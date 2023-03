Assisen kotmoord – “Ze was braaf, mooi en altijd vrolijk” (moeder Soboleva)

Youlia Soboleva (19) is op het assisenproces over de dubbele kotmoord door haar familie omschreven als een vrolijke, creatieve vrouw. Ook haar turbulente relatie met Nessar Jamshidi (18) kwam opnieuw aan bod.

Irina Soboleva vertelde hoe het gezin in 1996 eerst vanuit Kazachstan naar het Russische Kaliningrad verhuisde. Youlia was negen maanden oud toen ze naar België trokken. “We hebben betaald, maar we wisten niet naar welk land ze ons zouden brengen.” Volgens haar moeder was het slachtoffer als kind al erg vrolijk en creatief. “Thuis waren er ook geen problemen met haar. Ze was braaf, mooi en altijd vrolijk.”

Nessar Jamshidi werd door de familie Sobolev als een vriendelijke jongen omschreven, maar zijn Afghaanse afkomst zagen ze minder zitten. “Daar is het normaal dat vrouwe slaag krijgen. Ik herinner me een hevige ruzie. Ze kwam in de kamer met een T-shirt met bloedsporen. Ze zei dat Nessar haar geslagen had.” Zus Anastassia herinnerde zich die bloedneus ook nog levendig. “Wij zijn hier opgegroeid. Een man moet respect hebben voor een vrouw en omgekeerd. Mijn toenmalige Tsjetsjeense vriend heeft dan wel duidelijk gemaakt dat hij haar gerust moest laten. Of dat hij anders zijn benen zou breken.”

In oktober 2017 beviel Youlia Soboleva na amper 25 weken van een dochtertje, dat uiteindelijk slechts twee maanden leefde. “Ik weet niet wat er precies gebeurd is, maar de pediater zei plots dat alles slecht was bij Alissa. Ze moest geopereerd worden aan haar darmen”, verklaarde Irina Soboleva. Uiteraard ging het slachtoffer toen door een erg moeilijke periode. “Maar wij probeerden haar in die periode te ondersteunen. Ze ging ‘s nachts het graf gaan bezoeken, maar we zeiden dat het niet goed was voor haar”, aldus vader Serguei. De hele familie ging door een diep dal, want in augustus 2018 verloor ook Anastassia haar zoontje. “Dat was juist de nacht van de zelfmoordpoging van Youlia. De gynaecoloog zei dat hij me niet kon helpen en dat ik zou bevallen. Youlia dacht dat het haar fout was, maar het was de fout van de dokter.”

Over haar korte relatie met Mohammad Musawi was de familie van Youlia niet op de hoogte. “Ik kende die naam wel al. Ik denk dat ze ooit wel iets over hem verteld heeft”, verklaarde jongere zus Valeriya. Anastassia kreeg van de beschuldigde wel ooit eens filmpje toegestuurd van Youlia die dronken in een plas lag. “Ik geloof niet dat de tweede zwangerschap van Nessar was. Ik denk dat ze die nacht verkracht is door Musawi.”

In september 2018 besliste het slachtoffer tegen de zin van haar ouders om in Kortrijk op kot te gaan, maar ze ging nog bijna dagelijks thuis in Kuurne eten. Serguei Sobolev voelt zich nog steeds schuldig omdat hij zijn dochter de avond van haar dood naar Kortrijk voerde. “Ik had een voorgevoel die avond, ik weet niet hoe het komt. Rond 2 of 3 uur ben ik wakker geworden omdat ik haar stem papa hoorde roepen.” Uitgerekend die avond had zus Valeriya nog ruzie gemaakt met Youlia. “Ze vroeg of ik meeging naar haar kot om spullen weg te brengen, maar ik was 13 en wilde thuisblijven. Ik heb er nog altijd spijt van dat we het niet meer goed hebben kunnen maken.”

Alle nabestaanden konden hun tranen niet bedwingen wanneer voorzitter Vincent Vereecke polste hoe ze het overlijden vernomen hadden. Mama Irina was op haar werk, maar kon daar niet onmiddellijk vertrekken. “Ze zei dat ik toch echt moest komen. Ik heb gevraagd of er toch niemand dood was. En ze zei: het is Youlia. Ik kon het niet geloven.” Ten slotte richtte de vader van het slachtoffer zich nog tot de beschuldigde, maar die hield zijn onschuld staande. “Als ik zoiets gedaan had, zou ik de eerste dag de waarheid al gezegd hebben en had ik mij opgehangen. Met dat schuldgevoel zou ik niet kunnen leven. Ik weet dat zij ook pijn hebben, maar ik heb dat echt niet gedaan.”

Op het einde van de zitting kwam de discussie rond de loslippige getuige van woensdag opnieuw aan bod. Op aandringen van openbaar aanklager Serge Malefason besliste voorzitter Vincent Vereecke om voor Omar O. een bevel tot medebrenging uit te schrijven. Ook de politiemensen tegenover wie hij na zijn getuigenis plots totaal andere verklaringen aflegde, zullen als getuige opgeroepen worden. Het gesprek tijdens de terugrit naar de woning van O. kon ondertussen ook door de verdediging beluisterd worden. “De inhoud van die USB-stick is naar mijn aanvoelen dermate explosief dat we willen dat de jury de integrale versie van deze USB-stick hoort”, aldus meester Dennis Van Overstraeten. Vervolgens vroeg zijn cliënt ook nog het woord om zijn beklag te doen over de politiemensen tijdens het proces. “Mag de politie mij zeggen dat de jury mij nooit zal geloven en mij zwaar zal straffen? Ik ben echt moe van die spelletjes.”

Vrijdag worden de getuigenverhoren afgerond.