”, getuigde zijn voormalige teamleider. Patrick D. bood hem zelfs een vaste job aan, maar het slachtoffer had geen rijbewijs en wilde opnieuw gaan studeren. “Het was een vriendelijke jongen. Dat deed me wel iets dat hij zo aan zijn einde kwam. Dat had ik niet verwacht.”

Ten slotte werkte Mahmudov ook een tijdje bij Recticel. “Het was wel een goede werker, dat is zeker. Hij deed zijn job heel goed en was altijd stipt. Ze gingen hem zelfs een contract bezorgen”, aldus Mario D. De collega en buurman van het slachtoffer herinnerde zich Agach als een brave jongen. “Ik versta het nog altijd niet dat zoiets gebeurd is.”

Maandagnamiddag komen de ouders en de broer van de beschuldigde aan het woord.