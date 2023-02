Assisen ripdeal: Brunessaux kocht volgens politie drugs en wapen via Telegram

Op het assisenproces over de dodelijke ripdeal in Roeselare hebben de speurders toelichting gegeven bij het telefonieonderzoek. Volgens de rechercheurs kocht Sacha Brunessaux (22) niet enkel drugs, maar wellicht ook een pistool via Telegram. De beschuldigde ontkent echter dat hij ooit een vuurwapen in zijn bezit had.

De lokale Computer Crime Unit (CCU) onderzocht de computers van de beschuldigde. “We zien onder andere dat er foto’s van cannabis en foto’s van wapens ontvangen worden, en ook drie video’s van wapens”, aldus hoofdinspecteur Anthony Hoornaert. Brunessaux maakte vaak gebruik van de app Telegram. “Uit zijn account als Alexanderalexander blijkt dat hij actief op zoek was naar drugs, wapens en vals geld.”

Walter White business

Via Telegram stond Brunessaux frequent in contact met een zekere ‘Roadman’ en ‘Walter White Business’. De beschuldigde vroeg twee weken voor de feiten om een gannoe, straattaal voor pistool. “Roadman zegt erbij dat het om een Browning gaat, net als bij de feiten”, getuigde hoofdinspecteur Christoph Dekens. Volgens de speurders moet de levering van dat wapen op 15 februari 2020 gebeurd zijn. De jonge Nederlander die aan de accounts gelinkt kan worden, bevond zich toen in de buurt van zijn vaste leverplaats in Roeselare. “Hij vermeldt in een bericht aan zijn vriendin dat hij een pijp helemaal tot hier heeft gebracht. Pijp is ook straattaal voor pistool.”

“Hij gebruikt zelf niet, maar hij blijft erbij dat het over coke gaat en dat de klanten zouden testen”

Sacha Brunessaux houdt vol dat hij die bewuste dag enkel cocaïne zou aangekocht hebben. In een bericht aan Roadman schreef hij wel dat hij ‘hem’ nog zou testen. “Hij gebruikt zelf niet, maar hij blijft erbij dat het over coke gaat en dat de klanten zouden testen.” In een mengprofiel op de trekker van het moordwapen werd het DNA van de beschuldigde ontdekt, maar niet van de andere betrokkenen in het dossier. De verdediging benadrukte echter dat Brunessaux op zoek was naar een wapen van een ander kaliber, met de intentie om het pistool door te verkopen.

Naar wapenwinkel

Uit het telefonieonderzoek bleek dat ook het slachtoffer op zoek zou geweest zijn naar een wapen. “Mahmudov zegt op Facebook aan Yassine M. dat hij die wil die het hardst schiet”, aldus inspecteur Ann-Sophie Bruyneel. Drie dagen voor de feiten trok ‘Agach’ Mahmudov effectief naar een wapenwinkel in Roeselare om een alarmpistool te kopen. In de dagen voor de feiten was Mahmudov in zijn berichten duidelijk bezig met plannen om een ripdeal te plegen. De burgerlijke partij merkte echter op dat het niet zeker is dat het slachtoffer dat bewuste wapen zelf bijhad tijdens de fatale ripdeal.

Filmpjes rond Geitepark

Op de gsm van het slachtoffer werd ook een opvallend filmpje aangetroffen dat dateert van twee dagen voor de feiten. “Op het filmpje is Agaverdi Mahmudov te zien. We zien hoe hij het wapen uit zijn trainingsbroek haalt en twee maal in de lucht schiet.” Inspecteur Bruyneel kon op basis van die beelden niet uitmaken of het om een alarmpistool of een echt vuurwapen ging. Amper een half uur voor de schietpartij maakte het slachtoffer ook nog twee filmpjes in de buurt van het Geitepark, waar hij en zijn kompanen met de beschuldigde hadden afgesproken.

Mountainbike

Na de getuigenissen van de speurders kwamen ook de bevindingen van het afstappingsteam aan bod. Commissaris Kristine Lannoo legde uit dat ‘Agach’ Mahmudov werd aangetroffen op de hoek van de Weststraat en de Sint-Sebastiaanstraat. In de Weststraat werd 65 meter de mountainbike van Sacha Brunessaux ontdekt. Onder die fiets lag een kogelhuls. Tijdens de huiszoeking in de woning van de beschuldigde werd diezelfde nacht het gebruikte vuurwapen aangetroffen in een keukenkast.

Op de achterkant van de jas van het slachtoffer ontdekte het labo drie perforaties, waarvan twee in de linkermouw en eentje in de rug. “Alle onderliggende kledijlagen vormen eigenlijk hetzelfde beeld. De reconstructie van de kogelbaan matcht ook met de drie perforaties in de kledij”, besloot commissaris Lannoo.

Maandagavond komen de onderzoeksrechter, de wetsdokter en de wapendeskundige nog aan het woord.