Assisen: Musawi (24) schuldig aan dubbele kotmoord

Mohammad Taqi Musawi (24) is door de volksjury schuldig verklaard aan de moorden op Nessar Jamshidi (18) en Youlia Soboleva (19). De Afghaanse Kortrijkzaan beroofde zijn ex-vriendin en haar vriendje op 1 oktober 2018 met messteken van het leven. Maandagmiddag legde hij plots volledige bekentenissen af.

De poetsvrouwen ontdekten op maandag 1 oktober 2018 kort na 7 uur het levenloze lichaam van Nessar Jamshidi. De jonge Afghaan lag voor de lift van de studentenresidentie Vlaskot in Kortrijk. Op zijn studio vonden de speurders enkele uren later ook het lijk van Youlia Soboleva, met wie hij een knipperlichtrelatie had. Op haar armen, rug en achterhoofd werden liefst 43 steek- en snijletsels vastgesteld. Jamshidi was om het leven gekomen door een messteek in het hart.

Mohammad Musawi was die nacht rond 3.30 uur al in het ziekenhuis opgenomen met een diepe snijwonde in zijn rechterhand. Ook dankzij camerabeelden kon hij snel aan de feiten gelinkt worden. Musawi beweerde echter dat hij Nessar Jamshidi tijdens een schermutseling uit wettige zelfverdediging om het leven had gebracht. Naar eigen zeggen ontdekte hij daarna zelf het levenloze lichaam van zijn ex-vriendin.

Plots bekentenissen

Net voor het requisitoir van de openbaar aanklager legde Musawi maandagmiddag plots toch volledige bekentenissen af. De beschuldigde gaf toe dat hij de Kuurnse van Russiche origine had vermoord omdat ze toch voor Nessar Jamshidi gekozen had. “Ik heb altijd gelogen omdat ik mijn moeder niet wou kwetsen”, klonk het.

“Hij lokte haar die avond naar zijn studentenkamer, maar deze ontmoeting verliep niet zoals gehoopt” – voorzitter Vincent Vereecke

In het arrest werd opgemerkt dat de beschuldigde nog amoureuze gevoelens had voor zijn ex-vriendin. “Hij lokte haar die avond naar zijn studentenkamer, maar deze ontmoeting verliep niet zoals gehoopt”, aldus voorzitter Vincent Vereecke. Uit camerabeelden bleek dat hij Youlia Soboleva daarna volgde tot aan het kot van Nessar Jamshidi. Rond 00.45 uur drong hij het Vlaskot binnen en trok hij met een voorwerp uit de keuken naar de kamer van Nessar.

Terug naar Vlaskot

Tijdens die eerste fase hoorden getuigen geklop op de deur en een bonk tegen de muur. Bovendien hoorden ze twee mannen in een vreemde taal babbelen op de gang. Een andere getuige ving de woorden ‘bel’ en ‘politie’ op. Met haar gsm zocht Youlia Soboleva op dat moment ook effectief de contactgegevens van de politie op. Jamshidi deed zelfs een poging om de hulpdiensten te verwittigen. Rond 1.15 uur verlieten eerst Musawi en even later ook Soboleva het gebouw opnieuw. Het slachtoffer wandelde tot aan het politiekantoor, maar keerde na enkele minuten toch terug naar het Vlaskot.

Geen afweerletsels

Volgens de volksjury had Mohammad Musawi duidelijk de intentie om Nessar Jamshidi om het leven te brengen. Op het lichaam van het slachtoffer en van de beschuldigde werden immers geen afweerletsels vastgesteld. Op de kledij van Nessar werd ook geen bloed van Youlia aangetroffen. “De diepe snijwonde in de hand van de beschuldigde kan niet veroorzaakt zijn door het afhandig maken van het mes.” Alles wijst volgens de juryleden dus in de richting van een gerichte messteek.

“Hij kon niet verkroppen dat Youlia hem afwees, maar wel bij Nessar de nacht zou doorbrengen”

Bovendien werd geoordeeld dat de beschuldigde met voorbedachten rade handelde. “Hij kon niet verkroppen dat Youlia hem afwees, maar wel bij Nessar de nacht zou doorbrengen.” Musawi verklaarde maandagmiddag ook zelf dat hij in bed al besliste om de feiten te plegen. In het arrest werd opgemerkt dat hij voldoende tijd had om van zijn plan af te zien. “Maar hij voerde zijn beslissing doordacht en vastberaden uit.” Volgens de jury gebeurde dat ook bewust uit het zicht van de bewakingscamera’s van het gebouw.

Ook over de moord op Youlia Soboleva bestond niet de minste twijfel. Meerdere getuigen hoorden rond 3 uur mannengeroep, pas enkele minuten later gevolgd door de schreeuw van een vrouw. In het arrest werd ook gewezen op het vele bloed van het slachtoffer op de hoodie, de jas, de polo en de schoenen van de beschuldigde. De juryleden stelden vast dat de beschuldigde ook koelbloedig en vastberaden handelde, bijvoorbeeld door na de moord op Jamshidi zijn sleutel uit zijn broekzak te halen.

Kalm gebleven

Ten slotte werd opgemerkt dat Musawi heel kalm het Vlaskot weer verliet. Het gebruikte mes gooide hij vervolgens nog snel op het dak van een garage in de buurt. Daarna verwittigde hij thuis de hulpdiensten, weliswaar enkel voor zichzelf.

De debatten over de strafmaat starten dinsdagochtend om 9 uur. Musawi riskeert levenslange opsluiting.