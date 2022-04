Assisen: Niemand kon geloven dat Pauwels zijn moeder iets had aangedaan

Op het assisenproces over de oudermoord op Solange Hennaert (79) is de beschuldigde door de getuigen omschreven als een mama’s-kindje. Zijn ex-partners en zijn kameraden konden dan ook absoluut niet begrijpen dat Frank Pauwels (50) zijn moeder om het leven heeft gebracht.

Annelies K. had 25 jaar geleden enkele jaren een relatie met de beschuldigde. Ze had het gevoel dat Pauwels haar wilde isoleren van haar vrienden. “Hij kwam met mij mee naar school. Op de trein had hij toch wel een paar blikjes Jupiler bij hem.” Van enige agressie merkte de getuige nooit iets, maar na de breuk probeerde de Bredenaar haar wel nog een tijdje te bereiken via haar moeder. “Zijn moeder was echt een schat van een vrouw. Ze heeft hem zeker verwend, Frank was haar alles”, wist K. ook nog te melden.

Ook Nathalie D. zag Frank Pauwels als een echt mama’s-kindje. “Ik denk dat zijn ma wel altijd een beetje problemen gehad heeft als Frank een vriendin had. Hij was haar enige zoon.” Volgens de beschuldigde begon zijn moeder te dementeren, maar dat was de meeste getuigen niet opgevallen. “Ik heb op een woensdag in september 2016 (vlak voor haar dood; red.) nog een koffie met haar gedronken en ik heb niks speciaals gezien. Ze was wel over haar jeugd bezig de hele tijd.”

Scheiding

D. legde ook uit hoe de beschuldigde voor haar klaarstond na haar scheiding. “Hij kon wel zagen en stoer doen, maar ik heb hem nooit zien vechten. Eigenlijk is het een doodbrave jongen met een moeilijk karakter en een groot drankprobleem.” Volgens de getuige zal Pauwels ook sowieso dronken geweest zijn op het moment van de feiten, omdat hij anders nooit zoiets zou gedaan hebben.

Ook een bevriende uitbaatster van een café in Oostende wees op het alcoholmisbruik van de beschuldigde. “Hij wou eens slaan naar zijn ex-vriendin. Ik heb hem dan tegengehouden en een duw gegeven.” Ze zag Pauwels niet als een echte vechtersbaas. “Het was een lafaard. Hij stak de boel in gang en de rest mocht het oplossen.” Fabienne B. herinnerde zich ook nog hoe ze de beschuldigde enkele weken voor zijn arrestatie tegen het lijf liep. “Hij zei nog dat het goed ging met zijn ma, dat ze in een rusthuis zat. Als je dan leest wat er gebeurd was, vraag je je af waarom je daar niets aan gezien hebt.”

Feesten

Volgens een ex-partner was Frank Pauwels enkel geïnteresseerd in zuipen en feestvieren met andermans geld. “Hij nam mijn nieuwe relatie niet goed op, want hij was zijn geldkoe kwijt. Hij bleef bellen en berichten sturen, tot ik een ander nummer nam.” Tania S. wees ook op de agressieve kant van de beschuldigde. “Eén keer heeft hij me tegen de muur gekwakt. Daarna niet meer, hij wist dat ik ging terugkloppen. Ik had nooit gedacht dat hij zijn moeder iets zou aandoen, maar wel dat hij iemand anders per ongeluk zou neerkloppen vanwege bier of geld.” De getuige vertelde nog een opmerkelijk verhaal over een andere ex-vriendin van de beschuldigde. “Mijn ex-vriend had een relatie met haar en heeft haar vermoord. Hij heeft daarvoor levenslang gekregen.”

Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat Pauwels extreemrechtse sympathieën had, maar op de zitting werd dat genuanceerd. “Ik merkte wel dat hij meer voor het Vlaams Belang was, maar zo extreem was dat niet. De baas van het café was zelf een vreemdeling en daar was ook geen miserie mee”, vertelde een jeugdvriend. Anderen legden dan weer uit dat de beschuldigde vooral vreemdelingen viseerde die in zijn ogen profiteerden. Ook zijn uiterlijk en zijn kledij speelden blijkbaar een rol in dat beeld. “Zijn bijnaam was de skinhead op Bredene-Sas. Van mij zeggen ze dat ook, door de legerkleren en zo”, getuigde een kennis.

Woensdagochtend worden de getuigenverhoren afgerond. Daarna zal procureur-generaal Céline D’havé haar requisitoir houden.