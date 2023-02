Assisen ripdeal: “Ik heb nooit bewust op iemand geschoten” (beschuldigde)

Op het assisenproces over de doodslag op Agaverdi Mahmudov (18) is de beschuldigde uitgebreid verhoord door voorzitter Joeri Pieters. Sacha Brunessaux (22) benadrukte dat hij zelfs nooit de intentie had om op het slachtoffer te schieten. Naar eigen zeggen handelde hij in paniek toen duidelijk werd dat Mahmudov en zijn kameraden een ripdeal wilden plegen.

Zoals gebruikelijk werd eerst stilgestaan bij de levensloop van de beschuldigde. Brunessaux legde uit hoe zijn Franse vader en Belgische moeder kort na zijn geboorte beslisten om vanuit de Dordogne naar West-Vlaanderen te verhuizen. “Mijn vader zat toen zonder werk en in België was er meer gelegenheid voor werk.” Vervolgens verklaarde de Roeselarenaar nog hoe zijn moeder hem thuisonderwijs gaf, tot hij naar het VTI trok. “Het voordeel was wel dat we sneller vooruit konden met de leerstof, maar het nadeel was dat ik liever met mijn handen werkte.”

Geldnood

Volgens zijn moeder stelde de beschuldigde zich als tiener gewelddadig op tegen haar. “Daar klopt echt volledig niets van. Mijn moeder heeft mijn vader in 2015 buitengesmeten en wou mij ook buiten krijgen. Daarom belde ze voortdurend de politie.” Die echtscheiding was naar eigen zeggen ook onrechtstreeks de reden dat Brunessaux begon te dealen. “Ik had gezien dat mijn vader niets had na een leven hard en goed werken. Zonder geld ben je ook niets. Ik had ook geld nodig voor mijn opleiding en zo. Natuurlijk was het een zeer verkeerde en domme beslissing. Ik had nooit verwacht dat het zo kon eindigen, anders was ik er natuurlijk nooit mee begonnen.”

Na de dodelijke schietpartij werd een grote voorraad drugs aangetroffen in de woning van de beschuldigde. Uiteindelijk werd hij door de strafrechter in Kortrijk veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en een verbeurdverklaring van 20.000 euro. “Ik heb er sowieso minder aan verdiend, want ik liep ook nooit met dure dingen rond.” Voorzitter Joeri Pieters vroeg zich af of Brunessaux bij het dealen nooit in gevaarlijke situatie belandde. “Ik heb nooit stilgestaan bij de risico’s, want alle voorafgaande deals waren allemaal normaal verlopen. Dat van die ripdeal in oktober 2019 klopt, dat was een gewone vechtpartij.”

Vuurwapen

Tijdens het onderzoek bleek dat Sacha Brunessaux via Telegram op zoek was naar een vuurwapen. “Ik heb wel naar wapens gezocht voor mensen die mij vroegen om er te kopen, maar ik heb nooit zelf een wapen gehad.” Nochtans had de beschuldigde tien dagen voor de feiten in Roeselare afgesproken met de Nederlandse leverancier van een Browning. Met een dergelijk pistool werd het slachtoffer uiteindelijk van het leven beroofd. “Die was gekomen voor coke, niet voor een wapen. Misschien had hij iemand anders gevonden die meer betaalde. Ik begrijp het niet”, reageerde de beschuldigde.

Paniekreactie

Op 25 februari 2020 zou de jarige Brunessaux 250 gram cannabis leveren aan een zekere ‘Thomas’ die hem via Telegram had gecontacteerd. In de buurt van het Geitepark in Roeselare wilde de dealer zijn rugzak openen om de drugs te tonen aan zijn klant Agaverdi Mahmudov. “Toen zag ik twee personen komen die een kap aandeden en dicht snoerden. Ik ben bang geworden en dacht dat ze me wouden bestelen.” Naar eigen zeggen probeerde de beschuldigde nog te ontkomen op de fiets, maar greep het slachtoffer hem bij de schouder. Op dat moment zou ‘Agach’ zijn wapen in zijn broek getoond hebben. “Toen heb ik hem geduwd en het wapen willen nemen. Ik was in paniek op dat moment. In een seconde gebeurt dat allemaal. Ik wou weglopen toen ik het wapen had en toen is het schot afgegaan en heb ik die pijnkreet gehoord.”

De voorzitter merkte op dat de ruzie en het handgemeen volgens een getuige heel wat langer duurden. Brunessaux herhaalde echter dat hij in een paniekreactie handelde, zonder te richten. “Ik heb alleszins nooit bewust op iemand geschoten. Ik begrijp ook niet hoe het zomaar kon afgaan.” Ten slotte drukte de beschuldigde ook nog zijn spijt. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om op iemand te schieten. Ik vind het heel verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik zou alles geven om de tijd terug te draaien, maar helaas. Ik heb dit nooit gewild.”

Maandagochtend zullen de speurders toelichting geven bij het onderzoek.