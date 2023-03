Assisen: levenslang gevorderd voor dubbele kotmoord: “Ik vind hem gevaarlijk en ik wil hem eigenlijk zo lang mogelijk onder controle houden”

Openbaar aanklager Serge Malefason heeft op het assisenproces over de dubbele kotmoord levenslange opsluiting en tien jaar TBS gevorderd voor de beschuldigde. Na zijn plotse bekentenissen werd de Afghaanse Kortrijkzaan Mohammad Taqi Musawi (24) maandag schuldig bevonden aan de moorden op Nessar Jamshidi (18) en Youlia Soboleva (19). Toch ziet het OM geen verzachtende omstandigheden.

Bij de start van het requisitoir stond de procureur-generaal eerst nog eens stil bij de ernst van de feiten. “Hoe zacht, hoe mild, hoe zwaar de straf ook zal zijn, het zal nooit Nessar of Youlia terugbrengen. Het leed en de schade blijft. De kerven in het hart van de nabestaanden kunnen niet helen door een straf. Zij dragen dit mee voor de rest van hun leven.”

Koele killer

Het openbaar ministerie merkte op dat een straf een ontradend effect moet hebben voor de beschuldigde, zodat hij in de cel kan nadenken over zijn daden. “Je moet eens diep nadenken over hoe je in het algemeen tegenover vrouwen staat. Want dat is niet goed. Je bent een rasechte aanklampende stalker en je kan niet tegen afwijzing.” Dat ontradend effect is ook nodig voor de rest van de maatschappij. “Zo’n bloedbad tolereren wij niet.”

“Spijt telt voor mij alleen maar als het gedragen wordt door oprecht berouw. Anders is het zelfbeklag” – Openbaar aanklager Serge Malefason

Musawi werd maandag door het OM al omschreven als een koele killer. “Ik meen dat oprecht. Hoe koel moet je zijn om, als je Nessar neergestoken hebt, die sleutel uit zijn zak te halen.” Malefason bestempelde de beschuldigde ook als een leugenaar. “Ik hoef daar geen tekening bij te maken. Hij heeft een ganse week tot gisteren recht in uw gezicht gespuwd, recht in het gezicht van de politie gespuwd.” Volgens de gerechtspsychiater heeft Musawi ook een gebrek aan empathie. “4,5 jaar heb je staan roepen en tieren dat Nessar een moordenaar was. Is dat slachtofferempathie?”

Plotse bekentenis

Tijdens het requisitoir plaatste de openbaar aanklager grote vraagtekens bij de plotse bekentenissen van de beschuldigde. “Was het spijt? Nee, het was schaamte voor zijn moeder en zijn familie. Dat is het eerste wat eruit kwam. Maar schaamte is geen spijt. Spijt telt voor mij alleen maar als het gedragen wordt door oprecht berouw. Anders is het zelfbeklag.” Volgens het OM probeerde Musawi gewoon de meubelen te redden, geconfronteerd met tal van bewijzen.

“Ik wil niet dat hij op straat loopt in Kortrijk, Brugge, Brussel of Gent. Ik voel me niet veilig” – Openbaar aanklager Serge Malefason

Ten slotte werd uitgelegd waarom heel wat klassieke verzachtende omstandigheden niet van toepassing zijn voor de beschuldigde. Na een veroordeling voor onterende behandeling heeft hij bijvoorbeeld geen blanco strafblad meer. Ook zijn gedrag in de gevangenis was niet vlekkeloos, wat leidde tot een veroordeling voor drugsbezit. Vervolgens werd ook de parasitaire levensstijl van de beschuldigde op de korrel genomen.

Bovenop de levenslange opsluiting vorderde Serge Malefason ook tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. “Want ik vertrouw hem in geen duizend jaar. Ik vind hem gevaarlijk. Ik wil hem eigenlijk zo lang mogelijk onder controle houden. Ik wil niet dat hij op straat loopt in Kortrijk, Brugge, Brussel of Gent. Ik voel me niet veilig.”