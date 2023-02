Assisen ripdeal: “Hij heeft dat zeker nooit gewild” (vriend beschuldigde)

Op het assisenproces tegen Sacha Brunessaux (22) over de ripdeal in Roeselare hebben enkele vrienden van de beschuldigde en het slachtoffer Agaverdi Mahmudov (18) hun getuigenis afgelegd. De vrienden van de betrokkenen probeerden vooral hun positieve kanten in de verf te zetten. Naar eigen zeggen konden ze niet geloven dat de feiten zich tijdens een ripdeal afspeelden.

“Dat was een shock toen ik hoorde van zijn dood. Het was een heel moeilijke periode”, getuigde een vriend van ‘Agach’ Mahmudov. Vardan K. trok die nacht zelfs nog vanuit Menen naar Roeselare om een kijkje te nemen op de plaats van de feiten. “Maar we hebben daar niet veel gezien. We zijn inderdaad ook naar de politie geweest om te vragen wat er gebeurd was, maar daar was niemand meer.”

De getuige omschreef het slachtoffer als een rustige, spontane kerel. Van een ripdeal of enige interesse in wapens was K. niet op de hoogte. “Ik heb inderdaad wel gefilmd hoe hij in een boerderij twee keer schoot met een alarmpistool. Maar hij had eigenlijk geen interesse in wapens. Dat alarmpistool was om het een beetje gezellig te houden op feesten.” K. voegde er nog aan toe dat hij de andere betrokkenen bij de ripdeal eigenlijk niet kende.

Rustige jongen

Ook Sacha Brunessaux werd door zijn beste vriend als een rustige jongen omschreven. “Hij was heel vriendelijk, heel open met iedereen. Het is een persoon die nooit gaat beginnen ruzie te maken of uitdagen.” Argjend A. wist naar eigen zeggen niet dat zijn kameraad al een tweetal jaar drugs dealde. Het was dus een shock toen hij hoorde dat de beschuldigde iemand had doodgeschoten toen hij het slachtoffer werd van een ripdeal. “Ik wist direct dat er iets niet klopte. Hij heeft dat zeker nooit gewild. Ik ben overtuigd dat meneer Brunessaux onschuldig is.” A. blijft de beschuldigde steunen en zoekt hem ook heel regelmatig op in de gevangenis.

De getuige beweerde ook dat hij mogelijk nuttige informatie had over de feiten van 25 februari 2020. “Andrei vertelde mij dat de groep had afgesproken in jeugdhuis Kamelejon en dat ze gingen rippen. Hij had daar blijkbaar een pistool gezien.” Volgens A. zou ‘de bende van Agach’ bovendien aan andere aanwezigen gevraagd hebben of ze niet wilden deelnemen aan de ripdeal.

Constantin-Andrei N. kon niet aanwezig zijn op het proces, maar werd tijdens het onderzoek wel verhoord over de uitspraken die hij tegenover A. zou hebben gedaan. “Ik heb niets gezien en ook niets gehoord over een ripdeal. A. zei me dat ik moest zeggen aan de politie dat Agach een pistool bijhad en Tom L. ook”, klonk het in zijn voorgelezen verklaring.

Ruzie

Ten slotte kwam nog de broer van een kompaan van het slachtoffer aan het woord. Azzedine M. werd kort na de schietpartij opgebeld door een panikerende Yassine. “Hij was meegegaan naar het Geitepark omdat er misschien gevochten zou worden.” Yassine M. zou op dat moment nog niet aan zijn oudere broer verteld hebben dat het om een ripdeal ging. “Ik herinner me dat hij zei dat zijn vriend ruzie had. Later pas hebben we dan via de krant en via de advocaat gehoord wat er gebeurd was.” Op aanraden van zijn broer stapte Yassine M. die nacht uiteindelijk wel zelf naar de politie.

Getuigenis Lusaldo B.

Dinsdag kwamen een handvol opgeroepen getuigen niet opdagen. Van de meeste getuigen werd door alle partijen dan maar afstand gedaan. De verdediging dringt echter wel aan op de getuigenis van Lusaldo B., die drie dagen voor de feiten samen met het slachtoffer een alarmpistool kocht. Voorzitter Joeri Pieters besliste om geen bevel tot medebrenging uit te schrijven. “Maar ik wil wel eens laten informeren of we die man tot hier kunnen krijgen”, klonk het.

Woensdagochtend zullen de drie kompanen van Agaverdi Mahmudov verhoord worden over de fatale ripdeal.